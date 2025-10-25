Lava Agni 4 5G: নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ’ব ভাৰতীয় কোম্পানী লাভাৰ আগন্তুক ফোনটো; জানক সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

Lava Agni 4 5G: নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ’ব ভাৰতীয় কোম্পানী লাভাৰ আগন্তুক ফোনটো; জানক সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই এটা নতুন আৰু আহিবলগীয়া ফোনৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে । জানো আহক ---
October 25, 2025
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন কোম্পানী লাভাই কিছুমান স্মাৰ্টফোন লাইনআপৰ জৰিয়তে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । ইয়াৰে এটা হ’ল লাভা মোবাইলৰ Agni লাইনআপ, যাক ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ভালদৰে আদৰিছে । এতিয়া এই লাইনআপত কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিছে এটা নতুন স্মাৰ্টফোন Lava Agni 4 । কোম্পানীয়ে এই ফোনটোৰ বাবে নতুন টিজাৰ মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ সবিশেষ জানো আহক ---
লাভাই নিজৰ আগন্তুক ফোনটোৰ মুকলিৰ টাইমলাইন প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এতিয়াও কোনো নিৰ্দিষ্ট মুকলিৰ দিন ঘোষণা কৰা নাই । ব্যুৰো অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ (BIS)ত দেখা গৈছে এই ফোনটো । যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Lava Agni 3 ৰ উত্তৰাধিকাৰী Lava Agni 4 হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশ্বাস কৰা হৈছে যে এই ফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8350 চিপছেট থাকিব, যিটো 7000 mAh বেটাৰীৰ সৈতেও আহিব পাৰে ।
LAVA AGNI 4 5G BIS Certified ✅✅— Paras Guglani (@passionategeekz) October 24, 2025
Launch is approaching, Nov 2025 pic.twitter.com/6msEtsGY0d
এটা নতুন ফোন মুকলিৰ প্ৰস্তুতি
@passionategeekz ৰ মতে, Lava Agni 4 ক BIS ৰ তালিকাত দেখা গৈছে যাৰ মডেল নম্বৰ LXX525 । অৰ্থাৎ ভাৰতত শীঘ্ৰে এই ফোনটো মুকলি হ’ব । কোম্পানীয়ে এতিয়া এই ফোনটোৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা হ’ব । তদুপৰি এই ফোনটো 5G হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
টিজাৰৰ মতে, Lava Agni 4 ক’লা ৰঙত মুকলি কৰা হ’ব আৰু পিছফালে অনুভূমিক ষ্টাইলৰ পিল আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউল থাকিব । এই ফোনটোৰ মূল্য প্ৰায় 25 হাজাৰ টকা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি Full HD+ ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Lava Agni 3 ত 1.5K ৰিজ’লিউচনৰ স্ক্ৰীণ আছিল । সেয়েহে এইবাৰৰ Lava Agni 4 তো একেধৰণৰ বা উন্নত ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে ।
LAVA AGNI 4 is finally launching in November— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) October 2, 2025
Specs:-
- 6.67" 120hz 1.5k flat amoled
- mediatek 8350
- ufs 4
- 50mp main
- metal frame
- no rear display
what should be the price? pic.twitter.com/8imssImRqp
এই ফোনটো 4nm MediaTek Dimensity 8350 চিপছেটৰ দ্বাৰাও চালিত হ’ব পাৰে । এই চিপছেটৰ লগতে কোম্পানীয়ে উন্নত আৰু মসৃণ ষ্ট’ৰেজৰ বাবে UFS 4.0 ষ্ট’ৰেজো আগবঢ়াব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনত 7000mAh ৰ বৃহৎ বেটাৰী থাকিব বুলিও চৰ্চা চলিছে । ফোনটোৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ থাকিব পাৰে, মূল কেমেৰাটো 50MP হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
