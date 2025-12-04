ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল Lexus RX 350h Exquisite; আৰম্ভণি দাম কিমান ?

Lexus RX 350h Exquisite দুটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ, প্ৰত্যেকতে লেক্সাছ অডিঅ’ ছিষ্টেম বা মাৰ্ক লেভিনছন ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে ।

lexus-rx-350h-exquisite-variant-launched-in-india-price-features-specifications
ভাৰতত মুকলি হ’ল Lexus RX 350h Exquisite; আৰম্ভণি দাম কিমান ? (Lexus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 12:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Exquisite ভেৰিয়েন্ট সংযোজন কৰি লেক্সাছে RX 350h লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । ইয়াত হাইব্ৰিড প্ৰযুক্তি, পৰিশোধিত ডিজাইন আৰু বৰ্ধিত আৰামৰ বৈশিষ্ট্য আছে, একে সময়তে ইয়াত বহুতো বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰতত পঞ্চম প্ৰজন্মৰ Lexus RX 350H আৰু Lexus RX 500H মডেলকে ধৰি আৰএক্স লাইনআপ আনুষ্ঠানিকভাৱে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মুকলি কৰা হৈছিল । RX Exquisite ভেৰিয়েণ্টৰ মুকলিৰ লগে লগে লেক্সাছে ভাৰতত নিজৰ বিলাসী পৰ্টফলিঅ’ শক্তিশালী কৰি আহিছে ।

Lexus RX 350h Exquisite: মূল্য, ৰং

lexus-rx-350h-exquisite-variant-launched-in-india-price-features-specifications
ভাৰতত মুকলি হ’ল Lexus RX 350h Exquisite; আৰম্ভণি দাম কিমান ? (Lexus)

Lexus RX 350h Exquisite দুটা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰা হৈছে । লেক্সাছ অডিঅ’ ছিষ্টেম থকাটোৰ দাম 89.99 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম), আনহাতে মাৰ্ক লেভিনছন অডিঅ’ ছিষ্টেম থকাটোৰ দাম 92.02 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। ইয়াক আঠটা ৰঙত আগবঢ়োৱা হৈছে: ছনিক কোৱাৰ্টছ, ছনিক ক্ৰ’ম, ছনিক ইৰিডিয়াম, গ্ৰেফাইট ব্লেক, ৰেড মাইকা ক্রিষ্টাল শ্বাইন, নিউ ছনিক কপাৰ, ডিপ ব্লু মাইকা আৰু ছনিক টাইটানিয়াম ।

RX 350h Exquisite ভেৰিয়েন্টত তিনিটা ইণ্টেৰিয়ৰ ৰং আৰু দুটা অৰনামেন বিকল্প আছে । ইণ্টেৰিয়ৰ ৰঙৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ছলিছ হোৱাইট, ডাৰ্ক চেপিয়া আৰু ব্লেক, আনহাতে অৰনামেন বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে মিডিয়াম ব্ৰাউন বেম্ব’ আৰু ছুমি উডগ্ৰেইন ।

উল্লেখযোগ্য যে, চলি থকা RX 500h F-sport+ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 9 লাখ টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য 1.09 কোটি টকা ।

ভেৰিয়েণ্টমূল্য (ex-showroom)
Lexus Audio System ৰ সৈতে RX 350h 89,99,000 টকা
Mark Levinson Audio System ৰ সৈতে RX 350h 92,02,000 টকা
Mark Levinson Audio System ৰ সৈতে RX 500h F-sport+ 1,09,46,000 টকা

Lexus RX 350h Exquisite: নতুনত্ব

lexus-rx-350h-exquisite-variant-launched-in-india-price-features-specifications
Lexus RX 350h Exquisite ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Lexus)

Lexus RX 350h Exquisite ত 2.5 লিটাৰৰ ইনলাইন 4 চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন আৰু হাই-আউটপুট মটৰ আছে, যিটোৱে পাৰফৰমেন্স আৰু ইন্ধন কাৰ্যক্ষমতাৰ মাজত ভাৰসাম্য প্ৰদান কৰা বুলি ব্ৰেণ্ডটোৱে দাবী কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে বেটাৰীৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সৈতে বাইপোলাৰ নিকেল-মেটাল হাইড্ৰাইড বেটাৰীৰ সৈতে অতি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ইঞ্জিনৰ সংমিশ্ৰণৰ বাবেই এই কাম সম্ভৱ হৈছে ।

নতুন Exquisite ভেৰিয়েন্টৰ ভিতৰৰ অংশত আছে এটা বিশাল কেবিন, 10-ৱে পাৱাৰ-এডজাষ্টেড ফ্ৰন্ট চিট, সন্মুখ আৰু পিছৰ চিটৰ বাবে হিট আৰু ভেণ্টিলেটেড ছিটিং আৰু এম্বিয়েণ্ট লাইটিং । ইয়াত 21 স্পীকাৰ মাৰ্ক লেভিনছন অডিঅ’ ছিষ্টেম আছে, যিয়ে লেক্সাছে দাবী কৰিছে যে ড্ৰাইভাৰৰ সংগীতত ব্যতিক্ৰমী স্পষ্টতা আৰু গভীৰতা প্ৰদান কৰিব বুলি, প্ৰতিটো ড্ৰাইভক এক নিমজ্জিত ৰূপত শ্ৰৱণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব বুলি কোম্পীনীয়ে দাবী কৰিছে ।

lexus-rx-350h-exquisite-variant-launched-in-india-price-features-specifications
ভাৰতত মুকলি হ’ল Lexus RX 350h Exquisite; আৰম্ভণি দাম কিমান ? (Lexus)

সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত, RX এ Lexus Safety System+ (বা ADAS) প্ৰদান কৰে, য'ত ডাইনামিক ৰাডাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ'ল, ক্ৰছ ট্ৰেফিক এলাৰ্ট, নিৰাপদ প্ৰস্থান সহায়ক, ব্লাইণ্ড স্পট মনিটৰ আৰু অধিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

লেক্সাছ RX 350h সুন্দৰ: স্মাৰ্ট মালিকীস্বত্ব পৰিকল্পনা

লেক্সাছে নতুন RX 350h Exquisite ভেৰিয়েন্টত নিজৰ স্বাক্ষৰ মালিকীস্বত্ব অভিজ্ঞতাও আগবঢ়াইছে । স্মাৰ্ট মালিকানাধীন পৰিকল্পনাত আছে লেক্সাছ লাক্সাৰী কেয়াৰ, আঠ বছৰৰ বাবে বাহনৰ ৱাৰেণ্টী আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে ৰোডছাইড এছিটেণ্ট ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

RX 350H EXQUISITE SPECIFICATIONS
RX 350H EXQUISITE FEATURES
RX 350H EXQUISITE PRICE
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
LEXUS LEXUS RX 350H EXQUISITE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.