ChatGPT, Gemini ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি আছে Meta AI ৰ শ্বপিং টুল
Meta AI ত এটা নতুন শ্বপিং বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ব্যক্তিগতকৃত প্ৰডাক্টৰ পৰামৰ্শ আৰু তুলনা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিব ।
Published : March 4, 2026 at 8:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰযুক্তি জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু বৃহৎ কোম্পানী মেটাই নিজৰ AI সহায়কক কেৱল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াত সীমাবদ্ধ ৰাখিব নিবিচাৰে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া নিজৰ AI চেটবট মেটা এআইত নতুন শ্বপিং আৰু প্ৰডাক্ট ৰিচাৰ্চ ফিচাৰ পৰীক্ষা কৰি আছে । ব্লুমবাৰ্গৰ এক নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীক চেটবটৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰডাক্ট বিচাৰিব, তুলনা কৰিব আৰু বজাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিব ।
এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান Meta AI ৰ ৱেব সংস্কৰণত আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচিত ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাপোৰ, গেজেট বা আনুষংগিক কোনো সামগ্ৰী বিচাৰে, তেন্তে চেটবটে ছবিৰ সৈতে এটা কেৰউজেলত পৰামৰ্শ প্ৰদৰ্শন কৰে । বিশেষ বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একাধিক ৱেবছাইটত নেভিগেট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । AI এ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰডাক্টৰ সাৰাংশ, ব্ৰেণ্ডৰ নাম, মূল্য আৰু ৱেবছাইটৰ তথ্য চমুকৈ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
প্ৰাকৃতিক ভাষাত প্ৰশ্ন কৰাৰ সুবিধা
প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ তলৰ বুলেট পইণ্টেও ইয়াক কিয় পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰাকৃতিক ভাষাত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, যেনে দুটা স্মাৰ্টফোন তুলনা কৰা বা নিৰ্দিষ্ট বাজেটৰ ভিতৰত লেপটপ বিচাৰি উলিওৱা । তাৰ পিছত চেটবটে বৈশিষ্ট্য, মূল্য আৰু লাভ আৰু লোকচানৰ এটা সহজ বিভাজন প্ৰদান কৰে । এই বৈশিষ্ট্যৰ আন এটা মূল দিশ হ’ল ব্যক্তিগতকৰণ । মেটা এআইয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অৱস্থান আৰু প্ৰফাইলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰামৰ্শ দিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনোবাই নিউয়ৰ্কত থাকে আৰু পাফাৰ জেকেট বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে সেই জলবায়ু আৰু প্ৰফাইলৰ লগত খাপ খোৱা বিকল্প দেখিবলৈ সক্ষম হ’ব ।
প্ৰতিবেদনত এইটোও কোৱা হৈছে যে ভৱিষ্যতে মেটাই অনলাইন খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ বাবে লিংক যোগ কৰিব পাৰে, যিয়ে পঞ্জীয়নভুক্ত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে নতুন ৰাজহৰ ধাৰা মুকলি কৰিব পাৰে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে এতিয়াও এই বৈশিষ্ট্যৰ বহল উপলব্ধতা বা ইয়াৰ মুদ্ৰাকৰণ মডেলৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰা নাই । সঁচাকৈয়ে এআই জগতত প্ৰতিযোগিতা অহৰহ বৃদ্ধি পাইছে । OpenAI ৰ ChatGPT আৰু Google ৰ Gemini ৰ দৰে প্লেটফৰ্মত ইতিমধ্যে ব্ৰাউজিং আৰু শ্বপিং বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত মেটাই নিজৰ এআই সহায়কক অল-ইন-ৱান ডিজিটেল হেল্পাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশতো আগবাঢ়িছে, যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কথোপকথনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে একে ঠাইতে বজাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিব পাৰে ।
