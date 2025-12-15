ETV Bharat / technology

Jio ই মুকলি কৰিলে Happy New Year 2026 প্ৰিপেইড প্লেন; প্লেন আৰম্ভ 103 টকাৰ পৰা

Jio ই নতুন বছৰৰ পূৰ্বে প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এআই, অ’টিটি আৰু আনলিমিটেড 5G ডাটাৰ সৈতে নতুন প্লেন আৰম্ভ কৰে ।

jio-launches-happy-new-year-2026-prepaid-plans-with-5g-ott-and-gemini-ai
Jio ই মুকলি কৰিলে Happy New Year 2026 প্ৰিপেইড প্লেন (Jio)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে জিঅ’ই প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে Happy New Year 2026 Recharge Plans । এইবাৰ কোম্পানীটোৱে কেৱল ডাটা আৰু কলিঙৰ ওপৰত নহয়, এআই আৰু অ’টিটি মনোৰঞ্জনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । জিঅ’ৰ মতে, এই নতুন প্লেনসমূহ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এক নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ, মনোৰঞ্জন আৰু এআই অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।

হেপ্পী নিউ ইয়াৰ প্লেন

Jio ৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অফাৰ হৈছে 500 Happy New Year Plan । ইয়াৰ বৈধতা 28 দিন আৰু প্ৰতিদিনে 2GB ডাটা প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত সীমাহীন 5G ডাটা প্ৰৱেশৰ সুবিধা আছে । কলিঙৰ ভিতৰত আনলিমিটেড ভইচ কল আৰু প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

এই প্লেন অ’টিটি প্ৰেমীৰ বাবে যথেষ্ট শক্তিশালী । Jio ই Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV আৰু JioAICloud ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

জিঅ’ৰ মতে, এই প্লেনত গুগল জেমিনি প্ৰ’ এআইৰ 18 মাহৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 35,100 টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই এআই সেৱা 18 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেহে উপলব্ধ হ’ব ।

বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা

Jio ই মুকলি কৰিছে নতুন বাৰ্ষিক প্ৰিপেইড প্লেন যাৰ মূল্য 3599 টকা । ইয়াত প্ৰতিদিনে 2.5GB ডাটা আৰু আনলিমিটেড 5G ডাটা প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ বৈধতা 365 দিনৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আনলিমিটেড কল, এছএমএছ, জিঅ’টিভি আৰু জিঅ’এআইচিলাউডৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আছে । একেটা 18 মাহৰ গুগল জেমিনি প্ৰ’ এআই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এই প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ফ্লেক্সি ডাটা এড-অন

কম মূল্যত অতিৰিক্ত ডাটা আৰু অ’টিটি বিচৰাসকলৰ বাবে জিঅ’ই ফ্লেক্সি পেক 103 টকাত মুকলি কৰিছে । এই পেকে 28 দিনৰ বৈধতাৰ সৈতে মুঠ 5GB ডাটা প্ৰদান কৰে । আমোদজনকভাৱে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ পছন্দৰ অ’টিটি বাণ্ডিল নিৰ্বাচন কৰি ল’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

JIO FLEXI DATA ADD ON 103
JIO ANNUAL PREPAID PLAN 3599
JIO RS 500 RECHARGE PLAN BENEFITS
JIO PREPAID PLANS WITH GEMINI AI
JIO HAPPY NEW YEAR PLAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.