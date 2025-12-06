KTM 390 Adventure, 390 Duke, 390 Enduro ৰ বাবে কোম্পানীয়ে জাৰি কৰিছে Recall; সমস্যা কি ?

KTM 390 Adventure, 390 Duke, 390 Enduro ৰ বাবে কোম্পানীয়ে জাৰি কৰিছে Recall; সমস্যা কি ?
KTM ৰ কিছুমান KTM 390 মডেলৰ Recall জাৰি কৰিছে । এই KTM 390 সমূহৰ কিছুমানে ইঞ্জিন ষ্টলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
Published : December 6, 2025 at 11:33 AM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী KTM এ কিছুমান বিশেষ KTM 390 মডেলৰ বাবে Recall জাৰি কৰিছে । এই মডেলসমূহৰ ভিতৰত আছে 2025-2026 KTM 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R আৰু 390 SMC R মডেলৰ লগতে 2024-2026 KTM 390 Duke মডেল ।
এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কোম্পানীয়ে তৎক্ষণাত এটা ছফট্ ৱেৰ আপডেট ৰূপায়ণ কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতকে ধৰি সকলো বজাৰতে এই মডেলসমূহৰ বাবে কোম্পানীয়ে ৰিকাল জাৰি কৰিছে । এই KTM 390 মডেলৰ কিছুমানে ইঞ্জিন ষ্টলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
KTM ৰ মতে, "বিস্তৃত গুণগত পৰীক্ষণে এনে এটা অৱস্থা উন্মোচন কৰিছে যে, বিৰল ক্ষেত্ৰত, ইঞ্জিনটো কম RPM ত স্তব্ধ হ'ব পাৰে । অৱশ্যে, মাত্ৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰতহে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে । কেটিএম-এ যিকোনো সম্ভাৱ্য বিপদ দূৰ কৰিবলৈ আৰু পৰিৱেশন আৰু সুৰক্ষাৰ উচ্চতম মানদণ্ড বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।"
KTM-এ কয়, "সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা সকলো মটৰ চাইকেলৰ ইঞ্জিন কণ্ট্ৰ'ল ইউনিট (ইচিইউ) আপডেট কৰা হ'ব, যাৰ ফলত ইঞ্জিন ষ্টলিং হোৱাৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব, বিশেষকৈ কম গতিবেগত বা মন্থৰ হোৱাৰ সময়ত, লগতে উন্নত কম-এণ্ড টৰ্ক আৰু ইঞ্জিনৰ স্থিৰতা বৃদ্ধিৰ সৈতে ৰাইডিং পাৰফৰমেন্স উন্নত হ'ব ।"
সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মটৰ চাইকেলৰ মালিকসকলে পত্ৰযোগে জাননী লাভ কৰিব আৰু KTM-এ তেওঁলোকক বিনামূলীয়া ছফট্ ৱেৰ আপডেটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুমোদিত KTM ডিলাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । এই আপডেট বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু KTM 390 ৰ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ মটৰ চাইকেলসমূহ কেটিএম ৱেবছাইটৰ ‘সেৱা’ অংশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক