Lava Agni 4 vs Infinix GT 30 Pro vs OnePlus Nord CE 5 - কোনটো ফোন উন্নত ?
ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে নতুন Lava Agni 4 । আমি ইয়াক OnePlus Nord CE 5 আৰু Infinix GT 30 Pro ৰ সৈতে তুলনা কৰিছো।
Published : November 22, 2025 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী LAVA এ শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন LAVA Agni 4 । এই স্মাৰ্টফোনটোত প্ৰিমিয়াম ডিজাইন আছে আৰু ইয়াত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8350 প্ৰচেছৰ আছে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটো 25,000 টকাতকৈও কম মূল্যত মুকলি কৰিছে । এই ছেগমেণ্টত ইতিমধ্যে ৱানপ্লাছ নৰ্ড চিই 5 আৰু ইনফিনিক্স জিটি 30 প্ৰ’ৰ দৰে ফোন আছে । অৱশ্যে এই মূল্যৰ ছেগমেণ্টত OnePlus Nord CE 5 আৰু Infinix GT 30 Pro ৰ বিপৰীতে আছে নতুনকৈ মুকলি হোৱা LAVA Agni 4 ৷
Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: ডিজাইন
LAVA Agni 4 ৰ ডিজাইনে ইয়াক প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ পৰা পৃথক কৰিছে ইয়াৰ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম আৰু নতুন অনুভূমিক কেমেৰা মডিউলৰ দ্বাৰা । স্মাৰ্টফোনটোত সূক্ষ্ম ৰঙৰ সৈতে গ্লাছ বেক আছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ যুক্তিসংগত মূল্যৰ সত্ত্বেও ইয়াক ফ্লেগশ্বিপ ভাইব দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, Infinix GT 30 Pro ত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও ইয়াক যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছে । স্মাৰ্টফোনটোত RGB লাইটিং আছে, যিটো নোটিফিকেচন আৰু কল এলাৰ্টৰ বাবে বা কেৱল সংগীত শুনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত জিটি শ্বোল্ডাৰ ট্ৰিগাৰ আছে, যিয়ে গেমৰ সময়ত কাষ্টমাইজেবল বুটাম হিচাপে কাম কৰে ।
আন দুটা ডিভাইচৰ তুলনাত OnePlus Nord CE 5 যথেষ্ট মৌলিক দেখা গৈছে । অৱশ্যে Nord CE 5 ৰ IP65 পানী আৰু ধূলি ৰেজিষ্টেন্স ৰেটিং বাকী দুটা ফোনৰ IP64 ৰেটিংতকৈ অলপ বেছি ।
Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: প্ৰদৰ্শন
ডিছপ্লেৰ ক্ষেত্ৰত তিনিওটা ফোনতে AMOLED ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও Infinix GT 30 Pro আৰু Lava Agni 4 ত উচ্চ ৰিজ’লিউচনৰ 1.5K পেনেল আছে । তদুপৰি, ইনফিনিক্স জিটি 30 প্ৰ’ই 144 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটও সমৰ্থন কৰে, যিটো বিশেষভাৱে গেমাৰসকলৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । বাহিৰৰ দৃশ্যমানতাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিওটা ডিভাইচ উজ্জ্বল সূৰ্যৰ পোহৰত বা ঘৰৰ ভিতৰৰ পোহৰত সহজে দেখা যায় ।
Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: প্ৰচেছৰ
তিনিওটা ডিভাইচৰ প্ৰচেছৰসমূহ বহুলাংশে একে, যদিও পৰিৱেশন OEM প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সামান্য ভিন্ন হ'ব পাৰে । মন কৰিবলগীয়া যে MediaTek Dimensity 8350 প্ৰচেছৰটো এটা অতি শক্তিশালী প্ৰচেছৰ ।
ই কেৱল দৈনন্দিন কামবোৰ সহজেই চম্ভালিব নোৱাৰে, হাৰ্ডকোৰ গেমিংও সহজে চম্ভালিব বুলি আশা কৰিব পাৰি । তিনিওটা ফোনেই LPDDR5X ৰেম সমৰ্থন কৰে, যিটো এই ছেগমেণ্টত এটা ভাল পদক্ষেপ, কিন্তু Nord CE 5 লেহেমীয়া UFS 3.1 সংৰক্ষণৰ সৈতে আন দুটা ডিভাইচতকৈ পিছ পৰি আছে ।
Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: বেটাৰী
বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত LAVA Agni 4 আৰু Infinix GT 30 Pro OnePlus Nord CE 5 তকৈ বহু পিছ পৰি আছে । Nord CE 5 ত ডাঙৰ 7,100mAh বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ই 80W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
চফট্ ৱেৰৰ ক্ষেত্ৰত ৱানপ্লাছে দ্ৰুত আৰু মসৃণ OxygenOS UI ৰ সৈতে দৌৰত আগবাঢ়ি আছে আৰু Nord CE 5 এও কেইমাহমানৰ ভিতৰত Android 16 ভিত্তিক OxygenOS 16 আপডেট লাভ কৰিব লাগে ।
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে Infinix GT 30 Pro ইয়াৰ XOS 15 UI ৰ সৈতে । কিন্তু ইনফিনিক্সক চফট্ ৱেৰ আপডেটৰ সৈতে বিশ্বাস কৰিব পৰাৰ আগতে এতিয়াও কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে । তদুপৰি, LAVA Agni 4 এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ষ্টক এণ্ড্ৰইডৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ই যোৱা কেইমাহমানত মুকলি কৰা বা ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া আন বহু ডিভাইচৰ পিছ পৰি আছে। Infinix ৰ দৰে LAVA ৰও কোনো বৰ নিৰ্ভৰযোগ্য চফ্টৱেৰ আপডেট নীতি নাই ।
Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: কেমেৰা
কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইনফিনিক্সৰ কেমেৰা বিভাগত কেৱল স্পেকছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰান্ত থকা যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু নৰ্ড চিই 5 ৰ কেমেৰা আচলতে ভাল যেন লাগে, কিয়নো ৱানপ্লাছৰ কেমেৰা টিউনিঙে এই মূল্যৰ বিন্দুত উৎকৃষ্ট ফলাফল প্ৰদান কৰে । আনহাতে LAVA Agni 4 ৰ কেমেৰা পৰীক্ষা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক