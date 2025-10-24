মাৰুতি ছুজুকিয়ে ৰপ্তানি কৰিলে 1 লাখ Jimny 5-door, বৃহৎ সাফল্য বুলি দাবী কোম্পানীৰ
মাৰুতি ছুজুকিয়ে মাৰুতি জিমনি 5 দুৱাৰৰ 1 লাখ ইউনিট ৰপ্তানিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Published : October 24, 2025 at 11:39 AM IST
হায়দৰাবাদ: মাৰুতি ছুজুকিয়ে মাৰুতি জিমনি 5 খন দুৱাৰৰ 1 লাখ ইউনিট ৰপ্তানিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । কোম্পানীটোৱে প্ৰায় দুবছৰত এই মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে ।
2023 চনৰ আৰম্ভণিতে 5 দুৱাৰৰ মাৰুতি জিমনীয়ে বিশ্বব্যাপী আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু 2023 চনৰ মে’ মাহত ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল । তাৰ পিছতে কোম্পানীটোৱে গাড়ীখন ৰপ্তানি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ উৎপাদন ভিত্তিৰ পৰা এই এছ ইউ ভিখন 100 খনতকৈও অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে ।
এই কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত ভাষণ দি মাৰুতি ছুজুকি ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিছাছি তাকেউচিয়ে কয়, “মাৰুতি জিমনিৰ বিশ্বজুৰি ডেৰ শতিকাৰো অধিক উত্তৰাধিকাৰ আছে । 5 দুৱাৰৰ মাৰুতি জিমনিৰ 1 লাখ ইউনিট ৰপ্তানিৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাটো মাৰুতি ছুজুকিৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কৃতিত্ব ।”
হিছাছি টাকেউচিয়ে আৰু কয়, “এই প্ৰশংসিত এছ ইউ ভিখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থাৰ বাবে আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ । মাৰুতি জিমনিৰ শক্তিশালী অফ-ৰোড ডি এন এ, নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰদৰ্শন আৰু অতুলনীয় মানদণ্ডই ইয়াক 100 খনতকৈও অধিক দেশত প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ।”
শেহতীয়াকৈ 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ছুজুকিৰ ঘৰুৱা বজাৰ জাপানত মুকলি কৰা হৈছিল য’ত এই এছ ইউ ভিখন ছুজুকি জিমনি ন’মেড হিচাপে বিক্ৰী হৈছিল । এই এছ ইউ ভিখনে তীব্ৰ চাহিদা লাভ কৰিছিল, কেইদিনমানৰ ভিতৰতে 50 হাজাৰৰো অধিক বুকিং লাভ কৰিছিল । কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিক্ৰী মসৃণভাৱে চলিব পৰা নাই ।
শেহতীয়াকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত জুলাই মাহত এমাহৰো অধিক সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল মাৰুতি জিমনি 5 দুৱাৰৰ গাড়ীখন, য’ত ইয়াক মাৰুতি জিমনি এক্সএল হিচাপে বিক্ৰী কৰা হৈছিল । অৱশ্যে আগষ্টৰ শেষৰ ফালে পুনৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হয় ।
ইয়াৰ সৰু 3 দুৱাৰৰ দৰেই মাৰুতি জিমনি 5 দুৱাৰৰ গাড়ীখনো 1.5 লিটাৰৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনেৰে চালিত, মেনুৱেল বা টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনত AllGrip Pro চাৰিচকীয়া ড্ৰাইভ আছে । মাৰুতিয়ে কয় যে মাৰুতি ফ্ৰনক্সৰ পিছতে ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা জিমনি 5 দুৱাৰৰ মডেল ।
