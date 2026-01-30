ETV Bharat / technology

কিশোৰৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰত বাধা আৰোপৰ চিন্তা কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ

কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে ডিজিটেল ডিটক্স প্ৰগ্ৰেমৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ উপৰি এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আৰম্ভ কৰিছে ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 8:32 PM IST

হায়দৰাবাদ: কৰ্ণাটক চৰকাৰে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ফিনলেণ্ডৰ দৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা চিন্তা কৰিছে । কৰ্ণাটকৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তি (আই টি এণ্ড বি টি) মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গে শুকুৰবাৰে বিধানসভাত কয় যে যুৱক-যুৱতীসকলৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে সংস্পৰ্শ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে এআই আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা অনাৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "এয়া এটা গুৰুতৰ বিষয় । ফিনলেণ্ডে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । যুক্তৰাজ্যইও একেধৰণৰ পদক্ষেপৰ কথা চিন্তা কৰিছে । অষ্ট্ৰেলিয়াই ইতিমধ্যে কিছুমান বিশেষ বয়সৰ শিশুৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আমি অংশীদাৰসকলৰ সৈতেও আলোচনা আৰম্ভ কৰিছো ।"

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কয় যে তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তি বিভাগে মেটাৰ সহযোগত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ বাবে ডিজিটেল ডিটক্স কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰায় তিনি লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এক লাখ শিক্ষকক ডিজিটেল ডিটক্সৰ বলি কৰা হ’ব ।

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুৰেশ কুমাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰৰ সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে তেওঁ এই ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ।

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুৰেশ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "ছ'চিয়েল মিডিয়া এক ভাবুকি হৈ পৰিছে । 16 বছৰৰ তলৰ কিশোৰসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই এক অতি গুৰুতৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । দৰাচলতে লোকসভাত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অকাল সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবেও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । অকালতে সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে শিশুসকলৰ নগ্ন জগতখনৰ সৈতেও পৰিচয় হৈছে । ই এক অতি গুৰুতৰ বিষয় । ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে । কিন্তু চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ তলৰ শিশুক ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিয়া হৈছে অন্যথা আমাৰ শিক্ষা আৰু পৰিয়াল ব্যৱস্থাত অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব ।"

