5,000mAh বেটাৰী আৰু 50MP কেমেৰাৰে সৈতে Lava ই মুকলি কৰিলে Bold N2 5G
LAVA ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন বাজেট ফোন । ইয়াৰ দাম 8 হাজাৰ টকাৰ তলত আৰু ইয়াত প্ৰয়োজনীয় বিশেষত্ব আছে ।
Published : March 31, 2026 at 5:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী LAVA ই মুকলি কৰিছে এটা নতুন বাজেট স্মাৰ্টফোন । এই ফোনটোৰ নাম Lava Bold N2 5G । 8,000 তকৈ কম মূল্যৰ ই ব্যৱহাৰকাৰীক কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় স্পেচিফিকেশন প্ৰদান কৰে, য’ত আছে 5,000mAh বেটাৰী আৰু 50MP কেমেৰা । ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানীয়ে ভাৰতত মুকলি কৰা এই বাজেট স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
ফোনটোৰ বৈশিষ্ট্য
এই ফোনত 90Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চি HD+ LCD স্ক্ৰীণ আছে । ফোনটো UNISOC T7250 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 4GB ৰেম আৰু 4GB ভাৰ্চুৱেল ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক OS ত চলি আছে । কোম্পানীটোৱে জনাইছে যে এই ফোনটোৱে এণ্ড্ৰইড 16 ৰ বাবে এটা ডাঙৰ OS আপডেট লাভ কৰিব আৰু অহা দুবছৰলৈকে ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰি থাকিব ।
এই ফোনত 50MP ৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 8MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । ধূলি আৰু ঘামৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াক IP54 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।
ফোনটোত 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং স্পীডৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰী আছে । ইয়াত ৱাই-ফাই, 4G lte, ব্লুটুথ আৰু জিপিএছ সংযোগ সমৰ্থন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্ট আছে । 6 এপ্ৰিলৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টত এই ফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো অৰোৰা গোল্ড আৰু এক্লিপছ গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে ।
|বিশেষত্ব
|ডিছপ্লে’
|ডিছপ্লে’
|6.67-ইঞ্চি HD+ LCD (720 x 1600 পিক্সেল), 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট
|প্ৰচেছৰ
|Unisoc T7250 (Octa-Core, 12nm)
|ৰেম
|4GB LPDDR4X + 4GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম (RAM Expansion)
|ষ্টোৰেজ
|64GB / 128GB (ভেৰিয়েণ্ট), microSD ৰ পৰা 512GB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|Android 15 (ক্লীন UI, কোনো ব্লটৱেৰ নাই)
|ৰিয়াৰ কেমেৰা
|50MP মুখ্য (AI Triple Camera ছেটআপ) + LED ফ্লেশ
|মুখ্য কেমেৰা
|8MP
|বেটাৰী
|5000mAh, 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত (USB Type-C)
|সংযোগ
|ডুৱেল 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C
|অন্য বৈশিষ্ট্য
|3.5mm অডিঅ’ জেক, FM ৰেডিঅ’, ব’টম পোৰ্টেড স্পীকাৰ, অটো কল ৰেকৰ্ডিং, অচিনাকি কল নিয়ন্ত্ৰণ
|আপডেটছ আৰু অন্যান্য
|1 OS আপগ্ৰেড + 2 বছৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য, IP54 ৰেটিংছাইড-মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ
