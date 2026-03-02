ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
Published : March 2, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: মাহিন্দ্ৰাই ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক SUV XEV 9e ৰ বাবে Cineluxe Edition মুকলি কৰিছে । ইয়াত সংস্কৰণ-নিৰ্দিষ্ট বাহিৰৰ ৰং, চামৰাৰ ভিতৰৰ অংশ আৰু বেজিং বৈশিষ্ট্য আছে ।
ইলেক্ট্ৰিক SUV খন ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড সংস্কৰণৰ পেক থ্ৰী ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । XEV 9e Cineluxe Edition ৰ মুকলিৰ জৰিয়তে মাহিন্দ্ৰাই কেৱল বিলাসীতা প্ৰদান কৰাই নহয়, ইয়াক অনুভৱ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বুলি কোম্পানীয়ে কয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে ICOTY 2026 ত XEV 9e ইলেক্ট্ৰিক SUV য়ে বছৰৰ গ্ৰীণ গাড়ীৰ সন্মান লাভ কৰে ।
মাহিন্দ্ৰা XEV 9e Cineluxe সংস্কৰণ: মূল্য, বুকিং আৰু ডেলিভাৰীৰ বিৱৰণ
মহিন্দ্ৰা XEV 9e Cineluxe Edition ৰ মূল্য 29.35 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। আজিৰে পৰা বাহনখনৰ বুকিং আৰম্ভ হ’ব, যিটো মহিন্দ্ৰাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট (mahindraelectricsuv.com)ৰ জৰিয়তে বা ওচৰৰ ডিলাৰশ্বিপলৈ গৈ কৰিব পাৰিব । 2026 চনৰ 10 মাৰ্চৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক SUV খনৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব ।
মহিন্দ্ৰা XEV 9e চিনেলাক্স সংস্কৰণ: নতুনত্ব কি ?
XEV 9e Cineluxe Edition দুটা নতুন বাহিৰৰ ৰঙত আহিছে: Satin White আৰু Satin Black । ইয়াত সম্পূৰ্ণ নতুন চেষ্টনাট ব্ৰাউন লেদাৰেট ইণ্টেৰিয়ৰ আছে আৰু ইয়াত নক্টাৰ্ণ ব্লেক লেদাৰেট আসনও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখনৰ সংস্কৰণৰ অংশ হিচাপে ‘চিনেলাক্স’ বেজিংও আছে।
মাহিন্দ্ৰা XEV 9e চিনেলাক্স সংস্কৰণ: বৈশিষ্ট্য
মাহিন্দ্ৰা XEV 9e চিনেলাক্স এডিচনত আছে ক’ষ্ট-টু-ক’ষ্ট ট্ৰিপল এইচডি ডিছপ্লে, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু কাৰপ্লে, বিল্ট-ইন এমাজন এলেক্সা আৰু চেটজিপিটি, 5G সংযোগ, ডলবি এটমছৰ সৈতে 16 স্পীকাৰ হাৰমান কাৰ্ডন অডিঅ’, 16 মিলিয়ন এম্বিয়েণ্ট ৰঙৰ সৈতে লাইটমিআপ + ইনফিনিটি ছাদ, 6-ৱে ইলেক্ট্ৰিকভাৱে চালিত হাইট-এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ চিট, বায়ু চলাচল কৰা আসন, নিষ্ক্ৰিয় প্ৰৱেশ আৰু বহুতো ।
সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত 7টা এয়াৰবেগ, ফৰৱাৰ্ড কলিজন ৱাৰ্নিং ছিষ্টেম (এফচিডব্লিউ), অটোমেটিক ইমাৰ্জেন্সি ব্ৰেকিং ছিষ্টেম (এইবি), ষ্ট্ৰেইটএহেড ভিজনএক্স এআৰ হেডছ-আপ ডিছপ্লে, আইডেন্টিটি ড্ৰাইভাৰ এণ্ড অকুপেণ্ট মনিটৰিং, হেণ্ডছফ্ৰী পাৰ্ক (অটো পাৰ্ক এচিষ্ট), ছিকিউৰ360 আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে ।
ইয়াত Camp, Keep আৰু PawPal HVAC মোড, কাষ্টম ড্ৰাইভ মোড, ডিজিটেল কী, Secure360 Pro আৰু ব্যক্তিগতকৃত ব্যৱহাৰকাৰী প্ৰ'ফাইল আদি বৈশিষ্ট্যসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মাহিন্দ্ৰা XEV 9e Cineluxe সংস্কৰণ: স্পেচিফিকেশন
XEV 9e Cineluxe Edition 79kWh বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে 281.6 bhp শক্তি আৰু 380 Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ই এটা ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ (RWD) ড্ৰাইভট্ৰেইন কনফিগাৰেচনত আহে। ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখনত ডিফল্ট, ৰেঞ্জ, এভাৰিডে, ৰেচ আৰু কাষ্টম ড্ৰাইভিং মোড আছে ।
