13.66 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra XUV 7XO SUV

ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra XUV 7XO SUV ৷ এই SUV খনৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 13.66 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৷
Published : January 7, 2026 at 11:47 AM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত SUV নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Mahindra XUV 7XO । কোম্পানীটোৱে এই SUV খন আৰম্ভণিৰ মূল্য 13.66 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰিছে, যিটো আউটগোয়িং Mahindra XUV 700 ৰ আৰম্ভণিৰ মূল্যৰ সৈতে একে ।
ভাৰতীয় বজাৰত জনপ্ৰিয় মাহিন্দ্ৰা XUV 700 ৰ এইটো এটা ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ । ইয়াৰ নেমপ্লেট মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO লৈ সলনি কৰা হৈছে, লগতে কিছুমান উল্লেখযোগ্য ষ্টাইলিং আপডেট দিয়া হৈছে যিয়ে ইয়াক অলপ বেছি পেশীবহুল ৰূপ দিয়ে । তদুপৰি ইয়াৰ কেবিনত এতিয়া মাহিন্দ্ৰাৰ নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিৰ পৰা আহৰণ কৰা নতুন প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ফ্ৰন্ট এণ্ড এতিয়া অধিক বৰ্গক্ষেত্ৰ যেন লাগে । গ্ৰিলটো পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, ইয়াৰ দুয়োফালে নতুন, অধিক কৌণিক ডুৱেল-বেৰেল এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলাইটৰ লগতে নতুন এল ই ডি ডেটাইম ৰান লেম্প আছে ।
কোম্পানীয়ে বাম্পাৰটোও নতুনকৈ ডিজাইন কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় এয়াৰ ইনটেকৰ দুয়োফালে সুকীয়া টুইন এল ই ডি ফগ লেম্প স্থাপন কৰিছে । চাইড প্ৰফাইললৈ চালে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নতুনকৈ ডিজাইন কৰা এলয় হুইল, আনহাতে পিছফালে আপুনি নতুন টেইল লেম্প আৰু পুনৰ ডিজাইন কৰা ৰিয়াৰ বাম্পাৰ পাব ।
নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ আভ্যন্তৰীণ
কেবিনৰ ভিতৰলৈ চালে আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নতুন ডেচব’ৰ্ডৰ বিন্যাস । শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টসমূহৰ ডেচব’ৰ্ড মাহিন্দ্ৰা XEV 9E আৰু 9S ৰ সৈতে মিল আছে, ইয়াত ৱাইড-স্ক্ৰীণ ট্ৰাই-ডিছপ্লে ছেটআপ আছে । এই ডিছপ্লেসমূহ শেহতীয়া AdrenoX Plus ত চলি থাকে, যাৰ ফলত সহ-ড্ৰাইভাৰক ডিছপ্লেৰ পৰা বিষয়বস্তু প্ৰবাহিত কৰাৰ অনুমতি দিয়ে ।
সন্মুখৰ আসনবোৰ পাৱাৰ এডজাষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ আসনত মেম’ৰী ফাংচন আছে । সহ-চালকৰ আসনত শক্তিশালী বছ মোডো আছে, যাৰ ফলত পিছফালৰ যাত্ৰীসকলে আসনখন পিছলৈ স্লাইড কৰি ভৰি ৰাখিবৰ বাবে অধিক ঠাই মোকলাই ল’ব পাৰে । পিছফালৰ যাত্ৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় মজিয়াৰ কনছ’লৰ গুৰিতে বেতাঁৰ চাৰ্জিং পেড, দুৱাৰত ছান ব্লাইণ্ড আৰু তৃতীয় শাৰীলৈ সহজে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সহ-চালকৰ কাষৰ আসনৰ বাবে টাম্বল ফাংচনও পায় । ইয়াৰ উপৰিও, ভেৰিয়েন্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ক্ৰেতাই দ্বিতীয় শাৰীৰ বেঞ্চ চিট বা ব্যক্তিগত কেপ্তেইন চকীৰ মাজৰ পৰা এটা বাছি ল’ব পাৰে । কোম্পানীটোৱে নতুন Mahindra XUV 7XO ক মুঠ ছটা ট্ৰিম লেভেলত মুকলি কৰে: AX, AX3, AX5, AX7, AX7T, আৰু AX7 L ।
নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ বৈশিষ্ট্য
ফিচাৰ তালিকাখনলৈ চালে নতুন 7XO ত আছে লেভেল-2 ADAS টেক, অটো হেডলাইট আৰু ৱাইপাৰ, মাল্টি-জ’ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, পাৱাৰড ফ্ৰন্ট চিট, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, পাৱাৰড বছ মোড, ডলবি এটমছৰ সৈতে হাৰমান কাৰ্ডন ছাউণ্ড ছিষ্টেম, 540 ডিগ্ৰী কেমেৰা, মাহিন্দ্ৰাৰ ব্ৰিং ইউৰ অন ডিভাইচৰ জৰিয়তে মাল্টি-ডিভাইচ ষ্ট্ৰীমিং ইন্টিগ্ৰেচন, মাজৰ শাৰীত 65W Type C USB আউটলেট, এটা পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু আন বহু বৈশিষ্ট্য ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
যান্ত্ৰিকভাৱে নতুন 7XO অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, আৰু ইয়াত XUV700 ৰ দৰেই 2.0 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু 2.2 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্প আছে । দুয়োটা ইউনিটতে মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক গিয়াৰবক্স বিকল্প আছে আৰু শীৰ্ষ ডিজেল ট্ৰিমসমূহে অল-হুইল ড্ৰাইভও প্ৰদান কৰে ।
অৱশ্যে মাহিন্দ্ৰাই কয় যে তেওঁলোকে নতুন Mahindra XUV 7XO ৰ ছাচপেনচন চেটআপ পুনৰ কাম কৰিছে আৰু SUV ত নতুন ‘ডাভিঞ্চি’ ডেম্পাৰ লগোৱা হৈছে, যিয়ে কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে যে ৰাইডৰ মান উন্নত হয় ।
