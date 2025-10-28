ভাৰতত মুকলি হ’ল কিয়া ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন চিএনজি গাড়ী Kia Carens; মূল্য কিমান ?
কিয়া ইণ্ডিয়াই ভাৰতত মুকলি কৰিলে প্ৰথমখন চিএনজি গাড়ী Kia Carens । ইয়াক ডিলাৰ স্তৰৰ ফিটমেণ্ট হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় ।
Published : October 28, 2025 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী কিয়া ইণ্ডিয়াই ভাৰতত মুকলি কৰিছে প্ৰথমখন চিএনজি গাড়ী Kia Carens । চিএনজি কিটটো কেৱল এমপিভিৰ প্ৰিমিয়াম (অ’) ট্ৰিমতহে উপলব্ধ আৰু পেট্ৰ’ল কেৰেন্সৰ 10.99 লাখ টকাতকৈ 77,900 টকা বেছি মূল্যত ডিলাৰ লেভেল ফিটমেণ্ট হিচাপে সংযোগ কৰিব পাৰি ।
Kia Carens CNG স্পেচিফিকেশন
কিয়া কেৰেন্সৰ বাবে Lovato টোৱে যোগান ধৰিছে চিএনজি কিট । এই কিটটো কিয়া কেৰেন্সৰ 1.5 লিটাৰৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনত লগোৱা হৈছে । এই পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনে 113 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে যদিও চিএনজি ইন্ধনত শক্তি হ্ৰাস পাব । বৰ্তমান শক্তিৰ পৰিসংখ্যা জানিব পৰা হোৱা নাই ।
কিয়া কেৰেন্স চিএনজি কিটৰ সৈতে 3 বছৰ/1 লাখ কিলোমিটাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ৱাৰেণ্টী আছে । গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে কিয়া কেৰেন্স চিএনজিৰ সঠিক শক্তি আৰু মাইলেজৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণ ই ফেক্টৰীত ফিট কৰা ইউনিট নহয় আৰু ইয়াক হ’ম’ল’গেট কৰা হোৱা নাই ।
আমোদজনকভাৱে কিয়াই চিএনজি কিটৰ বাবে তৃতীয় পক্ষৰ যোগানকাৰী বাছি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, আনহাতে ভগ্নী কোম্পানী হুণ্ডাইয়ে চিএনজি বাহনৰ বাবে টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে কিয়া কেৰেন্সত 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিনও আছে যিয়ে 114 বিএইচপি উৎপাদন কৰে ।
Kia Carens প্ৰিমিয়াম (O) ভেৰিয়েণ্টৰ বৈশিষ্ট্য
Kia Carens ৰ এই ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে ইয়াত এপল কাৰ্প্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটোৰ সৈতে 8 ইঞ্চি টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শাৰীৰ ছাদত মাউণ্ট কৰা এচি ভেণ্ট, দ্বিতীয় শাৰীৰ আসনৰ বাবে ৱান টাচ ইলেক্ট্ৰিক টাম্বল, ছেমি-লেদাৰেট আপহ’লষ্টৰী, কিলেছ এণ্ট্ৰি, ইলেক্ট্ৰিক অ’আৰভিএম, শ্বাৰ্ক ফিন এণ্টিনা আৰু ৰিয়াৰ ভিউ কেমেৰাৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে ।
চিএনজি কিটৰ দ্বাৰা বুটৰ স্থান কিমান হ্ৰাস পাব সেয়া এতিয়াও জনা হোৱা নাই যদিও এমপিভিয়ে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল দুয়োটা ভেৰিয়েণ্টতে 216 লিটাৰ বুটৰ স্থান প্ৰদান কৰে । নিৰাপত্তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ছটা এয়াৰবেগ, এবিএছ আৰু ইবিডি, ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, ব্ৰেক এচিষ্ট, বাহনৰ ষ্টেবিলিটি মেনেজমেণ্ট, ডাউনহিল ব্ৰেক কণ্ট্ৰ’ল, অল-হুইল ডিস্ক ব্ৰেক, টিপিএমএছ, আইছ’ফিক্স পইণ্ট আৰু পিছফালৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ । গ্ল’বেল এনচিএপিৰ ক্ৰেচ টেষ্টত কিয়া কেৰেন্সে লাভ কৰে থ্ৰী ষ্টাৰ ৰেটিং ।
