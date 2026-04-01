5,000mAh বেটাৰী আৰু 13 মেগাপিক্সেলৰ AI ডুৱেল কেমেৰাৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Bold N2 Lite
আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Bold N2 Lite ৷ এটা অক্টা কোৰ ইউনিছক 9863A চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত ।
Published : April 1, 2026 at 4:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: নয়দাস্থিত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী LAVA ই বুধবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰে Lava Bold N2 Lite, ইয়াৰ Bold N2 লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে । নতুন হেণ্ডছেটটোৱে শেহতীয়াকৈ উন্মোচিত LAVA Bold N2 Pro আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড Bold N2 মডেলৰ সৈতে যোগ দিছে । চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত এইখন দুটা ৰঙৰ বিকল্প আৰু একক ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনত উপলব্ধ হ’ব । নতুন Lava Bold N2 Lite ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অক্টা কোৰ ইউনিছক চিপছেট ।
হেণ্ডছেটটোত 5,000mAh বেটাৰী আছে, য’ত 10W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে 6.75 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ । ভাৰতত লাভা বল্ড N2 লাইটৰ মূল্য, উপলব্ধতা ভাৰতত Lava Bold N2 Lite ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 7399 টকা । অৱশ্যে গ্ৰাহকে কুপন ৰেহাইৰ সৈতে লাভ কৰিব পাৰিব 400 টকাৰ ৰেহাই ৷ তদুপৰি কোম্পানীয়ে দুটা ইউনিট ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকক 500 টকাৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে । অহা 10 এপ্ৰিলৰ নিশা 12 বজাত আমাজনৰ জৰিয়তে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই নতুন লাভা ফোন । Lava Bold N2 Lite কোলাৰ গোল্ড আৰু নীলগিৰি ব্লু ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ ।
Be Fearless. Be Bold.— Lava Mobiles (@LavaMobile) April 1, 2026
The all new Bold N2 Lite is here.
Special Launch Price: 6,999*
Sale Starts: 10th April, 12 PM
Notify Me: https://t.co/160yRwJNl0
Here’s a sneak peek of what to expect:
✅ 3GB+3GB** RAM l 64GB ROM
✅ Octa Core Processor
✅ 17.13cm (6.75" ) hd+ display
✅… pic.twitter.com/Pg0TjnUWwe
Lava Bold N2 Lite ৰ স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
Lava Bold N2 Lite হৈছে এণ্ড্ৰইড 15 গ’ত চলি থকা ডুৱেল ছিম হেণ্ডছেট । নতুন হেণ্ডছেটটোত 6.75 ইঞ্চিৰ HD+ (720x1600 পিক্সেল) নটচ ডিছপ্লে আছে, য’ত 90 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে । Lava Bold N2 Lite ত অক্টা কোৰ ইউনিছক 986 3A চিপছেট আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 3GB ৰেম আৰু 64GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 512GB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় । হেণ্ডছেটটোত 10W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী আছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Lava Bold N2 Lite ত LED ফ্লেছৰ সৈতে 13 মেগাপিক্সেলৰ AI ডুৱেল কেমেৰা আছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবেও এই হেণ্ডছেটটোৰ সন্মুখত 5 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আছে । ইয়াত 4G LTE, ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 4.2, এটা USB Type-C পৰ্ট, আৰু সংযোগৰ বাবে এটা 3.5mm অডিঅ’ জেক সমৰ্থন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত নিৰাপত্তাৰ বাবে চাইড মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ আছে । ইয়াৰ জোখ 164.96×76.1×8.8 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 192 গ্ৰাম ।
