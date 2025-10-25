ETV Bharat / technology

Lava Agni 4 5G: নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ’ব ভাৰতীয় কোম্পানী লাভাৰ আগন্তুক ফোনটো; জানক সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই এটা নতুন আৰু আহিবলগীয়া ফোনৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে । জানো আহক ---

lava-agni-4-5g-to-launch-in-india-in-november-2025-expected-price-and-specifications
টিজাৰ মুকলি হোৱা আগন্তুক ফোনটো (LVA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই কিছুমান স্মাৰ্টফোন লাইনআপৰ জৰিয়তে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । ইয়াৰে এটা হ’ল লাভা মোবাইলৰ Agni লাইনআপ, যাক ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ভালদৰে আদৰিছে । এতিয়া এই লাইনআপত কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিছে এটা নতুন স্মাৰ্টফোন Lava Agni 4 । কোম্পানীয়ে এই ফোনটোৰ বাবে নতুন টিজাৰ মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ সবিশেষ জানো আহক ---

লাভাই নিজৰ আগন্তুক ফোনটোৰ মুকলিৰ টাইমলাইন প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এতিয়াও কোনো নিৰ্দিষ্ট মুকলিৰ দিন ঘোষণা কৰা নাই । ব্যুৰো অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ (BIS)ত দেখা গৈছে এই ফোনটো । যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Lava Agni 3 ৰ উত্তৰাধিকাৰী Lava Agni 4 হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশ্বাস কৰা হৈছে যে এই ফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8350 চিপছেট থাকিব, যিটো 7000 mAh বেটাৰীৰ সৈতেও আহিব পাৰে ।

এটা নতুন ফোন মুকলিৰ প্ৰস্তুতি

@passionategeekz ৰ মতে, Lava Agni 4 ক BIS ৰ তালিকাত দেখা গৈছে যাৰ মডেল নম্বৰ LXX525 । অৰ্থাৎ ভাৰতত শীঘ্ৰে এই ফোনটো মুকলি হ’ব । কোম্পানীয়ে এতিয়া এই ফোনটোৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা হ’ব । তদুপৰি এই ফোনটো 5G হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

টিজাৰৰ মতে, Lava Agni 4 ক’লা ৰঙত মুকলি কৰা হ’ব আৰু পিছফালে অনুভূমিক ষ্টাইলৰ পিল আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউল থাকিব । এই ফোনটোৰ মূল্য প্ৰায় 25 হাজাৰ টকা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি Full HD+ ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Lava Agni 3 ত 1.5K ৰিজ’লিউচনৰ স্ক্ৰীণ আছিল । সেয়েহে এইবাৰৰ Lava Agni 4 তো একেধৰণৰ বা উন্নত ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে ।

এই ফোনটো 4nm MediaTek Dimensity 8350 চিপছেটৰ দ্বাৰাও চালিত হ’ব পাৰে । এই চিপছেটৰ লগতে কোম্পানীয়ে উন্নত আৰু মসৃণ ষ্ট’ৰেজৰ বাবে UFS 4.0 ষ্ট’ৰেজো আগবঢ়াব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনত 7000mAh ৰ বৃহৎ বেটাৰী থাকিব বুলিও চৰ্চা চলিছে । ফোনটোৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ থাকিব পাৰে, মূল কেমেৰাটো 50MP হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

LAVA AGNI 4 5G
LAVA AGNI 4 5G PRICE IN INDIA
LAVA AGNI 4 5G SPECIFICATIONS
লাভা মোবাইল
LAVA AGNI 4 5G LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.