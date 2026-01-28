নিৰাপদ নহয় Whatsapp; ! গোপনীয়তা ভংগৰ অভিযোগ জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপটোৰ বিৰুদ্ধে

নিৰাপদ নহয় Whatsapp; ! গোপনীয়তা ভংগৰ অভিযোগ জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপটোৰ বিৰুদ্ধে
মেটাৰ জনপ্ৰিয় চেটিং প্লেটফৰ্ম Whatsapp ৰ বিৰুদ্ধে চেট সংৰক্ষণৰ অভিযোগ ৷ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে হোৱাটছএপৰ মুৰব্বী উইল কেথকাৰ্টে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
Published : January 28, 2026 at 12:17 PM IST
হায়দৰাবাদ: মেটাৰ জনপ্ৰিয় চেটিং প্লেটফৰ্ম Whatsap ৰ বিৰুদ্ধে চেট সংৰক্ষণ কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অভিযোগত কোৱা হৈছে যে এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপচন থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে বেকড’ৰৰ জৰিয়তে চেট ষ্টোৰ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে হোৱাটছএপে এই সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে । অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰি এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি কয় হোৱাটছএপে । হোৱাটছএপে এনে কোনো চেট ষ্টোৰ কৰিব নোৱাৰে । এই সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হোৱাটছএপৰ মুৰব্বী উইল কেথকাৰ্টে ।
ঘটনাটো কি ?
এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাইছে এক প্ৰতিবেদন । উত্তৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ আমেৰিকাৰ জিলা আদালতত গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি জনোৱা হৈছে । সেই গোচৰত অভিযোগ কৰা হৈছে যে মেটাৰ গোপনীয়তা নীতি সম্পূৰ্ণ মিছা । তেওঁলোকে সকলো চেট সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, অভিযোগত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে সকলো গোপনীয় কথোপকথনো বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে । আৰু ইয়াতেই সাধাৰণতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় হোৱাটছএপৰ End to End Privacy পলিচিক লৈ ।
WhatsApp ৰ End to End প্ৰযুক্তি কি ?
ইয়াক উন্নত স্তৰৰ সুৰক্ষা বুলি ক’ব পাৰি । এই সুৰক্ষাৰ ফলত এটা চেট এনক্ৰিপ্ট কৰা হয় । আৰু গন্তব্য স্থানত উপনীত হ’লে ইয়াক ডিক্ৰিপ্ট কৰা হয় । কাৰণ ফোন নম্বৰটোত এনক্ৰিপচন আৰু ডিক্ৰিপচন কি (Key) থাকে । ফলত গন্তব্য স্থানত উপনীত হোৱাৰ আগতে সেই কথোপকথনখিনি ফাদিল বা ডিক্ৰিপ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।
মেটাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
চেট ষ্ট’ৰ আৰু ইয়াৰ বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি কয় মেটাই । হোৱাটছএপৰ মুৰব্বী উইল কেথকাৰ্টে কয়, "এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা । হোৱাটছএপে কোনো তথ্য পঢ়িব নোৱাৰে । কাৰণ ইয়াৰ এনক্ৰিপচন কী ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফোনত সংৰক্ষিত হৈ থাকে । আমি সেই কীটো (Key) ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰো । এনে অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে গুগল আৰু এপলৰ বিৰুদ্ধেও ডাটা চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । সেই ক্ষেত্ৰত দুয়োটা কোম্পানীয়ে বৃহৎ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হৈছিল ।
ইল’ন মাস্ক আৰু টেলিগ্ৰামৰ CEO ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
WhatsApp is not secure. Even Signal is questionable.— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026
Use 𝕏 Chat. https://t.co/MWXCOmkbTD
উল্লেখ্য যে এই সন্দৰ্ভত বিশ্বৰ অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি তথা X ৰ গৰাকী ইল’ন মাস্কেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰকাৰীক মাস্কে গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত X ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে ৷
টেলিগ্ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পাভেল ডুৰভে X যোগে দাবী কৰে যে টেলিগ্ৰামে পূৰ্বে হোৱাটছএপৰ এনক্ৰিপচন ব্যৱস্থা বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু “একাধিক আক্ৰমণ ভেক্টৰ” চিনাক্ত কৰিছিল । তেওঁ আৰু কয় যে 2026 চনত যিয়েই এতিয়াও হোৱাটছএপ সুৰক্ষিত বুলি বিশ্বাস কৰে তেওঁ ‘ব্ৰেইনডেড’ ।
You’d have to be braindead to believe WhatsApp is secure in 2026. When we analyzed how WhatsApp implemented its “encryption”, we found multiple attack vectors. https://t.co/BC1TWFAIlc— Pavel Durov (@durov) January 26, 2026
ডুৰভে লিখিছে, ‘2026 চনত হোৱাটছএপ সুৰক্ষিত বুলি বিশ্বাস কৰাসকলৰ মগজু সক্ৰিয় অৱস্থাত নাই । যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিছলো যে হোৱাটছএপে ইয়াৰ ‘এনক্ৰিপচন’ কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিলে, আমি একাধিক আক্ৰমণৰ ভেক্টৰ পাইছিলো ।"
