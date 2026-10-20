মাটিৰ নমুনা আনিবলৈ মংগল গ্ৰহলৈ উৰিল জাপানৰ মহাকাশযান
চন্দ্ৰ দূৰৈৰে কথা, এতিয়ালৈকে মংগল গ্ৰহৰ পৰাও কোনেও নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
Published : October 20, 2026 at 11:12 AM IST
টকিঅ' : মঙলবাৰে জাপানৰ এখন মহাকাশযানে মঙল গ্ৰহৰ ৰহস্যময়তাৰ অন্বেষণ আৰু তাৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি অনাৰ এক অভূতপূৰ্ব অভিযান হিচাপে মংগল গ্ৰহৰ দিশলৈ ৰাওনা হয় ।
বিশ্বৰ পাঁচটা মহাকাশ সংস্থাই একত্ৰিত হৈ পাঁচ বছৰীয়া এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে মংগল গ্ৰহৰ দুটা সৰু আকাৰৰ চন্দ্ৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ আৰু ওচৰৰ ফ’বছত ৰবটিক প্ৰস্পেক্টৰৰ লগতে ৰ'ভাৰ অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ।
এই অত্যুৎসাহী নমুনা সংগ্ৰহৰ প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব দিয়া জাপান এৰ’স্পেচ এক্সপ্ল’ৰেশ্যন এজেন্সীয়ে দেশখনৰ টানেগাছিমা দ্বীপৰ মূল মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা পুৱতি নিশা মহাকাশযানখন উৎক্ষেপণ কৰে ।
ইয়াৰ এঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া মহাকাশযানখন পৰিকল্পনা অনুসৰি ৰকেটৰ ওপৰৰ মঞ্চৰ পৰা পৃথক হৈ পৰে তেতিয়া ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে অভিযানৰ সফলতাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
এতিয়ালৈকে কোনেও মংগল গ্ৰহ বা ইয়াৰ চন্দ্ৰৰ পৰা নমুনা ল’বলৈ সক্ষম হোৱা নাই
বিগত ৫০ বছৰত নাছাই মংগল গ্ৰহত ৯ খন মহাকাশযান সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিছে । আনহাতে, ২০২১ চনত চীনেও তাত নিজৰ মহাকাশযান অৱতৰণ কৰাইছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও কেতিয়াও ফ’বছ বা ইয়াৰ সহযোগী ডেইমছত অৱতৰণ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই । আনকি মংগল গ্ৰহৰ চন্দ্ৰৰ কথা দূৰৈৰ কথা, এতিয়ালৈকে কোনেও মংগল গ্ৰহৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
যদি এই অভিযান সফল হয় তেন্তে ২০৩১ চনত ফ’বছৰ ধূলি, মাটি আৰু শিলৰ টুকুৰাবোৰ আহি পৃথিৱীত উপস্থিত হ’ব ।
এই প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত নাছাৰ জ্যোতিৰ্পদাৰ্থবিজ্ঞানী টম ষ্টেটলাৰে কয়, "ইয়াত বহুত বেছি ৰহস্য, বহুত উত্তেজনা আৰু বহুত উৎসাহ জড়িত হৈ আছে ।"
জাপানে আৰম্ভণিতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে ই দুটা গ্ৰহাণুৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি আহিছে ।
মংগল গ্ৰহৰ চন্দ্ৰ ফ’বছ এটা গোটা, সৰু শিল
ফ’বছ হৈছে মাত্ৰ ১৪ মাইল (২২ কিলোমিটাৰ) বা তাৰ ওচৰা-ওচৰি এটা গোটা আলু আকৃতিৰ শিল । ইয়াৰ টুকুৰাবোৰ পৰীক্ষা কৰিলে মংগল গ্ৰহৰ চন্দ্ৰ আৰু সম্ভৱতঃ আন ঠাইৰ চন্দ্ৰ কেনেকৈ আহিল সেই কথা বুজাব পৰা যাব ।
'মাৰ্চিয়ান মুনছ এক্সপ্ল'ৰেচন' (এমএমএক্স) নামৰ এই ৫৭৮ মিলিয়ন ডলাৰৰ অভিযানত ৫ টন ওজনৰ এখন ডাঙৰ মহাকাশযান আছে, যিয়ে আগন্তুক গ্ৰীষ্মকালৰ শেষৰ ফালে মংগল গ্ৰহত উপনীত হোৱাৰ কথা আছে । ই ৰঙা গ্ৰহটোৰ চাৰিওফালে ফ’বছৰ কক্ষপথৰ সৈতে খাপ খাব আৰু তাৰ পিছত তাৰ পৰা ফৰাচী-জাৰ্মান ৰ'ভাৰখনক নিক্ষেপ কৰিব । এই ৰ'ভাৰখনৰ নাম হৈছে আইডেফিক্স (Idefix), যিটো 'এষ্টৰিক্স' কমিকছখনৰ এটা বগা টেৰিয়ৰ কুকুৰৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ।
মাইক্ৰৱেভ অভেনতকৈ ডাঙৰ নোহোৱা বাবে আইডেফিক্সে নিজেই ফ’বছৰ ওপৰত অৱতৰণ কৰিব । চন্দ্ৰৰ অসাধাৰণভাৱে কম মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাবে ই তাত অৱতৰণৰ পূৰ্বে কেইমিনিটমান উঠা-নমা কৰি থাকিব ।
আইডেফিক্স ৰ'ভাৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছত কি হ'ব
এই চাৰিচকীয়া ৰ'ভাৰখন এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যে ই ওলোটাকৈ অৱতৰণ কৰিলেও নিজে নিজে পোন হৈ উঠিব । অৱশ্যে ফ্ৰান্সৰ মহাকাশ সংস্থাৰ জুলিয়েন বৰৌখে কয় যে যদিহে ই কোমল মাটিত পোত যায় বা শিলৰ মাজত সোমাই পৰে, তেন্তে একো কৰিব পৰা নাযাব । আনহাতে, এবাৰ যদি ৰ'ভাৰখনৰ সৌৰ পেনেল মুকলি হৈ পৰে তেন্তে ই আৰু নিজকে ঠিক কৰিব নোৱাৰে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । সেই কাৰণেই ই অতি কম গতিবেগ, প্ৰতি ছেকেণ্ডত ১ মিলিমিটাৰত (প্ৰতি ছেকেণ্ডত ০.০৪ ইঞ্চি) গতি কৰিব ।
বাৰৌখৰ মতে, আইডেফিক্সে ১০০ দিনলৈকে ফ’বছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিব আৰু ই “সুৰক্ষাৰ বাবে স্কাউট” (অগ্ৰদূত) হিচাপে কাম কৰিব । জাপানৰ ফ্লাইট কণ্ট্ৰ'লাৰ্ছ নিয়ন্ত্ৰকসকলে বিচাৰিছে যে যেতিয়া ২০২৮ চনৰ শেষৰ ফালে বা ২০২৯ চনত তেওঁলোকৰ 'মাতৃজাহাজখন', যিখন চাৰি ভৰিৰ এখ স্থবিৰ লেণ্ডাৰ, ই নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰক । তেতিয়া গুড়ি মাটি আৰু ৰুক্ষ ভূখণ্ড এৰাই চলিব পাৰিব ।
লেণ্ডাৰখনে ফ’বছত মাত্ৰ দুঘণ্টা সময় কটাব । এই সময়ছোৱাত তাত ড্ৰিলিং কৰিব আৰু কমেও এক তৃতীয়াংশ আউন্স (১০ গ্ৰাম) সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব । ইয়াৰ পিছত পুনৰ মহাকাশলৈ ৰাওনা হ'ব । ২০৩০ চনত মংগল গ্ৰহৰ ওচৰ-পাজৰৰ অঞ্চলৰ পৰা উভতি অহাৰ পূৰ্বে ই কেইবাবাৰো ডেইম'ছৰ কাষেৰে গৈ তাৰ ওপৰত অধ্যন কৰিব । ইয়াৰ পিছত ই দ্ৰুতগতিৰে পৃথিৱীৰ ফালে উভতি আহিব, যাতে ২০৩১ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মৰুভূমিত নমুনা জমা দিব পাৰে ।
ই এক বিপদসংকুল কাম, য'ত পথত ধ্বংসাৱশেষৰ আৱৰ্জনা ভৰি আছে ৷
আনহাতে, এই চন্দ্ৰকেইটাৰ নামো বিশেষ সান্ত্বনাদায়ক নহয়: গ্ৰীক ভাষাত ফ’বছৰ অৰ্থ হৈছে ভয় আৰু ডেইম'ছৰ অৰ্থ ভয়ানক । যুদ্ধৰ দেৱতা এৰেছৰ যমজ পুত্ৰ— ৰোমান পৌৰাণিক কাহিনীত মংগল গ্ৰহ ।
বিজ্ঞানীসকলে মংগল গ্ৰহৰ ২টা চন্দ্ৰ কেনেকৈ গঠন হৈছিল সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে
ৰাছিয়াই ফ’বছ অভিযানৰ তিনিওটা প্ৰচেষ্টাতে উজুটি খাইছিল আৰু লগতে মংগল গ্ৰহৰ আন বহুতো প্ৰচেষ্টাতো বিফল হৈছিল । আনহাতে, একমাত্ৰ মংগল অভিযানত জাপানে ৰঙা গ্ৰহটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি মহাকাশযান এখনক কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । আনকি নাছায়ো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি কৰা প্ৰয়াসত কেইবাবাৰো অসফল হৈছে । সেয়া হৈছে মংগল গ্ৰহত কেতিয়াবা জীৱন আছিল নেকি ?
মংগল গ্ৰহৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাপান আৰু চীনৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পাৰে । দুয়োখন দেশেই ২০৩১ চনত এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
এই অভিযানত জাপানে ৩৫ কোটি ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিছে । নাছাই ৮৭ মিলিয়ন ডলাৰ, ফ্ৰান্সৰ মহাকাশ সংস্থাই প্ৰায় ৬৮ মিলিয়ন ডলাৰ, জাৰ্মান মহাকাশ সংস্থাই প্ৰায় ৫৬ মিলিয়ন ডলাৰ আৰু ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাই প্ৰায় ১৭ মিলিয়ন ডলাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে ।