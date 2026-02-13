ETV Bharat / technology

3.59 লাখ টকা মূল্যত মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিলে ই-অটো Udo; 200 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদানৰ দাবী কোম্পানীৰ

মাহিন্দ্ৰা লাষ্ট মাইল মবিলিটি লিমিটেডে 3.59 লাখ টকাত মুকলি কৰিছে Udo ইলেক্ট্ৰিক তিনিচকীয়া বাহন, যিয়ে 200 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ৷

3.59 লাখ টকা মূল্যত মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিলে ই-অটো Udo (Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 11:27 AM IST

হায়দৰাবাদ: মাহিন্দ্ৰা লাষ্ট মাইল মবিলিটি লিমিটেডে মুকলি কৰিছে Udo নামৰ নতুন ইলেক্ট্ৰিক তিনিচকীয়া এখন বাহন; যাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ লাষ্ট মাইলৰ মবিলিটি স্থানত বাৰ উন্নীত কৰা । 3.59 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত নিৰ্মিত এই বাহনখনৰ খুচুৰা মূল্য 3.84 লাখ টকা ।

গতানুগতিক অটোৰিক্সাৰ তুলনাত অধিক প্ৰিমিয়াম আৰু আকাংক্ষিত বিকল্প হিচাপে উন্নীত কৰা হৈছে এই Udo ই-অটোখন । কোম্পানীয়ে ইয়াক ‘অটোপ্লেন’ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, য'ত ষ্টাইলিং ইংগিত যেনে বল্ড হেডলেম্প, আকৰ্ষণীয় আইনা আৰু পৰম্পৰাগত তিনিচকীয়া বাহনতকৈ ইয়াক অধিক শক্তিশালী পথত উপস্থিতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এটা ডাঙৰ, পেনোৰামিক উইণ্ডশ্বিল্ড আছে ।

Udo ৱে অটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া উপযোগী ডিজাইনৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা ছেগমেণ্ট-ফাৰ্ষ্ট সম্পূৰ্ণ মনোকক নিৰ্মাণ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে গাঁথনি শক্তিশালী কৰা আৰু ৰাইডৰ মান উন্নত কৰা । ভিতৰত মাহিন্দ্ৰাই এৰগ’নমিক্সক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । ‘পাইলট চিট’ টো এই শিতানৰ সাধাৰণ আসনতকৈ প্ৰায় 20 শতাংশ ডাঠ বুলি কোৱা হৈছে । যাত্ৰীসকলে উন্নত মূৰৰ ঠাই আৰু ভৰিৰ ঠাইৰ দ্বাৰা উপকৃত হয়, বিন্যাসক অধিক লাউঞ্জৰ দৰে অনুভৱ প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।

বিশেষকৈ অসমান চহৰীয়া পথত এটা স্বতন্ত্ৰ ৰিয়াৰ ছাচপেনচন আৰু ডুৱেল ফৰ্ক ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন ছেটআপে ৰাইডৰ আৰাম বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

মাহিন্দ্ৰা ইণ্ডিয়া ডিজাইন ষ্টুডিঅ’ৰ প্ৰতাপ বোস আৰু তেওঁৰ দলটোৱে এই বাহনখনৰ ডিজাইন কৰিছে, যিয়ে ব্ৰেণ্ডটোৱে অটোৰ ভাবমূৰ্তি আৰু মালিকীস্বত্বৰ অভিজ্ঞতাক উন্নীত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ সংকেত দিছে ।

পৰিৱেশন আৰু পৰিসৰ

Udo ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে IP67 ৰেটিং 11.7 কিলোৱাট ঘন্টা লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী পেক যিটো পিএমএছ মটৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে যিয়ে 13.6bhp (10kW) আৰু 52 Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । মাহিন্দ্ৰাই বাস্তৱ জগতৰ ৰেঞ্জ 200 কিলোমিটাৰ দাবী কৰিছে, আনহাতে এ আৰ আই প্ৰমাণিত ৰেঞ্জ 265 কিলোমিটাৰ, হিচাপ অনুসৰি যদি ধাৰাবাহিকভাৱে উপলব্ধি কৰা হয়, তেন্তে ইয়াক এই ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ অফাৰৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হ’ব ।

ই-অটোত তিনিটা ড্ৰাইভ মোডৰ বৈশিষ্ট্য আছে: ৰেঞ্জ, ৰাইড আৰু ৰেচ যিয়ে অপাৰেটৰসকলক দক্ষতা আৰু পৰিৱেশনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । Race mode ত UDO য়ে ঘণ্টাত 55 কিলোমিটাৰ গতি লাভ কৰিব পাৰে ।

ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেকিং মানক আৰু মডেলটোৱে এটা ৰিভাৰ্ছ থ্ৰ'টল ফাংচন প্ৰৱৰ্তন কৰে, যিয়ে প্ৰচলিত ব্ৰেকিং ইনপুট অবিহনে গতি মডুলেচন সক্ষম কৰে । অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য যেনে হিল হোল্ড এচিষ্ট আৰু এটা ক্ৰিপ ফাংচনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাতায়ত আৰু যান-জঁটৰ সময়ত কাম কৰাটো সহজ কৰি তোলা ।

সুৰক্ষা আৰু মালিকীস্বত্বৰ পেকেজ

নিৰাপত্তাৰ দিশত Udo ত ড্ৰাম ব্ৰেক আৰু 12 ইঞ্চিৰ টিউবলেছ টায়াৰ দিয়া হৈছে । বেটাৰী, ড্ৰাইভট্ৰেইন আৰু চাৰ্জাৰ পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP67 ৰেটিং দিয়া হৈছে, যিটো ভাৰতীয় বিভিন্ন অপাৰেটিং অৱস্থাত এক জটিল কাৰক ।

মাহিন্দ্ৰাই ছবছৰ বা 1.5 লাখ কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টী প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে 1 লাখ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া সেৱা বাণ্ডল কৰি ক্ৰেতাক উদয় এনএক্সটি আঁচনিত নামভৰ্তি কৰিছে, য’ত 20 লাখ টকাৰ আকস্মিক বীমা কভাৰেজ আৰু বিত্তীয় পৰামৰ্শদাতা সহায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

