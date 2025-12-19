ETV Bharat / technology

TFT ডিচপ্লেৰ সৈতে মুকলি হ’ল KTM 160 Duke; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

KTM ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে নিজৰ আটাইতকৈ সৰু বাইক KTM 160 Dukev ৰ নতুন টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্ট ।

TFT ডিচপ্লেৰ সৈতে মুকলি হ’ল KTM 160 Duke (KTM India)
Published : December 19, 2025 at 12:56 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী KTM ইণ্ডিয়াই দেশৰ আটাইতকৈ সৰু বাইক KTM 160 Dukev ৰ নতুন টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্ট মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এই ভেৰিয়েণ্টটো 5 ইঞ্চিৰ ৰঙীন টিএফটি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ সৈতে মুকলি কৰিছে । এই ভেৰিয়েন্টৰ হাইলাইট হৈছে 5 ইঞ্চিৰ ৰঙীন টিএফটি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডিছপ্লে, যিয়ে ব্লুটুথ সংযোগ আৰু নেভিগেচন সমৰ্থন প্ৰদান কৰে ।

কোম্পানীয়ে এই নতুন ভেৰিয়েন্টটো 1,78,536 (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী) মূল্যত মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেটিএম 160 Duke তকৈ 7991 অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে । বৰ্তমানৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড 160 Duke বৰ্তমান 1,70,545 ত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে এলচিডি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে ।

বাইকখনৰ TFT ডিছপ্লে KTM 390 Duke ৰ পৰা ধাৰলৈ লোৱা হৈছে আৰু কোম্পানীটোৰ লাইনআপত চাব-400CC মডেলত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ই হেণ্ডেলবাৰৰ বাওঁফালে মাউণ্ট কৰা এটা চুইচ কিউবৰ যোগেদি কাম কৰে আৰু KTM ৰ My Ride সংযোগ চুইট সমৰ্থন কৰে ।

স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে সংযোগ কৰিলে, ছিষ্টেমে ৰাইডাৰসকলক টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন প্ৰৱেশ কৰিবলৈ, অহা কলসমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ, সংগীত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু হেডছেট সংযোগ কৰাৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ পৰ্দাত চাবলৈ অনুমতি দিয়ে । ডিছপ্লেই ৰাইড মোড নিৰ্বাচন আৰু সম্পৰ্কীয় ছিষ্টেমে প্ৰমপ্টসমূহো প্ৰদৰ্শন কৰে ।

সংযোগ কাৰ্যসমূহৰ উপৰিও, TFT পৰ্দাই ৰাইডাৰসকলক বাওঁ হেণ্ডেলবাৰত নিয়ন্ত্ৰণসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি শ্বিফ্ট RPM কাষ্টমাইজ আৰু RPM সংহতিসমূহ সীমিত কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । এই প্ৰাচলসমূহ এবাৰ সংহতি কৰা হ'লে, প্ৰদৰ্শনে নিৰ্বাচিত ৰাইডিং মোডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা গাঢ় আৰু কমলা-থিমযুক্ত পৰিকল্পনাৰ মাজত পৰ্যায়ক্ৰমে হয় ।

KTM 160 Duke ইঞ্জিন

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে KTM 125 Duke বন্ধ কৰাৰ পিছত Duke ৰেঞ্জত এণ্ট্ৰি লেভেল মডেল হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে KTM 160 Duke । এই মটৰ চাইকেলখন 164.2 CC, লিকুইড কুল্ড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 9500 RPM ত 18.7 বিএইচপি আৰু 7500 আৰপিএমত 15.5 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আহিছে ।

