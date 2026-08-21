চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ তিনিটাকৈ বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰকল্প নিৰ্মাণ
পথ সুৰক্ষা, সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে ঘৰুৱা কামত গৃহিণীসকলক সহায় কৰিব পৰা ৰব’টৰ উদ্ভাৱন এই প্ৰকল্পসমূহৰ অন্যতম সৃষ্টি ৷
Published : August 21, 2026 at 3:36 PM IST
মাজুলী: ৰাজ্যত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা দিনকদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা যান-বাহন আৰক্ষীয়ে পথ সুৰক্ষাক লৈ সচেতনতা জাৰি কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ কেতবোৰ আধুনিক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে ৷
তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ ৷ ৰাজ্যত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব ৷ এদল শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰচেষ্টাত তিনিটাকৈ বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷
টাটা টেকন’ল’জিৰ সহযোগত মাজুলী আইটিআইত স্থাপন কৰা ‘চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স’ৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে তিনিটাকৈ বিশেষ কাৰিকৰী প্ৰকল্প সাজি উলিয়াইছে । এই প্ৰকল্প কেইটাত গাড়ীচালকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এলাৰ্মযুক্ত চেন্সৰ ছিষ্টেম, স্বয়ংক্ৰিয় সৌৰশক্তি সংগ্ৰহ প্ৰযুক্তি আৰু ঘৰুৱা সহায়কাৰী ৰব’টক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
টাটা টেকন’ল’জি আৰু চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে মাজুলী আইটিআইত শেহতীয়াকৈ অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনি মুকলি কৰা হৈছিল । বৰ্তমান ইয়াত এবছৰীয়া ৰব’টিক টেকনিচিয়ান আৰু দুবছৰীয়া বেচিক ডিজাইনাৰ ট্ৰেডৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে । এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰোপযোগী তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্ভাৱন কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, কোনো লোকে বাহন চলাই থকা অৱস্থাত চালকৰ টোপনি আহিলে এই চেন্সৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গাড়ীৰ গতি ৰোধ কৰাৰ লগতে এলাৰ্ম বজাই চালকক সজাগ কৰিব । আনহাতে, স্বয়ংক্ৰিয় ছ’লাৰ ট্ৰেকিং ছিষ্টেম হৈছে সূৰ্যৰ গতিবিধিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিজাববীয়াকৈ দিশ সলনি কৰিব পৰা সৌৰ পেনেল ৷
ইয়াৰ দ্বাৰা সৌৰশক্তিৰ অপচয় ৰোধ হৈ সৰ্বোচ্চ বিদ্যুৎ আহৰণ সম্ভৱ হ’ব ৷ একেদৰে গৃহিণী আৰু অসুস্থ লোকসকলৰ সহায়ৰ অৰ্থে এক বিশেষ ৰব’ট সাজি উলিওৱা হৈছে, যিয়ে মানুহৰ গতি অনুসৰণ কৰি বজাৰ বা ঘৰুৱা সামগ্ৰী নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰিব ।
আইটিআই মাজুলীৰ অধ্যক্ষ আনন্দ শইকীয়াই কয়, ‘‘টাটা টেকন’ল’জিৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে এই উদ্ভাৱনসমূহ কৰিছে । ২০২৮ চনৰ ভিতৰত এই ক্ষেত্ৰসমূহত ব্যাপক নিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে । মাজুলীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত নামভৰ্তি কৰি কাৰিকৰীভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ উঠে ।’’
উল্লেখ্য যে, মাজুলী আইটিআইত এই আধুনিক কাৰিকৰী পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷ ৩১ আগষ্টলৈকে প্ৰতিষ্ঠানখনত অফলাইনযোগে নামভৰ্তিৰ সুবিধা উপলব্ধ থাকিব । কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ স্থানীয় যুৱ সমাজক এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অধ্যক্ষ আনন্দ শইকীয়াই আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈৰ ব্যৱহাৰ বেয়া: ক্ষোভত প্ৰতিবাদত নামিল জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী