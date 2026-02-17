5,000mAh বেটাৰীৰে ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Bold N2; মূল্য কিমান ?
Amazon ৰ জৰিয়তে ভাৰতত একচেটিয়াভাৱে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব Lava Bold N2 । এই ফোনটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : February 17, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: নয়দাস্থিত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Lava ই মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰে Lava Bold N2 । চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব এই নতুন ফোনটো । ভাৰতত ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দুটা ৰঙৰ বিকল্পত একচেটিয়াভাৱে ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব Lava Bold N2 । স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত হেণ্ডছেটটো ইউনিছক SC9863A চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 4GB ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । টেক ফাৰ্মখনে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিংৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াত 5000mAh বেটাৰী আৰু পিছফালে এটা একক 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা পেক কৰা হৈছে, যিটো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।
ভাৰতত Lava Bold N2 মূল্য, উপলব্ধতা
Introducing Bold N2: Be Fearless. Be Bold.— Lava Mobiles (@LavaMobile) February 17, 2026
Price: ₹7,499
Sale Starts 27th Feb, 12PM
Only On Amazon
✅ 17.13cm (6.75" ) hd+ display
✅ 13mp ai dual rear camera | 5mp selfie camera
✅ 4gb+4gb* ram | 64gb rom
✅ ip64 dust & water resistant
✅ clean android experience – no… pic.twitter.com/P3Vaxdi8PJ
ভাৰতত Lava Bold N2 ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে একমাত্ৰ কনফিগাৰেচনৰ বাবে 7,499 টকা ৷ 4GB ৰেম আৰু 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ এই ভেৰিয়েণ্টটোত । এই স্মাৰ্টফোনটো 27 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ কথা ৷ একচেটিয়াভাৱে আমাজনৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
নতুন Lava Bold N2 দুটা ৰঙৰ ৰূপত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব - ইণ্ডাছ ব্লেক আৰু চিয়াচেন হোৱাইট । নয়দাস্থিত এই টেক ফাৰ্মখনে গ্ৰাহকক স্মাৰ্টফোনৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰতে চাৰ্ভিচিংও আগবঢ়াইছে ।
Lava Bold N2 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
স্পেচিফিকেশনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Lava Bold N2 হৈছে এণ্ড্ৰইড 15 গ’ত চলি থকা ডুৱেল ছিম স্মাৰ্টফোন । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটটো ব্লটৱেৰ বা বিজ্ঞাপনৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা নহয় আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ‘স্বচ্ছ এণ্ড্ৰইড অভিজ্ঞতা’ প্ৰদান কৰে । Bold N2 ত 6.75 ইঞ্চি HD+ ডিছপ্লে আছে যি 90Hz ত ৰিফ্ৰেছ কৰে আৰু ইয়াত ৱাটাৰ ড্ৰপ ষ্টাইলৰ নটচ আছে ।
নয়দাস্থিত টেক ফাৰ্মখনে কয় যে Lava Bold N2 ৰ ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে । ইয়াত Unisoc SC9863A চিপছেট আছে, য’ত আঠটা কোৰ আছে । ইয়াক 4GB ৰেম আৰু 64GB বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । ফোনটোৱে ৪জিবি পৰ্যন্ত ৰেম সম্প্ৰসাৰণ সমৰ্থন কৰে, য’ত ই অস্থায়ীভাৱে ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজত উপলব্ধ স্থান দখল কৰে ।
কেমেৰা বিভাগত Lava Bold N2 ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ দিয়া হৈছে । ইয়াত 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আছে, পিছফালে নিৰ্দিষ্ট নোহোৱা কেমেৰাৰ সৈতে সংযুক্ত । লাভাৰ নতুন Bold N2 ত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 5 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰাও আছে । ইয়াৰ বেকত আছে 5,000mAh বেটাৰী । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত নিৰাপত্তাৰ বাবে চাইড মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ আছে ।
