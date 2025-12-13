2026 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই বৃদ্ধি পাব Mercedes-Benz ৰ প্ৰতিটো মডেলৰ মূল্য
2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াই নিজৰ সকলো মডেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে ।
Published : December 13, 2025 at 5:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াই নিজৰ সকলো মডেলতে 2 শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে কোম্পানীটোৰ পৰ্টফলিঅ’ত ইভিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে “ইউৰো-আইএনআৰ বিনিময় হাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে 100 টকাৰ ওপৰত থকা”।
কিয় বৃদ্ধি পাব মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গাড়ীৰ দাম ?
মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া সন্তোষ আয়াৰে কয়, "এই বছৰ ইউৰো-টকা বিনিময় হাৰ আশা কৰাতকৈ অধিক সময় দুৰ্বল হৈ আছে । তেওঁ কয় যে এই দীৰ্ঘদিনীয়া অস্থিৰতাই আমাৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতিটো দিশতে প্ৰভাৱ পেলায় ।
তেওঁ কয়, "আমদানিকৃত উপাদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় উৎপাদনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মিত ইউনিট (চিবিইউ)লৈকে সকলোতে প্ৰভাৱ পৰে । তদুপৰি, বৃদ্ধি পোৱা ইনপুট খৰচ আৰু লজিষ্টিক খৰচ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে মিলি আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ।"
গাড়ীৰ দাম বৃদ্ধি মডেল অনুসৰি ভিন্ন হ’ব যদিও সম্পূৰ্ণ নিৰ্মিত ইউনিটসমূহৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰিব । আমদানিকৃত অংশ থকা স্থানীয়ভাৱে সংযুক্ত গাড়ীৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাব । মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে প্লাণ্টত মাৰ্চিডিজ বেঞ্জে গাড়ী একত্ৰিত কৰে ।
কোম্পানীটোৰ প্লাণ্টটোৱে Mercedes-Benz A-Class Limousine, GLA, C-Class, GLC, E-Class LWB, GLE, S-Class, GLS, Maybach S 580, EQS 580 ছেডান আৰু EQS SUV 450 ক একত্ৰিত কৰে ।
মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত অধিক মন্তব্য কৰি আয়াৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো হাৰ নিৰন্তৰ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰশংসা কৰে, যিয়ে “মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ বিত্তীয় সেৱা (এমবিএফএছ)ক গ্ৰাহকক সুবিধাসমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ।” কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে দেশত ইয়াৰ বিক্ৰীৰ প্ৰায় 50 শতাংশত এমবিএফএছে অৰিহণা যোগায় আৰু মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জৰ গাড়ী ক্ৰেতাৰ 80 শতাংশই বিত্তীয় সাহায্য ব্যৱহাৰ কৰে ।
