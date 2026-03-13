5000mAh বেটাৰীৰে সৈতে বাজেট মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Bold 2 5G
লাভাই বজাৰত মুকলি কৰিলে Lava Bold 2 5G । 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট সমৰ্থনৰ সৈতে 6.67 ইঞ্চি Full HD+ AMOLED ডিছপ্লে আছে ।
Published : March 13, 2026 at 3:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই বাজেট ছেগমেণ্টত মুকলি কৰিছে এটা নতুন 5G স্মাৰ্টফোন Lava Bold 2 5G । এই ফোনটো বিশেষভাৱে 15,000 ৰ তলৰ শক্তিশালী আৰু বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ স্মাৰ্টফোন বিচৰাসকলক লক্ষ্য কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই ফোনটোৱে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে, য’ত আছে এটা শক্তিশালী প্ৰচেছৰ, এটা ডাঙৰ বেটাৰী আৰু এটা AMOLED ডিছপ্লে ।
এই নতুন লাভা ফোনটোৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চালে, ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 6.67 ইঞ্চি Full HD+ AMOLED ডিছপ্লে আছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মসৃণ স্ক্ৰলিং আৰু উন্নত দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা উপভোগ কৰিব । পাৰফৰমেন্সৰ বাবে ফোনটো 2.6 গিগাহাৰ্টজ পৰ্যন্ত ঘড়ীৰ গতিৰে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7060 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে প্ৰচেছৰটোৰ AnTuTu স্ক’ৰ 5 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰ বাবে ই ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Introducing Bold 2 5G – Bold Design. Fearless Performance— Lava Mobiles (@LavaMobile) March 13, 2026
Special Launch Price –
6GB+128GB – ₹12,999*
Sale Starts: 19th March, 12PM
Notify Me: https://t.co/9klnVr1zw0
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor – 5,00,000+ AnTuTu Score
✅ 16.94cm (6.67" ) fhd+ amoled display… pic.twitter.com/AbUfIfFoiB
কেমেৰা আৰু বেটাৰী
ৰেমৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ফোনটোৱে 6GB ভাৰ্চুৱেল ৰেমৰ লগতে 6GB ফিজিকেল ৰেম সমৰ্থন কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হ’লে 12GB পৰ্যন্ত ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ফোনটোৰ পিছফালে 50MP AI Sony কেমেৰা চেন্সৰ আছে । নিৰাপত্তাৰ বাবে ফোনটোত ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ই ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে পৰিষ্কাৰ ছফ্টৱেৰ নিশ্চিত কৰি ন’-ব্ল’টৱেৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 33W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰী আছে । এই স্মাৰ্টফোনটো এণ্ড্ৰইড 15 ত চলিব ।
Lava Bold 2 5G 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে একক ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰা হৈছে । এই ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 12,999 টকা । অৱশ্যে এই মূল্য বেংকৰ অফাৰৰ পিছত, অৰ্থাৎ এই মূল্যত গ্ৰাহকে ফোনটোৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব । 19 মাৰ্চৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই ফোনটোৰ বিক্ৰী । গ্ৰাহকে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আমাজনৰ জৰিয়তে এই স্মাৰ্টফোনটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো দুটা ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে: মিডনাইট ব্লেক আৰু ফেদাৰ হোৱাইট ।
যদি আপুনি এই নতুন লাভা ফোনটো ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ইয়াৰ বিকল্প চাব বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি Motorola G57 Power 5G, Samsung Galaxy F06 5G আৰু Vivo T4x 5G ৰ দৰে ফোনসমূহৰ প্ৰতি নজৰ ফুৰাব পাৰে ।
