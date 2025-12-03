মাৰুতি ছুজুকিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছে Maruti e-Vitara; ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটিং প্ৰদান কৰিছে Bharat NCAP এ
মাৰুতি ছুজুকিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী Maruti e-Vitara আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছে । Bharat NCAP এ এই গাড়ীখনক প্ৰদান কৰিছে ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটিং ৷
Published : December 3, 2025 at 4:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ বাবে কোম্পানীটোৰ প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ভাৰত-স্পেক Maruti e-Vitara । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হৈছিল এই গাড়ীখন ।
2025 চনৰ আগষ্ট মাহত গুজৰাটৰ হান্সালপুৰ প্লাণ্টত কোম্পানীটোৰ ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ৰপ্তানি আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰত এনচিএপি পৰীক্ষাৰ অধীনতো ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখন পৰীক্ষা কৰা হৈছে, য’ত ই প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশু উভয়ৰে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটিং লাভ কৰিছে ।
Congratulations to Maruti Suzuki for achieving a 5-⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Bharat NCAP rating in both adult and child occupant protection for the e-VITARA. Especially glad to see Maruti Suzuki show real leadership by offering 7 airbags as standard across all variants of the e-VITARA.… pic.twitter.com/YxHfWAjtRT— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 2, 2025
মাৰুতি ই ভিটাৰাৰ বেটাৰী পেক আৰু আউটপুট
ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে মাৰুতি ই-ভিটাৰাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পেক ভেৰিয়েণ্টৰ দৰেই দুটা বেটাৰী পেক বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে । ডেল্টা, জেটা আৰু আলফা নামৰ তিনিটা ভিন্নতাত এই গাড়ীখন 49 কিলোৱাট ঘণ্টা আৰু 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰীৰ বিকল্প আছে । ডাঙৰ বেটাৰীটো শীৰ্ষ দুটা ট্ৰিমত আগবঢ়োৱা হ’ব । আনহাতে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টত সৰু বেটাৰী পেক আৰু সন্মুখত মাউণ্ট কৰা মটৰ আছে ।
এই মটৰটোৱে 142 বিএইচপি আৰু 192.5 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইয়াৰ হাই-স্পেক ভেৰিয়েণ্টে 172 বিএইচপি উৎপাদন কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বৃহৎ বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 443 কিলোমিটাৰ (এ আৰ এ আই) পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ দিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে গাড়ীখনক বেটাৰী এজ এ চাৰ্ভিচ (BaaS) আঁচনিৰ সৈতেও আগবঢ়াইছে, লগতে ছাবস্ক্ৰিপচন প্লেনও আগবঢ়াইছে ।
Maruti e-Vitara বাহ্যিক অংশ
মাৰুতি ই-ভিটাৰা ইভিএক্স কনচেপ্টৰ সৈতে বহুলাংশে ডিজাইনৰ মিল আছে, চোকা হেডলেম্প, ৱাই আকৃতিৰ ডিআৰএল আৰু চকা আৰ্চ, বাম্পাৰ আৰু তলৰ দুৱাৰত সুকীয়া ক্লেডিং আছে । পিছফালৰ প্ৰফাইলত ইভিএক্সৰ দৰেই সংযুক্ত টেইল-লেম্প ছেটআপ আছে ।
এই এছ ইউ ভিখনৰ দৈৰ্ঘ 4275 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 1800 মিলিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 1640 মিলিমিটাৰ, ঘূৰণীয়া ব্যাসাৰ্ধ 5.2 মিটাৰ । অতিৰিক্ত ডিজাইন উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আছে পিছফালৰ চকাৰ খিলানত এটা বিশিষ্ট বাল্জ আৰু চি-পিলাৰ-মাউণ্টেড পিছফালৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেল । মাৰুতি ই-ভিটাৰাৰ ৰঙৰ পেলেটত চাৰিটা ডুৱেল টোন আঁচনিৰ লগতে সাতটা মনোটোন ৰঙৰ বিকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Maruti e-Vitara আভ্যন্তৰীণ অংশ
ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মাৰুতি ই-ভিটাৰাৰ লেআউট বৰ্তমান ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা আন মাৰুতি মডেলৰ তুলনাত পৃথক । ইয়াৰ ডেচব’ৰ্ডত আছে 10.25 ইঞ্চিৰ ফ্লটিং স্ক্ৰীণ, লগতে 10.1 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ । ইয়াত আয়তাকাৰ এচি ভেণ্ট, দুটা স্পকযুক্ত ফ্লেট-বটম ষ্টিয়াৰিং হুইল আৰু গৰম-ঠাণ্ডা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ভৌতিক বুটাম আছে ।
Maruti e-Vitara বৈশিষ্ট্য
এই গাড়ীখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে কিলেছ এণ্ট্ৰি আৰু পুছ-বুটাম ষ্টাৰ্ট, চাৰিটা স্পীকাৰ আৰু এটা অটো-ডিমিং ইণ্টেৰিয়ৰ ৰিয়াৰ-ভিউ মিৰ’ৰ । উচ্চ ভেৰিয়েন্টত 19 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 10-ৱে পাৱাৰ-এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ আসন, ইনফিনিটি অডিঅ’ চিষ্টেম, বেতাঁৰ চাৰ্জিং আৰু ফ্ৰন্ট ফগ লেম্প পোৱা যায় ।
Maruti e-Vitara ৰ বুকিং আৰু লঞ্চ
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, মাৰুতি ই-ভিটাৰাৰ বুকিং অতি সোনকালে আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনহাতে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে 2026 চনৰ কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম মাহত এই মূল্য ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক