বহু উন্নত বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে কাইলৈ মুকলি হ’ব Lava Agni 4
ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই ভাৰতত নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, যাৰ নাম Lava Agni 4 ।
Published : November 19, 2025 at 11:36 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভা ম’বাইলে ভাৰতত এটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যাৰ নাম Lava Agni 4 । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ফোনটোৰ মুকলিৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰিছে । এই ফোনটোৰ মুকলিৰ তাৰিখ আৰু অন্যান্য সবিশেষৰ বিষয়ে জানো আহক ।
লাভাৰ মতে, অহা 20 নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব এই ফোনটো । এই ফোনটোৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পেজ আমাজনত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই ফোনটো একচেটিয়াভাৱে আমাজনত বিক্ৰী কৰা হ’ব ।
Lava Agni 4: নিশ্চিত/প্ৰত্যাশিত স্পেচিফিকেশন
Lava Agni 4 ত থাকিব 6.67 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লেৰ সৈতে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট । ইয়াত শ্লীম বেজেলৰ সৈতে ফ্লেট স্ক্ৰীণ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে লাভাই দাবী কৰিছে যে ফোনটোৰ স্থায়িত্বৰ বাবে প্ৰিমিয়াম ডিজাইন আৰু এলুমিনিয়াম মেটেল ফ্ৰেম থাকিব । পিছফালে থাকিব মেট এ জি গ্লাছ ।
পৰিৱেশনৰ সন্দৰ্ভত, Lava Agni 4 মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8350 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, যিটো এটা হাই-এণ্ড প্ৰিমিয়াম চিপ যি LPDDR5X ৰেম আৰু UFS 4.0 সংৰক্ষণৰ সৈতে আহিব পাৰে । লাভাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নূন্যতম ছফ্টৱেৰ নিৰ্মাণৰ সৈতে এটা পৰিষ্কাৰ চফ্টৱেৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
ফোনটোত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব, য’ত থাকিব OIS সমৰ্থনৰ সৈতে 50MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল লেন্সৰ সৈতে 8MP ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 50MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । লাভাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক চৰ্টকাট প্ৰদান কৰিবলৈ এটা একচন বুটামও প্ৰদান কৰিব ।
এই ফোনটোৰ বেটাৰী বা ফাষ্ট চাৰ্জিং ক্ষমতাৰ বিষয়ে এতিয়াও কোনো সুনিৰ্দিষ্ট তথ্য পোৱা হোৱা নাই যদিও একাংশ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীয়ে এই ফোনটোত এটা বৃহৎ বেটাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । এই ফোনটোৰ মূল্য 25 হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।
