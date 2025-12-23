Bharat NCAP ৰ ক্ৰেচ টেষ্টত Maruti Celerio য়ে লাভ কৰিলে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং

Bharat NCAP ৰ ক্ৰেচ টেষ্টত Maruti Celerio য়ে লাভ কৰিলে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং
গ্ল’বেল NCAP য়ে মাৰুতি ছুজুকিৰ বাজেট হেচবেক মাৰুতি চেলেৰিঅ’ গাড়ীখন ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছে, য’ত এই গাড়ীখনে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং লাভ কৰিছে ।
Published : December 23, 2025 at 4:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ বৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিৰ বাজেট হেচবেক মাৰুতি চেলেৰিঅ’ এখন অতি জনপ্ৰিয় মডেল । গ্ল’বেল NCAP য়ে এতিয়া এই গাড়ীখন ক্ৰেচ টেষ্ট কৰিছে আৰু মাৰুতি চেলেৰিঅ’ই থ্ৰী ষ্টাৰ সুৰক্ষা ৰেটিং লাভ কৰিছে । ক্ৰেচ টেষ্টিং এজেন্সীয়ে এই হেচবেকখনৰ দুটা ভিন্নতা পৰীক্ষা কৰিছিল: এটাত ডুৱেল এয়াৰবেগ আৰু আনটোত ছটা এয়াৰবেগ ।
দুটা এয়াৰবেগ থকা সংস্কৰণটোৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৱাসী সুৰক্ষাৰ বাবে টু ষ্টাৰ ৰেটিং আৰু শিশু আৱাসী সুৰক্ষাৰ বাবে ওৱান ষ্টাৰ ৰেটিং লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ছটা এয়াৰবেগ থকা সংস্কৰণটোৱে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সুৰক্ষাৰ বাবে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং আৰু শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দু ষ্টাৰ ৰেটিং লাভ কৰে ।
পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি গ্ল’বেল NCAP ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰিচাৰ্ড উডছে কয়, “আমি আনন্দিত যে মাৰুতি ছুজুকিয়ে ডিজায়াৰ আৰু ভিক্টোৰিছৰ দৰে নতুন মডেলৰ বাবে ফাইভ ষ্টাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, অৱশ্যে কিছুমান পুৰণি মডেল পিছ পৰি থকাটো হতাশাজনক ।”
প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সুৰক্ষা
ক্ৰেচ টেষ্টত মাৰুতি চেলেৰিঅ’ই প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 34 ৰ ভিতৰত 18.04 নম্বৰ লাভ কৰে । গাড়ীখনে ফ্ৰন্টাল অফছেট সংঘৰ্ষ আৰু ডিফৰ্মেবল চাইড বেৰিয়াৰ ইমপেক্ট টেষ্টিঙত সন্মুখৰ আসনত বহা লোকসকলৰ বাবে ভালৰ পৰা বেয়া স্তৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।
কাষৰ মূৰৰ সুৰক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে ডুৱেল এয়াৰবেগ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে পল ইমপেক্ট টেষ্টিং কৰা হোৱা নাছিল যদিও ছয় এয়াৰবেগ ভেৰিয়েণ্টে ভালৰ পৰা পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল । গ্ল’বেল NCAP য়ে জনোৱা মতে, সংঘৰ্ষৰ পিছতো সন্মুখৰ ফুটৱেল আৰু বডিশ্বেল অস্থিৰ হৈ আছিল ।
আমোদজনকভাৱে, ছয়টা এয়াৰবেগ আৰু ডুৱেল এয়াৰবেগ দুয়োটা মডেলে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সুৰক্ষাৰ বাবে একে নম্বৰ লাভ কৰিছিল যদিও সফল প’ল ইমপেক্ট টেষ্ট আৰু অতিৰিক্ত এয়াৰবেগৰ বাবে প্ৰথমটোৱে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং লাভ কৰিছিল । ডুৱেল এয়াৰবেগ ভেৰিয়েণ্টে লাভ কৰে টু ষ্টাৰ ৰেটিং।
শিশুৰ সুৰক্ষা
শিশুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্ক’ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা যায়, ছয়টা এয়াৰবেগযুক্ত ভেৰিয়েণ্টে প্ৰায় দুগুণ পইণ্ট লাভ কৰে । ছটা এয়াৰবেগ থকা মাৰুতি চেলেৰিঅ’ই 49 ৰ ভিতৰত 18.57 পইণ্ট (টু ষ্টাৰ) লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ডুৱেল এয়াৰবেগ মডেলে 9.52 পইণ্ট (ওৱান ষ্টাৰ) লাভ কৰে ।
গ্ল’বেল NCAP য়ে ৰিপ’ৰ্ট কৰিছে যে মাৰুতি চেলেৰিঅ’ই আগলৈ আৰু পিছলৈ মুখ কৰা শিশু ডামি দুয়োটাতে পিছৰ আসনত বহি থকা শিশুৰ বাবে দুৰ্বল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । নিৰাপত্তা সংস্থাটোৱে এইটোও লক্ষ্য কৰিছে যে সন্মুখৰ সংঘৰ্ষত মূৰৰ আঘাত ৰোধ কৰাত কোনো চি আৰ এছ ব্যৱস্থাই ফলপ্ৰসূ নাছিল যদিও 18 মহীয়া শিশুৰ বাবে পিছফালে মুখ কৰা চি আৰ এছ ব্যৱস্থাই কাষৰ সংঘৰ্ষত পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।
