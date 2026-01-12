বছৰৰ প্ৰথমটো উৎক্ষেপণতে বিজুতিৰ সন্মুখীন ইছৰো; PSLV C-62 ট্ৰেকিঙত সমস্যা: জনালে ইছৰোৱে
সতীশ ধাৱন উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা আজি ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিছিল PSLV-C-62 ৰকেট ৷ য’ত আছে 15 টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : January 12, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ: আজি ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিছিল বছৰটোৰ প্ৰথমটো উৎক্ষেপণ ৷ অৱশ্যে উৎক্ষেপণৰ কিছু সময়ৰ পাচতে শ্ৰীহৰিকোটাৰ মিছন কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰত হতাশা-উদ্বেগজনিত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ইছৰোৱে জনোৱা অনুসৰি PSLV- C62 অভিযানে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ (PS3) জ্বলোৱাৰ অন্তিম মুহূৰ্তত বিজুতিৰ সন্মুখীন হয় । ইছৰোৱে বছৰটোৰ প্ৰথমটো উৎক্ষেপণৰ সফলতা উদযাপন কৰাৰ লগে লগে টেলিমেট্ৰিৰ পৰ্দাই হঠাতে উৰণৰ পথত এক ভয়ংকৰ বিচ্যুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ বাহনখনৰ উচ্চতা আৰু বেগ নামমাত্ৰ স্তৰৰ বহু তললৈ নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
The PSLV-C62 mission encountered an anomaly during end of the PS3 stage. A detailed analysis has been initiated.— ISRO (@isro) January 12, 2026
প্ৰাথমিক পেলোড, DRDO ৰ কৌশলগত ‘মহাকাশত চকু’ অন্বেষাৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰত, নেপাল আৰু স্পেইনৰ ষ্টাৰ্টআপৰ 15 টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এতিয়া বায়ুমণ্ডলত হেৰাই যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে ISRO ই এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও বিতংকৈ একো জনোৱা নাই ৷
Liftoff!— ISRO (@isro) January 12, 2026
PSLV-C62 launches the EOS-N1 Mission from SDSC-SHAR, Sriharikota.
Livestream link: https://t.co/fMiIFTUGpf
For more information Visit:https://t.co/3ijojDaYB2
#PSLVC62 #EOSN1 #ISRO #NSIL
উল্লেখ্য যে, আজি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ISRO) চমুকৈ ইছৰোৱে 260 টন ওজনৰ PSLV- C62 ৰকেটত অন্বেষা উপগ্ৰহ আৰু আন 15 টা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল । বছৰৰ প্ৰথমটো অভিযানত পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ আৰু আন 15 টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ কক্ষপথত স্থান দিয়া হৈছিল । ইছৰোৰ বাণিজ্যিক শাখা নিউস্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এন এছ আই এল)ৰ বাবে চলি থকা এই অভিযানে 14 টা ঘৰুৱা আৰু বিদেশী উপগ্ৰহক কক্ষপথত স্থান দিছিল । 12 জানুৱাৰীৰ পুৱা 10:18 বজাত 260 টন ওজনৰ PSLV-C62 ৰকেটটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল যদিও তৃতীয় পৰ্যায়ত বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে । ভাৰতৰ চোৰাংচোৱাগিৰিৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে শত্ৰুৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ।
লগতে পঢ়ক
মহাকাশ অভিযানত উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো খোজ: আজি উৎক্ষেপণ হ’ব Lachit-1 কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ
ভাৰতত মহাকাশক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড হিচাপে ঘোষণা কৰা উচিত: মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ পাভুলুৰী