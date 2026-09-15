ETV Bharat / technology

শিশু সুৰক্ষাৰ বিষয়সমূহৰ সবিশেষ জনাবলৈ 'মেটা' সন্মত: কোনো আপোচ নহ'ব

ভাৰতত চলি থকা যিকোনো মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্মৰ বাবে শিশুৰ সুৰক্ষা এক মৌলিক নীতি ৷ ইয়াৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহয় বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই সদৰী কৰে ।

META CHILD SAFETY MATTERS
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰী(চিএছএএম) আঁতৰোৱাৰ পিছতো ভুৱা আৰু ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ পুনৰ প্ৰচলনকে ধৰি একাধিক বিষয়ৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে মেটাৰ সৈতে কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷

এই আলোচনাৰ ফল হিচাপে মেটাই শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতন আৰু অন্যান্য শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় গোচৰসমূহৰ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাক অৱগত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । মঙলবাৰে দেশৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্ধৃতিৰে পিটিআয়ে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ভাৰতত চলি থকা যিকোনো মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্মৰ বাবে শিশুৰ সুৰক্ষা এক মৌলিক নীতি ৷ ইয়াৰ সৈতে কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহয় বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই সদৰী কৰে । যি প্লেটফৰ্মে এনে নীতি মানি নচলে, তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, মেটাই শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহক অৱগত কৰাৰ সিদ্ধান্তই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত শিশুসকলৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।

সূত্ৰসমূহে কয়, ‘‘শিশুৰ বাবে প্লেটফৰ্মখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত এইটোৱেই প্ৰথম পদক্ষেপ ৷ এইক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে । চৰকাৰে অন্য প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সংযোজিত হৈ এনে বিষয়সমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি তাক আঁতৰ কৰাৰ কাম কৰি আছে ।’’

চৰকাৰে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জবাবদিহিতা বৃদ্ধি কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু অনলাইন মধ্যস্থতাকাৰীসকলে ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ বিস্তাৰ ৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে ৷ বিশেষকৈ শিশুসকলক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়বস্তুক লৈ এইক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

যোৱা ৯ ছেপ্টেম্বৰত মেটা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে । শিশু অধিকাৰ সংস্থাটোৱে শিশুৰ যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতন সামগ্ৰী(CSEAM) অন্তৰ্ভুক্ত বিজ্ঞাপনৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মেটা ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বীক চমন জাৰি কৰিছিল ।

এনচিপিচিআৰে মেটাৰ প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ পোৱা বিজ্ঞাপনৰ সন্দৰ্ভত বিবিচিআইৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতি ছ্যুঅ’ মটু জ্ঞান লৈছিল ৷ তদুপৰি বিগত ৩ জুলাইত এই অভিযোগসমূহৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি মেটা প্লেটফৰ্মছ, ইনকৰ্পৰেটেডলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ এই জাননী জাৰি কৰাৰ এসপ্তাহৰ পাছতে মেটাই আয়োগক সঁহাৰি জনায় ।

ভাৰতত মেটাৰ মালিকানাধীন ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ধনৰ বিনিময়ত শিশুৰ যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতন সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে বিস্তৃত তদন্ত চলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে দিল্লী আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ‘যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুক সুৰক্ষা’(POCSO) আইনৰ অধীনত বাধ্যতামূলক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিছে নে নাই, সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈও আৰক্ষীক আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ নামত AI-ক কিমান পানী লাগে ? AI-এ মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ?

TAGGED:

মেটা
META CHILD SAFETY RELATED MATTERS
ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী মেটা
শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰী
META CHILD SAFETY MATTERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.