ভাৰতত মুকলি হ’ল Lava Blaze Duo 3; আৰম্ভণি মূল্য মাত্ৰ 15,999 টকা
Lava ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন ফোন, য’ত আপুনি বেক কেমেৰাৰ পৰাও ছেলফি ক্লিক কৰিব পাৰিব ।
Published : January 19, 2026 at 3:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: লাভাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে এটা নতুন স্মাৰ্টফোন Lava Blaze Duo 3 । এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ ডুৱেল ডিছপ্লে । লাভাই ইয়াৰ পূৰ্বে ডুৱেল ডিছপ্লেযুক্ত এটা ফোন লাভা অগ্নি 3 মুকলি কৰিছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে দুটা ডিছপ্লেযুক্ত লাভা ব্লেজ ডুঅ’ 3 মুকলি কৰিছে । দ্বিতীয়টো ডিছপ্লে ফোনটোৰ পিছফালে থকা কেমেৰা বাম্পৰ কাষতে থাকে । প্ৰাথমিক প্ৰদৰ্শনে ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৈনন্দিন কামসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আনহাতে পিছফালে থকা দ্বিতীয় প্ৰদৰ্শনে অধিসূচনাৰ দৰে দ্ৰুত কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশন জানো আহক ---
Lava Blaze Duo 3: স্পেচিফিকেশন
Lava Blaze Duo 3 ৰ সন্মুখত 6.67 ইঞ্চিৰ AMOLED ডিছপ্লে আছে, য’ত আছে ফুল এইচডি+ ৰিজ’লিউচন আৰু 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট । স্ক্ৰীণখনৰ ডিজাইন ফ্লেট, চেলফি কেমেৰাৰ বাবে হোল-পাঞ্চ কাটাআউট। ফোনটোৰ পিছফালে দ্বিতীয়টো ডিছপ্লে আছে, য’ত আছে 1.6 ইঞ্চিৰ AMOLED পেনেল । দ্বিতীয়টো ডিছপ্লে 320x360 পিক্সেল ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে আহে আৰু ই 18Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট সমৰ্থন কৰে।
এই নতুন লাভা ফোনটো 6nm MediaTek Dimensity 7060 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, 6GB LPDDR5 ৰেম আৰু 128GB UFS 3.1 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে। ফোনটোত আছে এণ্ড্ৰইড ১৫ আউট অৱ দ্য বক্স। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে দুবছৰৰ বাবে চফটৱেৰ আপডেট লাভ কৰিব।
Lava Blaze Duo 3 ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, মূল কেমেৰাত 50MP চ’নী IMX752 চেন্সৰ আৰু ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰাত QVGA চেন্সৰ আছে । ফোনটোত 8MP ফ্ৰন্ট কেমেৰাও আছে । ফোনটোত ডুৱেল ডিছপ্লে আছে, যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পিছফালৰ কেমেৰাৰ সহায়ত চেলফি ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াত 30fps ত 2K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি ।
এই ফোনটো 5000mAh Li-Polymer বেটাৰীৰে চালিত, যিটোৱে 33 ঘণ্টালৈকে টক টাইম আৰু 615 মিনিট পৰ্যন্ত ইউটিউব প্লেবেক প্ৰদান কৰে বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই 33W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । শূন্যৰ পৰা 100 শতাংশলৈকে চাৰ্জ কৰিবলৈ 95 মিনিট সময় লাগে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৱে মাত্ৰ 35 মিনিটতে 50 শতাংশ চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
|স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিৱৰণ
|ডিছপ্লে
|প্ৰাইমেৰী: 6.67-inch AMOLED, সম্পূৰ্ণ HD+, 120Hz ৰিফ্ৰেজ ৰেট
|ছেকেণ্ডাৰী: 1.6-inch AMOLED, 320×360 pixels, 18Hz ৰিফ্ৰেজ ৰেট
|প্ৰচেছৰ
|মেডিয়াটেক ডাইমেনচিটী 7060 (6nm)
|মেমৰী
|ৰেম: 6GB LPDDR5 | ষ্টোৰেজ: 128GB UFS 3.1
|OPS
|এণ্ড্ৰইড 15 (এণ্ড্ৰইড 16 পৰ্যন্ত)
|চাপোৰ্টাৰ ছিষ্টেম: 2 বছৰ
|কেমেৰা ছিষ্টেম
|ৰীয়াৰ: ডুৱেল কেমেৰা (50MP Sony IMX752 + QVGA চেঞ্ছৰ)
|সমুখৰ: 8MP ছেলফী কেমেৰা
|বেটাৰী
|5,000 mAh Li-Polymer
|চাৰ্জিং
|33W ফাষ্ট চাৰ্জিং
Lava Blaze Duo 3:মূল্য, ৰং আৰু অফাৰ
Lava Blaze Duo 3 এটা একক ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰা হৈছে, যিটো 6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ মূল্য 16,999 টকা । ইম্পেৰিয়েল ব্লু আৰু মুনলাইট ব্লেক ৰঙত উপলব্ধ এই ফোনটো । ইয়াক আমাজন ইণ্ডিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিভিন্ন বেংক কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি 1000 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাইও লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ফোনটোৰ মূল্য হ’ব 15,999 টকা ।
