চন্দ্ৰৰ বুকুত শতিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নতুন গহ্বৰ আৱিষ্কাৰ নাছাৰ মহাকাশযানৰ
নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে শতিকাত এবাৰ হোৱা চন্দ্ৰৰ পৰিঘটনা হিচাপে গণ্য কৰা বিৰল গ্ৰহাণুৰ প্ৰভাৱৰ ফলত গঠিত আৰু এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ নতুন চন্দ্ৰ গহ্বৰ মেকগেচিন আৱিষ্কাৰ কৰে ।
Published : September 17, 2026 at 6:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : নেশ্যনেল এৰ’নটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেচন চমুকৈ নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰত এতিয়ালৈকে লিপিবদ্ধ হোৱা সৰ্ববৃহৎ নৱগঠিত গহ্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, এই পৰিঘটনা প্ৰতি এশ বছৰৰ মূৰে মূৰে বা ততোধিক সময়ৰ মূৰে মূৰে এবাৰহে ঘটে ।
বৰ্তমান আনুষ্ঠানিকভাৱে মেকগেচিন নামেৰে নামকৰণ কৰা এই গহ্বৰটো নাছাৰ লুনাৰ ৰিকনেছান্স অৰ্বিটাৰৰ (এল আৰ অ’) সৈতে কাম কৰা ইমেজ-প্ৰচেছিং বিশেষজ্ঞ ৰবাৰ্ট ৱেগনাৰে নিয়মীয়া তথ্য পৰীক্ষাৰ সময়ত আকস্মিকভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ।
The Moon’s got a big new crater! 🕳️— NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 16, 2026
Spotted by NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter, the McGetchin crater formed when a rock as big as a six-story building crashed into the Moon. It’s 141 feet deep and wider than the length of two football fields.🪨💥🌕https://t.co/I2fX7bPts1 pic.twitter.com/Zft4mKUv1Z
চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এখন বৃহৎ মানচিত্ৰ পৰ্যালোচনা কৰি থকাৰ সময়ত ৱেগনাৰে এটা অস্বাভাৱিকভাৱে উজ্জ্বল ঠাই লক্ষ্য কৰে । এইটো এই কথাৰ সংকেত যে তলৰ মাটিত কিবা এটা ডাঙৰ ওলট-পালট হৈছিল ।
এই অঞ্চলটোৰ পুৰণি আৰু নতুন ছবি তুলনা কৰাৰ পিছত তেওঁ উপলব্ধি কৰে যে তেওঁ কিবা এটা অসাধাৰণ বস্তু বিচাৰি পাইছে । এই আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে বুধবাৰ, ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ 'ছায়েন্স এডভান্সেছ' আলোচনীত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
গহ্বৰটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল ?
বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, ২০২৪ চনৰ ১১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২২ মে’ৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সময়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰায় তিনিৰ পৰা ছয় মহলীয়া অট্টালিকাৰ আকাৰৰ ধুমকেতু বা গ্ৰহাণু এটাই খুন্দা মৰাৰ পিছত এই গহ্বৰৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই আঘাতৰ ফলত ৭২৮ ফুট বহল, প্ৰায় দুখন ফুটবল খেলপথাৰৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু ১৪১ ফুট দ এটা গহ্বৰ ৰৈ যায় । এই গহ্বৰটো অখনৰ ওপৰত সিখনকৈ তিনিখন স্কুল বাছ সোমাব পৰাকৈ ডাঙৰ ।
প্ৰখ্যাত চন্দ্ৰ বিজ্ঞানী টম মেকগেচিনৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা এই গহ্বৰটোক অস্বাভাৱিকভাৱে বৃহৎ আকাৰৰ বাবে "শতিকাৰ ভিতৰত এবাৰ হোৱা" বিৰল পৰিঘটনা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
এলআৰঅ’ৰ চন্দ্ৰক তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষণ
এলআৰঅ’ৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ, উষ্ণতা আৰু বিকিৰণৰ মাত্ৰা অধ্যয়ন কৰিবলৈ সাতটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ১৭ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি আহিছে । এই সময়ছোৱাত অভিযানটোৱে কমেও ১০০০টা নতুন প্ৰভাৱশালী গহ্বৰ চিনাক্ত কৰিছে আৰু চন্দ্ৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষৰ ফলত হোৱা প্ৰায় এক লাখ অতিৰিক্ত পৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন ৰেকৰ্ড কৰিছে ।
যিহেতু চন্দ্ৰৰ নিজকে ৰক্ষা কৰিব পৰাকৈ কোনো বায়ুমণ্ডল নাই, সেয়েহে সৰু সৰু মহাকাশৰ শিলবোৰেও ইয়াৰ পৃষ্ঠত পোনপটীয়াকৈ আঘাত কৰিব পাৰে । বেছিভাগ প্ৰভাৱেই মেকগেচিনে সৃষ্টি কৰা প্ৰভাৱতকৈ বহু সৰু । বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে চন্দ্ৰত প্ৰায় ৩০ ফুট বহল প্ৰায় ১৪০টা নতুন গহ্বৰ গঠন হয় যদিও তাতোকৈ সৰু বহুতো প্ৰভাৱ ধৰা নপৰাকৈ থাকি যায় ।
এই আৱিষ্কাৰৰ পিছত গৱেষকসকলে এলআৰঅ’ৰ ডিভাইনাৰ নামেৰে জনাজাত তাপীয় যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাৰিওফালৰ অঞ্চলটো অধিক নিবিড়ভাৱে অধ্যয়ন কৰে । ডিভাইনাৰে চাৰিওফালে চাৰি মাইল বিস্তৃত এটা অঞ্চল লাভ কৰে, যিটো নিশা চাৰিওফালৰ পৃষ্ঠতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে ঠাণ্ডা আছিল । সেয়া হৈছে প্ৰায় -৮.৮৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ (বা ১৬ ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট) ।
একেখন আলোচনীতে প্ৰকাশিত দ্বিতীয়টো অধ্যয়নৰ মতে, এইটো এই কাৰণে হয়, কাৰণ খুন্দা খোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ মাটি ঢিলা আৰু ভৰভুৰিয়া হৈ উঠে, যাৰ ফলত ইয়াৰ তাপ ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা কম হয় । গৱেষকসকলে কয় যে ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে মাত্ৰ এটা খুন্দায়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গহ্বৰৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহৰ মাজেৰে ৰ'ভাৰৰ গতিবিধিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
আৱিষ্কাৰ কেনেকৈ হ’ল ?
এলআৰঅ’ মহাকাশযানখনে চন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰায় ৯৬.৫ কিলোমিটাৰ (বা ৬০ মাইল) ওপৰৰ পৰা একাধিক কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি ছবি ধৰি ৰাখে । ইয়াত উচ্চ ৰিজ’লিউচনৰ ক’লা-বগা ইমেজিং আৰু বিশাল বহুবৰ্ণালী দৃশ্যৰ বাবে নিৰ্মিত এটা কেমেৰাও আছে । বছৰ বছৰ ধৰি লোৱা হাজাৰ হাজাৰ ছবি তুলনা কৰি বিজ্ঞানীসকলে নতুন গহ্বৰ, ভূমিস্খলন আৰু অন্যান্য পৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন ধৰা পেলাব পাৰে ।
২০২৫ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত বিভিন্ন সময়ৰ ৱাইড-এংগল ছবি তুলনা কৰি ৱেগনাৰে এই আৱিষ্কাৰ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াত পোহৰ আৰু ছাঁৰ সলনি হোৱাৰ ফলত হোৱা ভুৱা সংকেত পৃথখ কৰাও আছে । বেছিভাগ সূক্ষ্ম তথ্যৰ বিপৰীতে মেকগেচিনে ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ আৰ্হিৰ আকাৰ আৰু স্পষ্টতাৰ বাবে অতি সোনকালে পৃথক দৃষ্টিগোচৰ হয় ।
এই আৱিষ্কাৰৰ পিছত গৱেষকসকলে অধিক বিশদ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি গহ্বৰটো নিবিড়ভাৱে পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ আকৃতি, আকাৰ আৰু আঘাতৰ চাপ বুজাত সহায় কৰে । যিটো বস্তুৰ বাবে এই গহ্বৰৰ সৃষ্টি হ'ল সেই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য ভৱিষ্যতে এখন বৈজ্ঞানিক গৱেষণা-পত্ৰত লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।