ETV Bharat / technology

5,000mAh বেটাৰী আৰু 50MP কেমেৰাৰে সৈতে Lava ই মুকলি কৰিলে Bold N2 5G

LAVA ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন বাজেট ফোন । ইয়াৰ দাম 8 হাজাৰ টকাৰ তলত আৰু ইয়াত প্ৰয়োজনীয় বিশেষত্ব আছে ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 5:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী LAVA ই মুকলি কৰিছে এটা নতুন বাজেট স্মাৰ্টফোন । এই ফোনটোৰ নাম Lava Bold N2 5G । 8,000 তকৈ কম মূল্যৰ ই ব্যৱহাৰকাৰীক কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় স্পেচিফিকেশন প্ৰদান কৰে, য’ত আছে 5,000mAh বেটাৰী আৰু 50MP কেমেৰা । ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানীয়ে ভাৰতত মুকলি কৰা এই বাজেট স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---

ফোনটোৰ বৈশিষ্ট্য

এই ফোনত 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চি HD+ LCD স্ক্ৰীণ আছে । ফোনটো UNISOC T7250 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 4GB ৰেম আৰু 4GB ভাৰ্চুৱেল ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক OS ত চলি আছে । কোম্পানীটোৱে জনাইছে যে এই ফোনটোৱে এণ্ড্ৰইড 16 ৰ বাবে এটা ডাঙৰ OS আপডেট লাভ কৰিব আৰু অহা দুবছৰলৈকে ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰি থাকিব ।

এই ফোনত 50MP ৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 8MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । ধূলি আৰু ঘামৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াক IP54 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।

ফোনটোত 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং স্পীডৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰী আছে । ইয়াত ৱাই-ফাই, 4G lte, ব্লুটুথ আৰু জিপিএছ সংযোগ সমৰ্থন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্ট আছে । 6 এপ্ৰিলৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টত এই ফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো অৰোৰা গোল্ড আৰু এক্লিপছ গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে ।

বিশেষত্ব ডিছপ্লে’
ডিছপ্লে’ 6.67-ইঞ্চি HD+ LCD (720 x 1600 পিক্সেল), 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট
প্ৰচেছৰ Unisoc T7250 (Octa-Core, 12nm)
ৰেম 4GB LPDDR4X + 4GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম (RAM Expansion)
ষ্টোৰেজ 64GB / 128GB (ভেৰিয়েণ্ট), microSD ৰ পৰা 512GB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি
অপাৰেটিং ছিষ্টেম Android 15 (ক্লীন UI, কোনো ব্লটৱেৰ নাই)
ৰিয়াৰ কেমেৰা 50MP মুখ্য (AI Triple Camera ছেটআপ) + LED ফ্লেশ
মুখ্য কেমেৰা 8MP
বেটাৰী 5000mAh, 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত (USB Type-C)
সংযোগ ডুৱেল 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C
অন্য বৈশিষ্ট্য3.5mm অডিঅ’ জেক, FM ৰেডিঅ’, ব’টম পোৰ্টেড স্পীকাৰ, অটো কল ৰেকৰ্ডিং, অচিনাকি কল নিয়ন্ত্ৰণ
আপডেটছ আৰু অন্যান্য 1 OS আপগ্ৰেড + 2 বছৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য, IP54 ৰেটিংছাইড-মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ

TAGGED:

LAVA BOLD N2 5G PRICE IN INDIA
LAVA BOLD N2 5G SPECIFICATIONS
LAVA BOLD N2 5G CAMERA
LAVA BOLD N2 5G LAUNCHED IN INDIA
BUDGET SMARTPHONE UNDER 10000

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.