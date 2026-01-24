চলিত বৰ্ষত VinFast এ মুকলি কৰিব ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন
ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনৰ ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ওলাইছে VinFast । এইবাৰ কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিব এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ।
Published : January 24, 2026 at 1:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভিয়েটনামৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী VinFast এ ভাৰতৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে দুখন ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী । এতিয়া ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনৰ ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ওলাইছে কোম্পানীটোৱে । VinFast এ 2026 চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাণ লাইন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাৰ দীৰ্ঘম্যাদী ক্ষমতাৰ লক্ষ্য হৈছে 10 লাখ ইউনিট ।
VinFast ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ইণ্ডিয়া লঞ্চ টাইমলাইন
VinFast এছিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ফাম ছান চাউৰ উদ্ধৃতিৰে এক সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ কিছু পৰিকল্পনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে দুচকীয়া বাহনৰ কাৰ্যসূচী VinFast ৰ তামিলনাডুৰ সুবিধাত ভিত্তি কৰি হ'ব ।
তেওঁ লগতে কয়, “কোম্পানীয়ে ইয়াত আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ কৰি বৈদ্যুতিক দুচকীয়া বাহনৰ বাবে পৃথক উৎপাদন লাইন সমৰ্থন কৰিছে । তেওঁ লগতে নিশ্চিত কৰে যে এই বৈদ্যুতিক স্কুটাৰসমূহ বিশ্বব্যাপী কেৰিয়াৰ অভাৰ প্ৰডাক্ট নহয়, ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
খবৰ অনুসৰি VinFast ৰ চাৰিচকীয়া প্লাণ্টৰ বাৰ্ষিক ক্ষমতা 1 লাখ 50 হাজাৰ ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কাম চলি আছে, আনহাতে দুচকীয়া বাহনৰ ব্যৱসায় বহু বৃহৎ পৰিসৰত পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । কোম্পানীয়ে বছৰি প্ৰায় দহ মিলিয়ন ইউনিটৰ ক্ষমতাৰ কল্পনা কৰিছে যদিও এই ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সময়সীমা বা বিনিয়োগৰ কোনো তথ্য এতিয়াও প্ৰদান কৰা নাই ।
ইয়াৰ উপৰিও এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে কোম্পানীটোৱে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় যোগানকাৰীৰ সৈতে বেটাৰীকে ধৰি উপাদানসমূহ স্থানীয়কৰণৰ বাবে আলোচনা কৰি আছে যাতে খৰচ হ্ৰাস পায় আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰদৰ্শন উন্নত হয় । তদুপৰি, নতুন বিনিয়োগৰ পৰিসৰ আৰু সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কোম্পানীটোৱে পিএলআই আৰু পিএম ই-ড্ৰাইভৰ দৰে চৰকাৰী প্ৰৰোচনামূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবেও যোগ্যতা মূল্যায়ন কৰি আছে ।
VinFast এ লগতে কয় যে এই স্কুটাৰসমূহ যোৱা এটা বছৰত বজাৰৰ বিস্তৃত গৱেষণাৰ অন্তত বিকশিত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত স্থানীয় ব্যৱহাৰৰ ধৰণ, আন্তঃগাঁথনি, সাধাৰণ অহা-যোৱাৰ দূৰত্ব আৰু মূল্যৰ সংবেদনশীলতাক লক্ষ্য কৰা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে VinFast ৰ আগন্তুক স্কুটাৰসমূহ হ’ব সুলভ মূল্যৰ, ভলিউম-ফ’কাচড প্ৰডাক্ট ।
