মুকলি হ’ল Jeep Meridian ৰ নতুন Track Edition; মূল্য কিমান ?
Jeep India ই নিজৰ Jeep Meridian SUV ৰ নতুন বিশেষ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম Jeep Meridian Track Edition ।
Published : February 16, 2026 at 8:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিলাসী এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী Jeep India ই মুকলি কৰিছে নিজৰ Jeep Meridian SUV ৰ নতুন বিশেষ সংস্কৰণ । কোম্পানীয়ে এই বিশেষ সংস্কৰণটো 35.95 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকাত মুকলি কৰিছিল । এই বিশেষ সংস্কৰণৰ মূল্য 9,200 বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এটা অত্যাৱশ্যকীয় আনুষংগিক পেকেজ সংযোজন কৰা হৈছে ।
Jeep Meridian Track Edition নামৰ এই নতুন বিশেষ সংস্কৰণটো শীৰ্ষ স্পেক জীপ মেৰিডিয়ান অভাৰলেণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই বিশেষ সংস্কৰণত 4x2 আৰু 4x4 ড্ৰাইভট্ৰেইন বিকল্পৰ সৈতে চিনাকি 2.0 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ বৈশিষ্ট্য আছে । জীপ মেৰিডিয়ান অভাৰলেণ্ডৰ তুলনাত নতুন ট্ৰেক এডিচনৰ মূল্য প্ৰায় 43,000 টকা বেছি (এক্সেচৰি পেককে ধৰি) ।
Jeep Meridian Track Edition লৈ কচমেটিক আপডেট
স্পেচিফিকেশনৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সংস্কৰণটোত কিছুমান প্ৰসাধনমূলক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । নতুন ট্ৰেক এডিচনত সংস্কৰণ-নিৰ্দিষ্ট বৃদ্ধিৰ বৈশিষ্ট্য আছে, য'ত আছে এটা নতুন হুড ডেকেল, ট্ৰেক এডিচন বেজিং আৰু গ্ৰীলত এটা ডাৰ্ক কচমেটিক ফিনিচিং, বাহিৰৰ মল্ডিং আৰু বেজ । এই বিশেষ সংস্কৰণত 18 ইঞ্চিৰ হীৰা কাটি লোৱা এলয় চকাও আছে ।
Jeep Meridian Track Edition আভ্যন্তৰীণ
কেবিনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড জীপ মেৰিডিয়ান অভাৰলেণ্ডৰ দৰে একে ডুৱেল টোন টুপেলো ইণ্টেৰিয়ৰ আছে যদিও এতিয়া ট্ৰেক এডিচন বেজিঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে । নতুনকৈ আপডেট কৰা জীপ মেৰিডিয়ানৰ দৰেই ট্ৰেক এডিচনতো 140 মিমি স্লাইডিং মিডলৰো চিট আছে ।
Jeep Meridian Track Edition বৈশিষ্ট্য
নতুন বিশেষ সংস্কৰণটোত জীপ মেৰিডিয়ান অভাৰলেণ্ডৰ সকলো বৈশিষ্ট্য আছে, য’ত আছে পাৱাৰ আৰু ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 10.1 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ, 10.25 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু লেভেল 2 ADAS প্ৰযুক্তি ।
Jeep Meridian Track Edition ইঞ্জিন
ইঞ্জিনৰ বিকল্পৰ কথা ক’বলৈ গ’লে হুডৰ তলত একেটা 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-ডিজেল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 168 বিএইচপি আৰু 350NM টৰ্ক উৎপাদন কৰে। এই ইঞ্জিনৰ সৈতে এটা 9 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।
