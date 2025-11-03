Lava Agni 4 ৰ মুকলিৰ দিন নিশ্চিত কৰিলে Lava ই; ইংগিত দিলে সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়েও

Lava Agni 4 ৰ মুকলিৰ দিন নিশ্চিত কৰিলে Lava ই; ইংগিত দিলে সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়েও
Lava Agni 4 মুকলিৰ দিন নিশ্চিত কৰিলে লাভাই ৷ কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত লাভাৰ এই স্মাৰ্টফোনটো - জানক এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ ---
Published : November 3, 2025 at 12:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় মোবাইল কোম্পানী লাভাই নিশ্চিত কৰিছে Lava Agni 4 মুকলিৰ দিন ৷ অহা 20 নৱেম্বৰৰ দিনা ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব এই আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটো । কোম্পানীটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া X ত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ তাৰিখ নিশ্চিত কৰিছে । 2024 চনৰ অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰা লাভা অগ্নি 3 5G ৰ উত্তৰাধিকাৰী Lava Agni 4 ত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি চিপছেট থকা বুলি ইংগিত দিছে । শনিবাৰে লাভাই আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটোত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব বুলিও ইংগিত দিছিল যদিও চেন্সৰৰ সবিশেষ জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল ।
20 নৱেম্বৰত মুকলি হ’ব Lava Agni 4
Performance, Without Excuses. 🔥🔥🔥🔥— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 2, 2025
Launching on 20.11.25
Can you guess the Processor?#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/96QmJcXT04
X ত (পূৰ্বতে টুইটাৰ নামেৰে জনাজাত) এটা পোষ্টত লাভা ম’বাইলছৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলে ঘোষণা কৰে যে Agni ছিৰিজৰ পৰৱৰ্তী ছিৰিজটো 20 নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হ’ব । মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ লগে লগে ডিভাইচটোক শক্তি প্ৰদান কৰিবলগীয়া প্ৰচেছৰৰ টিজাৰো দিয়া হৈছিল । সঠিক চিপছেটটো প্ৰকাশ নকৰাকৈয়ে কোম্পানীটোৱে ডাইমেনচিটিৰ ল’গ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
পূৰ্বৰ বাতৰি অনুসৰি আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটোত UFS 4.0 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8350 চিপছেট থাকিব পাৰে । চিপছেটৰ বাছনিয়ে এইটোও বুজাব যে কোম্পানীয়ে প্ৰচেছৰ ৰিভিলৰ বাবে “পাৰফৰমেন্স, অজুহাত নোহোৱাকৈ” (Performance, Without Excuses.) টেগলাইন কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
What is Agni?#ProudlyIndian #JaiHind pic.twitter.com/eDbmotaIdt— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 2, 2025
1 নৱেম্বৰত কোম্পানীটোৱে X পোষ্টত লাভা অগ্নি 4 ৰ পিছফালৰ কেমেৰা ছেটআপকো ইংগিত দিছিল । হেণ্ডছেটটোৰ এখন ছবি অনুভূমিক বড়ি আকৃতিৰ ডুৱেল কেমেৰা মডিউলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল, যিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ট্ৰিপল কেমেৰা বিন্যাসৰ পৰা এক তীব্ৰ বিচ্যুতি চিহ্নিত কৰিছিল । লেন্স দুটাৰ মাজত AGNI ব্ৰেণ্ডিং সংযোজন কৰা হৈছে ।
Precision in Symmetry🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/FWGUXn0Y9N— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 1, 2025
ইয়াৰ বাহিৰেও IECEE প্ৰমাণীকৰণ ৱেবছাইটত LBP1071A মডেল নম্বৰৰ এটা লাভা স্মাৰ্টফোন দেখা গৈছিল । তালিকাত শ্বেয়াৰ কৰা সবিশেষ অনুসৰি স্মাৰ্টফোনটোত 7000 mAh লিথিয়াম পলিমাৰ বেটাৰী আছে । এই তালিকাখন Lava Agni 4 ৰ সৈতে মিল আছে বুলি নিশ্চিতভাৱে ক’ব নোৱাৰি যদিও সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু সম্ভাৱনা আছে । যদি সঁচাকৈয়ে এই তালিকাখন আগন্তুক হেণ্ডছেটৰ হয়, তেন্তে ই হ’ব অগ্নি 3 ৰ 5000 mAh বেটাৰীতকৈ বৃহৎ অগ্ৰগতি ।
Real metal. Not painted plastic🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/gj2ql7pYmX— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 31, 2025
ইয়াৰ উপৰিও বাতৰি অনুসৰি লাভা অগ্নি 4 ত 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চিৰ ফুল এইচডি+ ডিছপ্লে থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মূল্য ভাৰতত 25 হাজাৰ টকা হ’ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক