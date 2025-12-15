Jio ই মুকলি কৰিলে Happy New Year 2026 প্ৰিপেইড প্লেন; প্লেন আৰম্ভ 103 টকাৰ পৰা
Jio ই নতুন বছৰৰ পূৰ্বে প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এআই, অ’টিটি আৰু আনলিমিটেড 5G ডাটাৰ সৈতে নতুন প্লেন আৰম্ভ কৰে ।
Published : December 15, 2025 at 8:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে জিঅ’ই প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে Happy New Year 2026 Recharge Plans । এইবাৰ কোম্পানীটোৱে কেৱল ডাটা আৰু কলিঙৰ ওপৰত নহয়, এআই আৰু অ’টিটি মনোৰঞ্জনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । জিঅ’ৰ মতে, এই নতুন প্লেনসমূহ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এক নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ, মনোৰঞ্জন আৰু এআই অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
হেপ্পী নিউ ইয়াৰ প্লেন
Jio ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অফাৰ হৈছে 500 Happy New Year Plan । ইয়াৰ বৈধতা 28 দিন আৰু প্ৰতিদিনে 2GB ডাটা প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত সীমাহীন 5G ডাটা প্ৰৱেশৰ সুবিধা আছে । কলিঙৰ ভিতৰত আনলিমিটেড ভইচ কল আৰু প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এই প্লেন অ’টিটি প্ৰেমীৰ বাবে যথেষ্ট শক্তিশালী । Jio ই Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV আৰু JioAICloud ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
জিঅ’ৰ মতে, এই প্লেনত গুগল জেমিনি প্ৰ’ এআইৰ 18 মাহৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 35,100 টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই এআই সেৱা 18 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ।
বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা
Jio ই মুকলি কৰিছে নতুন বাৰ্ষিক প্ৰিপেইড প্লেন যাৰ মূল্য 3599 টকা । ইয়াত প্ৰতিদিনে 2.5GB ডাটা আৰু আনলিমিটেড 5G ডাটা প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ বৈধতা 365 দিনৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আনলিমিটেড কল, এছএমএছ, জিঅ’টিভি আৰু জিঅ’এআইচিলাউডৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আছে । একেটা 18 মাহৰ গুগল জেমিনি প্ৰ’ এআই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এই প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ফ্লেক্সি ডাটা এড-অন
কম মূল্যত অতিৰিক্ত ডাটা আৰু অ’টিটি বিচৰাসকলৰ বাবে জিঅ’ই ফ্লেক্সি পেক 103 টকাত মুকলি কৰিছে । এই পেকে 28 দিনৰ বৈধতাৰ সৈতে মুঠ 5GB ডাটা প্ৰদান কৰে । আমোদজনকভাৱে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ পছন্দৰ অ’টিটি বাণ্ডিল নিৰ্বাচন কৰি ল’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক