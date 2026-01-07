ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra XUV 3XO EV; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিছে নতুন XUV 3XO EV, যাৰ মূল্য 13.89 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
হায়দৰাবাদ: নতুন বছৰ আৰম্ভ হৈছে বাম্পাৰ বাহন মুকলিৰ জৰিয়তে । ঘৰতে উৎপাদিত এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাই শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে নতুন Mahindra XUV 3XO EV । মুকলি কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে মাহিন্দ্ৰাই এতিয়া ভাৰতত নতুন XUV 3XO EV মুকলি কৰিছে, যাৰ মূল্য 13.89 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । মাহিন্দ্ৰা XUV 400 ৰ ঠাইত এই নতুন ইলেক্ট্ৰিক SUV খন মুকলি কৰিছে । এইখন দুটা ভেৰিয়েন্টত আৰু এটা বেটাৰী পেকৰ সৈতে উপলব্ধ ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO EV ৰ ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত এই ইভিখনে এলয় হুইলকে ধৰি ইণ্টাৰনেল কম্বচন Mahindra XUV 3XO ৰ ষ্টাইলিং অনুসৰণ কৰে । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে বডি ৰঙৰ গ্ৰিল আৰু বাম্পাৰত বডি ৰঙৰ ইনছাৰ্টৰ সৈতে সংশোধিত কেন্দ্ৰীয় এয়াৰ ভেণ্ট ।
মাহিন্দ্ৰা 400 ৰ দৰেই নতুন মাহিন্দ্ৰা 3XO ইভিতো তামৰ সমাপ্ত ট্ৰিম ইনছাৰ্ট আৰু বেজিং আছে আৰু ‘টুইন পিকছ’ মাহিন্দ্ৰাৰ ল’গ’ ৰখা হৈছে, যিটোৰ ফিনিছিঙ কৰা হৈছে তামত ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO EV ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ
|Mahindra XUV 3XO EV ৰ ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|AX5
|13.89 লাখ
|AX7 L
|14.96 লাখ
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO EV ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ সন্দৰ্ভত কেবিনৰ ডিজাইন বহুলাংশে একেই আছে যদিও আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ’ল ইণ্টেৰিয়ৰ ট্ৰিমৰ ৰং । ডেচব'ৰ্ড, দুৱাৰ আৰু চেণ্টাৰ কনছ'লত তামৰ ভিতৰৰ ইনছাৰ্টসমূহ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৰা হৈছে ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO EV ৰ বেটাৰী পেক আৰু পাৱাৰ আউটপুট
কোম্পানীয়ে ইয়াক দুটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰিছে – AX5 আৰু AX7 L – যি দুয়োটাৰে এটা একক 39.4 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক আছে । একে ক্ষমতাসম্পন্ন বেটাৰী পেক মাহিন্দ্ৰা XUV 400 EV তো উপলব্ধ । ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ আউটপুট একেই, 148 BHP আৰু 310 NM । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত 285 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বাস্তৱ সময়ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰিব ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO EV ৰ বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত AX5 ভেৰিয়েন্টত তিনিটা ড্ৰাইভ মোড, ফ্ৰিকুৱেন্সি চেলেক্টিভ ডেম্পাৰ, এটা ছানৰুফ, টুইন 10.25 ইঞ্চি ডিছপ্লে, এলেক্সা বিল্ট-ইনৰ সৈতে এড্ৰিনক্স, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে কম্পেটিবিলিটি, 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল আৰু এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ভেৰিয়েণ্টত ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল, এটা ৰিয়াৰভিউ কেমেৰা, ডুৱেল-জোন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল, কিলেছ এণ্ট্ৰি এণ্ড গ’, অটো হেডলেম্প আৰু ৱাইপাৰ, এটা বেতাঁৰ চাৰ্জিং পেড, এটা ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্কিং ব্ৰেক, ই এছ পি, ছটা এয়াৰবেগ আৰু টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে ।
ইফালে AX7L ভেৰিয়েণ্টত আছে পেনোৰামিক ছানৰুফ, লেদাৰেট আপহলষ্টৰী, ডাঙৰ 17 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, ফগ লেম্প, হাৰমান কাৰ্ডন অডিঅ’ ছিষ্টেম, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, ব্লাইণ্ড-স্পট মনিটৰিং, ফ্ৰন্ট পাৰ্কিং চেন্সৰ, অটো-ডিমিং আই আৰভিএম, শীতল গ্ল’ভবক্স আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল লেভেল-2 এডিএএছ টেক ।
মাহিন্দ্ৰাই কয় যে নতুন মাহিন্দ্ৰা 3XO ইভিৰ ডেলিভাৰী 2026 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ভাৰতীয় বজাৰত এই SUV য়ে একে মূল্যৰ পৰিসৰত থকা টাটা নেক্সন ইভি আৰু এমজি উইণ্ডচৰ ইভিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
