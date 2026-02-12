ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Yuva Star 3; বাজেট স্মাৰ্টফোনটোত উপলব্ধ 5000mAh বেটাৰী
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Lava Yuva Star 3 বাজেট স্মাৰ্টফোন, য’ত আছে 5000mAh বেটাৰী, 90Hz ডিছপ্লে আৰু Android 15 Go Edition ।
Published : February 12, 2026 at 8:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Lava ই বাজেট ছেগমেণ্টত মুকলি কৰিছে এটা নতুন স্মাৰ্টফোন Lava Yuva Star 3 । এই ফোনটোক যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Lava Yuva Star 2 ৰ উন্নীত সংস্কৰণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । কম দামত উন্নত বৈশিষ্ট্য থকা স্মাৰ্টফোন বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই ফোনটো বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰিছে কোম্পানীটোৱে । ইয়াৰ মূল্য 7,499 টকা ৷ ইয়াত 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট’ৰেজ আছে । এই ফোনটো একক ভেৰিয়েন্টত উপলব্ধ ।
কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো দুটা ৰঙত মুকলি কৰিছে: ইণ্ডাছ ব্লেক আৰু ছিয়াচেন হোৱাইট । মাৰ্চ মাহৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ অফলাইন খুচুৰা বিপণীত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । লাভাই এই ফোনটোৰ সৈতে এবছৰৰ ৱাৰেণ্টী আগবঢ়াইছে । ফোনটোত 720x1600 পিক্সেল ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চিৰ HD+ ডিছপ্লে আছে । ই 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত স্ক্ৰীণ স্ক্ৰলিং আৰু ভিডিঅ’ চোৱাটো এটা মসৃণ অভিজ্ঞতা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 20:9 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আছে, যিটো ডাঙৰ স্ক্ৰীণ পছন্দ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে আদৰ্শ ।
প্ৰচেছৰ আৰু কেমেৰা
Lava Yuva Star 3 ত অক্টা-কোৰ ইউনিছক SC9863A প্ৰচেছৰ আছে, যিটো ছ’চিয়েল মিডিয়া, কলিং, ভিডিঅ’ ষ্ট্ৰীমিং আৰু লাইট গেমিংৰ দৰে দৈনন্দিন কামৰ বাবে উপযোগী । ফোনটোত 4GB ৰেম আছে, যিটো ভাৰ্চুৱেল ৰেম ফিচাৰৰ জৰিয়তে 8GB পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফটো, ভিডিঅ’ আৰু এপসমূহ সহজে ষ্ট’ৰ কৰিব পাৰিব ।
কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ফোনটোত আছে 13 মেগাপিক্সেলৰ AI সক্ষম পিছফালৰ কেমেৰা, যিটো সাধাৰণ ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 5 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটো IP64 ৰেটিং পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী । সংযোগৰ বাবে স্মাৰ্টফোনটোত আছে ব্লুটুথ 4.2, ৱাই-ফাই, 3.5 মিমি অডিঅ’ জেক আৰু ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । নিৰাপত্তাৰ বাবে ইয়াত কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰও আছে ।
ফোনটোত 10W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে এটা বৃহৎ 5,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৰ মতে, এই বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত প্ৰায় 30 ঘণ্টা টক টাইম আৰু প্ৰায় 340 ঘণ্টা ষ্টেণ্ডবাই টাইম দিব পাৰে । মুঠতে এই ফোনটো বাজেট ৰেঞ্জত এটা ভাল বিকল্প হ’ব পাৰে ।
