4 লাখ বিক্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিলে Mahindra XUV 3XO আৰু XUV300 এ
2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ঘৰুৱা বজাৰত মাহিন্দ্ৰাই XUV 3XO আৰু XUV300 ৰ মুঠ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 4,00,000 ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল ৷
Published : November 24, 2025 at 4:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাই 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ঘৰুৱা বজাৰত মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO আৰু XUV300 (প্ৰি-ফেচলিফ্ট মডেল)ৰ মুঠ বিক্ৰীৰ 4 লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । মাহিন্দ্ৰাই 2019 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথম প্ৰজন্মৰ XUV300 মুকলি কৰিছিল, তাৰ পিছত 2024 চনৰ 29 এপ্ৰিলত ইয়াৰ ফেচলিফ্ট সংস্কৰণ মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO মুকলি কৰিছিল এয়া মুঠ বিক্ৰীৰ 39 শতাংশ অৰ্থাৎ 4,06,569 ইউনিট ।
মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO বিক্ৰী
2025 বিত্তীয় বৰ্ষত মাহিন্দ্ৰা মডেলৰ বাবে এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বছৰ আছিল, 100,905 ইউনিট বিক্ৰী হৈছিল, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত বিক্ৰী হোৱা 54,726 ইউনিটৰ তুলনাত 84 শতাংশ বৃদ্ধি । দৰাচলতে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত মাহিন্দ্ৰা স্ক’ৰপিঅ’ৰ পিছতে আৰু বলেৰো XUV700 আৰু থাৰৰ আগত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা মাহিন্দ্ৰাৰ এছ ইউ ভি আছিল মহিন্দ্ৰা 3XO ।
কিন্তু চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত মাহিন্দ্ৰা XUV 3XO ৰ বিক্ৰী ৰেংকিং দুটা স্থান হ্ৰাস পাই চতুৰ্থ স্থানত উপনীত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে মাহিন্দ্ৰা স্ক’ৰপিঅ’ এন আৰু স্ক’ৰপিঅ’ ক্লাছিক (102,514 ইউনিট) থাৰ আৰু থাৰ ৰক্স (71,351 ইউনিট) আৰু বলেৰো (57,512 ইউনিট) । 2025 বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম সাত মাহৰ পিছত মাহিন্দ্ৰা এছ ইউ ভি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এক্স ইউ ভি 3XO ৰ অংশ 15 শতাংশ, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়তে 20 শতাংশ আছিল ।
3XO ৰ আছে ভাৰত NCAP ৰ শীৰ্ষ ৰেটিং ফাইভ ষ্টাৰ
উচ্চ শক্তিৰ ষ্টীলৰ সৈতে নিৰ্মিত XUV 3XO ত কেইবাটাও মানক সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য আছে । মূল সুৰক্ষা উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আছে ছটা এয়াৰবেগ, সকলো আসনৰ বাবে তিনি-পইণ্ট ছিটবেল্ট, ISOFIX চাইল্ড ছিট এংকৰ আৰু দৃশ্যমানতা উন্নত কৰিবলৈ আৰু সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ ব্লাইণ্ড ভিউ মনিটৰৰ সৈতে 360 ডিগ্ৰী চাৰউণ্ড ভিউ ছিষ্টেম । XUV 3XO ত লেভেল 2 ADAS ৰ বৈশিষ্ট্যও আছে, য’ত আছে অটোমেটিক ইমাৰ্জেন্সি ব্ৰেকিং (AEB), লেন ডিপাৰ্চাৰ ৱাৰ্নিং আৰু লেন কিপ এচিষ্ট । ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি কণ্ট্ৰল (ই এছ চি) আৰু অল-আৰউণ্ড ডিস্ক ব্ৰেক ৷
