16.85 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Mahindra Thar Roxx Star Edition
মহিন্দ্ৰাই ভাৰতত Thar Roxx Star এডিচন মুকলি কৰিছে ৷ ডিজাইন কেন্দ্ৰিক এই ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য আৰম্ভ 16.85 লাখ টকাৰ পৰা ।
Published : January 24, 2026 at 10:53 AM IST
হায়দৰাবাদ: Mahindra and Mahindra ই লাইফষ্টাইল এছ ইউ ভিৰ নতুন, ডিজাইন কেন্দ্ৰিক ভেৰিয়েণ্ট Thar Roxx ষ্টাৰ এডিচন মুকলি কৰি নিজৰ থাৰ ৰক্স লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । ষ্টাৰ এডিচনৰ মূল্য 16.85 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ইয়াক পৰিচয়মূলক অফাৰ হিচাপে সীমিত সংখ্যকত উপলব্ধ কৰা হ’ব ।
Thar Roxx STAR এডিচনে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰসাধন সামগ্ৰী উন্নীতকৰণৰ সৈতে থিয় দিছে । মূল বাহিৰৰ হাইলাইটসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা নতুন পিয়ানো ব্লেক ফ্ৰন্ট গ্ৰীল আৰু 19 ইঞ্চিৰ পিয়ানো ব্লেক এলয় হুইল । মাহিন্দ্ৰাই টেংগো ৰেড, এভাৰেষ্ট হোৱাইট আৰু ষ্টেলথ ব্লেকৰ দৰে বৰ্তমানৰ ৰঙৰ বিকল্পৰ সমান্তৰালভাৱে নতুন হিৰো শ্বেড চিট্ৰিন য়েল্ল’ও মুকলি কৰিছে ।
Thar Roxx STAR ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
ষ্টাৰ এডিচনে চুইড এচেণ্টৰ সৈতে অল-ব্লেক লেদাৰেট আপহলষ্টৰী পায়, কেবিনৰ পৰিৱেশক উন্নীত কৰে । আৰাম আৰু সুবিধাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে সন্মুখৰ বায়ু চলাচল কৰা আসন, এটা স্লাইডিং আৰ্মৰেষ্ট, মাল্টি-পইণ্ট ৰিক্লাইনৰ সৈতে 60:40 স্প্লিট পিছফালৰ আসন, ডুৱেল-জ’ন অটোমেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল আৰু বৈদ্যুতিকভাৱে ভাঁজ কৰা অ’আৰভিএম ।
প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এছ ইউ ভিখনত 10.25 ইঞ্চিৰ এইচডি টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট চিষ্টেম, সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, এলেক্সা বিল্ট-ইনৰ সৈতে এড্ৰিনক্স সংযুক্ত গাড়ী প্ৰযুক্তি, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে, চাৰউণ্ড-ভিউ কেমেৰা আৰু ন স্পীকাৰ হাৰমান কাৰ্ডন প্ৰিমিয়াম অডিঅ’ ছিষ্টেম আছে ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|ট্ৰেন্সমিছন
|মূল্য
|পেট্ৰ’ল
|মেনুৱেল
|—
|পেট্ৰ’ল
|স্বয়ংক্ৰিয়
|17.85 লাখ টকা
|ডিজেল
|মেনুৱেল
|16.85 লাখ টকা
|ডিজেল
|স্বয়ংক্ৰিয়
|18.35 লাখ টকা
পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্প অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । Thar Roxx STAR এডিচনত 2.0 লিটাৰৰ mStallion TGDi পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনে 177bhp আৰু 380Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু 2.2 লিটাৰ mHawk ডিজেল ইঞ্জিনে 175bhp আৰু ৪০০Nm টৰ্ক প্ৰদান কৰে । ডিজেল ইঞ্জিনত মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক দুয়োটা ট্ৰেন্সমিছন প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে পেট্ৰ’ল ভেৰিয়েণ্টটো একচেটিয়াভাৱে মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতে উপলব্ধ । দুয়োটা পাৱাৰট্ৰেইনক ৰিয়াৰ-হুইল-ড্ৰাইভ লেআউটৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
Thar Roxx STAR ৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য
সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ছটা এয়াৰবেগ, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ, টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ, অটো-ডিমিং আই আৰভিএম, ই-কল আৰু এছঅ’এছ ফাংচন আৰু পঞ্চ তাৰকা ভাৰত এনচিএপি ৰেটিঙৰ বাবে অভিযন্তা কৰা এটা আৰ্কিটেকচাৰ ।
2024 চনত মুকলিৰ পিছৰে পৰা Thar Roxx এ লাইফষ্টাইল এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি Car of the Year (ICOTY) 2025 সন্মান লাভ কৰিছিল । ষ্টাৰ এডিচনৰ জৰিয়তে মাহিন্দ্ৰাই ভাৰতৰ ষ্টাইল সচেতন এছ ইউ ভি ক্ৰেতাসকলৰ মাজত মডেলটোৰ আবেদন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
