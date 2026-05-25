আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখন ইভিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খোজে নেকি ? পেট্ৰ'লৰ মহঙা দিনত আহিছে আশাৰ বতৰা
এগৰাকী আইটিআইৰ ছাত্ৰই পেট্ৰ'লচালিত দুচকীয়া বাহনক ইভিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে । ৪ ঘণ্টাৰ চাৰ্জিঙত চলিব ৪০-৪৫ কিঃমিঃ ।
Published : May 25, 2026 at 6:59 PM IST
চিক্কামাগালুৰু (কৰ্ণাটক): বিগত দহদিনত চাৰিবাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে ইন্ধনৰ মূল্য । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ এই মহঙা দিনত এতিয়া বহুতে নিজৰ বাহনখন চলাবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে । এফালে পেট্ৰ'লৰ মূল্যই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, আনফালে ডিজেলৰ মূল্যয়ো শতক স্পৰ্শ কৰোঁ কৰোঁ অৱস্থা । তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে যে নিজৰ বাহনখন ইলেক্ট্ৰিক বাহনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নেকি ? অৱশ্যে ভাবিবলৈ সহজ হ'লেও কাৰ্যক্ষেত্ৰত এয়া দুৰূহ ।
আইটিআই ছাত্ৰৰ একক উদ্ভাৱন
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰই । আইটিআই অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰই নিজৰ ধাৰণা আৰু কাৰিকৰী জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰি এখন সাধাৰণ টিভিএছ এক্সএল ১০০ (TVS XL 100) বাহন এখন বেটাৰীচালিত বৈদ্যুতিক বাহনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
কৰ্ণাটকৰ চিক্কামাগালুৰু তালুকৰ কুৰুভাংগীৰ বাসিন্দা সুনীলৰ সৰুৰে পৰাই নিজাববীয়াকৈ বেলেগ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ আছিল । এই সপোন পূৰণৰ বাবে তেওঁ নিজৰ টিভিএছ এক্সএল ১০০ বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি বৈদ্যুতিক বাহনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।
সুনীলে নিৰ্মাণ কৰা এই বাহনখনে মাত্ৰ ৪ ঘণ্টাৰ চাৰ্জিঙতে প্ৰায় ৪৫ কিলোমিটাৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে, এই বাহনখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে আৰু দিল্লীৰ পৰা কিছু প্ৰয়োজনীয় সা-সৰঞ্জাম অনা হৈছে ।
বাহনখন কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ?
সুনীলে এই বাহনখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে ৭৫০ ভ'ল্টৰ মটৰ, ৪৮ ভ'ল্টৰ ৩০ আউন্স বেটাৰী, ৪৮ ভ'ল্টৰ ১০ আৰ্মছ কণ্ট্ৰ’লাৰৰ লগতে ১০০০ ৱাটৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
"মই ইউটিউবত তামিলনাডুৰ কোনো লোকক এনে ধৰণৰ বাহন নিৰ্মাণ কৰা দেখিছিলোঁ । যদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, আমি কিয় নোৱাৰো ? মই মনতে ভাবিলোঁ । তাৰ পিছতে মই এই বেটাৰী বাহনখন বনালোঁ ।" সুনীলে কয় ।
ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি সুনীলে কয়, "মই চিক্কামাগালুৰুৰ আইটিআই কলেজত পঢ়ি আছোঁ আৰু বহুদিনৰে পৰাই এনে এখন বাহন নিৰ্মাণৰ সপোন দেখি আছিলোঁ । আইটিআইত নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত মোপ সপোন বাস্তৱায়িত হ’ল । এইদৰে এই বাহনখন বনাবলৈ মোৰ প্ৰায় তিনিমাহ সময় লাগে । মোৰ শিক্ষকসকলে মোক এই কামত সহায় কৰিছিল । শিকিবলৈ কৰ্মশালা এখনলৈ যোৱাৰ সময়ত এই ধাৰণাটো মোৰ মনলৈ আহিছিল ।"
উল্লেখ্য যে সুনীলে নিৰ্মাণ কৰা বাহনখন হৈছে এখন টিভিএছ এক্সেল দুচকীয়া বাহন । সাধাৰণতে এই বাহনখন পেট্ৰ’লত চলে । এতিয়া ইয়াক ইভি দুচকীয়া বাহনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ বেটাৰী, মটৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই কামটো কৰিবলৈ তেওঁৰ ৪০ৰ পৰা ৪৫ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে । এই বাইকখনে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
"ঘৰতে চাৰি ঘণ্টা চাৰ্জ কৰিলে প্ৰায় ৪৫ৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিব । এই ধৰণৰ বাইক বনোৱা দেখি থকা মানুহে ইয়ালৈ আহি এই বিষয়ে মোক সোধে । তাৰ পিছত মই কৰা কষ্টৰ কথা কওঁ । তেওঁলোকে আহি এই বিষয়ে সুধিলে মোৰ বৰ ভাল লাগে । মই প্ৰতিদিনে এইখন লৈ ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মোৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
"মই এই বাহনখন লৈয়ে কলেজলৈও যাওঁ । মোৰ কলেজীয়া বন্ধু-বান্ধৱী আৰু প্ৰবক্তাসকলে এই ক্ষেত্ৰত অতিশয় সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মোক ভৱিষ্যতে ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে । মোৰ ছাৰে এই ইভিখন বনাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী দিল্লীৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি অনলাইনত আনি দিছে ।" সুনীলে ব্যাখ্যা কৰে ।
"ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী পাবলৈ মোৰ প্ৰায় এমাহ সময় লাগে । টিভিএছ এক্সেলৰ সকলো ইঞ্জিন আৰু অন্যান্য অংশ ডিছেম্বল কৰি এছেম্বল কৰিবলৈ মোৰ বহু সময় লাগে । বিভিন্ন প্ৰজেক্ট কৰাৰ মোৰ শ শ সপোন আছে । মই অতি সোনকালে সেইবোৰৰ কথা ক’ম ।" তেওঁ কয় ।
গাঁওবাসীৰ বাবে গৌৰৱ
ইফালে এই যুৱকজনৰ এই কৰ্ম সন্দৰ্ভত গাঁৱৰ এগৰাকী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নাগেশে কয়, "সুনীলে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি নতুন বাইক এখন বনাইছে । আমাৰ গাঁৱত এইখন লৈ তেওঁ প্ৰতিদিনে ভ্ৰমণ কৰে । দেখাত এক প্ৰকাৰৰ আচৰিত যেন লাগে । আমি সঁচাকৈয়ে এনে লোকক উৎসাহিত কৰা উচিত ।"