5G ব্যৱহাৰকাৰীলৈ জিঅ’ৰ অফাৰ: 35,100 টকাৰ জেমিনি 3 প্ৰ’ প্লেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ

5G ব্যৱহাৰকাৰীলৈ জিঅ’ৰ অফাৰ: 35,100 টকাৰ জেমিনি 3 প্ৰ’ প্লেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ
জিঅ’ই এতিয়া প্ৰতিজন আনলিমিটেড 5G ব্যৱহাৰকাৰীক 18 মাহৰ বাবে বিনামূলীয়া জেমিনি 3 প্ৰ’ প্লেন আগবঢ়াইছে ৷ সাধাৰণতে যাৰ মূল্য প্ৰায় 35,100 টকা ।
Published : November 19, 2025 at 4:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: জিঅ’ৰ আনলিমিটেড 5G ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা বৃহৎ চমক । এতিয়া 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰতিজন Jio ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জেমিনি AI ৰ বিনামূলীয়া সুবিধা লাভ কৰিব । পূৰ্বে জেমিনি AI ৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ কম বয়সীয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সীমাবদ্ধ আছিল যদিও এতিয়া জিঅ’ই 18 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ সকলো 5G ব্যৱহাৰকাৰীক বিনামূলীয়াকৈ জেমিনি AI ৰ ছাবস্ক্ৰিপচন আগবঢ়াইছে । এই অফাৰটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
যদি আপুনি জিঅ’ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু জিঅ’ 5G প্লেন ক্ৰয় কৰিছে তেন্তে গুগলৰ শেহতীয়া এআই মডেল জেমিনি 3 এআই মডেলৰ 18 মাহৰ বাবে বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিব । জিঅ’ই নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে যে 35,100 টকা মূল্যৰ এই প্লেন ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ বাবে My Jio এপ বা ৱেবছাইটলৈ গৈ বিনামূলীয়া জেমিনি পেজত এতিয়াই 'Claim' অপশ্যনটো টেপ কৰক, যিয়ে আপোনাৰ জেমিনি 3 মডেলৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন সক্ৰিয় কৰিব । এই অফাৰ 19 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৷ গতিকে আজিয়েই মাই জিঅ' এপ বা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ইয়াক সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব । অৱশ্যে এই অফাৰ লাভ কৰিবৰ বাবে এক্টিভ জিঅ’ ছিম আৰু আনলিমিটেড 5G ৰিচাৰ্জ প্লেন থাকিব লাগিব ।
Jio offer ত কি পাব ?
- Google Gemini 3 ৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ
- 2TB পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া সংৰক্ষণৰ সৈতে গুগল ৱানলৈ প্ৰৱেশ
- Veo 3.1 ত প্ৰৱেশ
- নোটবুকএলএমত প্ৰৱেশ
- গুগল ৱৰ্কস্পেচলৈ প্ৰৱেশ
- নেনো কলৰ প্ৰৱেশ
জেমিনী 3 ত কি নতুনত্ব আছে ?
গুগলে মাত্ৰ ইয়াৰ জেমিনি 3 লাইনআপ মুকলি কৰিছে, য’ত আছে জেমিনি 3 প্ৰ’ আৰু তাতোকৈ শক্তিশালী জেমিনি 3 ডিপ থিংক ।
গুগলে এই মডেলসমূহক এতিয়ালৈকে নিজৰ ‘সৰ্বাধিক শক্তিশালী আৰু বুদ্ধিমান এআই ছিৰিজ’ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত তথ্য বুজি পোৱা, দীঘলীয়া কথোপকথন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, যুক্তি দিয়া, ক'ড লিখা, গণিত সমাধান কৰা, আৰু এজেণ্ট-শৈলীৰ কাম (অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীৰ হৈ জটিল কাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰা) আদি যথেষ্ট উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
জেমিনি 3 প্ৰ’ এতিয়া গুগলৰ কেইবাটাও প্ৰডাক্টত ৰোল আউট হৈছে – য’ত আছে জেমিনি এপ, এআই মোড ইন চাৰ্চ, ভাৰ্টেক্স এআই, এআই ষ্টুডিঅ’ আৰু গুগলৰ নতুন এন্টিগ্ৰেভিটি ডেভেল’পাৰ প্লেটফৰ্ম ।
জেমিনী 3 ৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা ?
গুগলৰ আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা অনুসৰি জেমিনি 3 প্ৰ’ই কেইবাটাও যুক্তিৰ মানদণ্ডত পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ অ’পেনএআইৰ জিপিটি-5.1 আৰু ক্লাউড 4.5 ছনেটৰ দৰে ডাঙৰ মডেলক আউটপাৰ্ফৰ্ম কৰিছিল । ডিপ থিংকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ পাৰফৰমেন্স আৰু শক্তিশালী বুলি কোৱা হৈছে যদিও এই মডেলটো বৰ্তমান ছেফটি টেষ্টাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ।
