ইছুৰোৰ ইউভিকা-২০২৬ লৈ নিৰ্বাচিত হৈছে চণ্ডীগড়ৰ ছাত্ৰ আদিত্য খাইৱাল

১১ মে'ত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ ইছুৰোৰ স্পেছ এপ্লিকেশ্বনচ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ইউভিকা-২০২৬ৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 4:26 PM IST

পাঞ্চকুলা : বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিক আগ্ৰহ জন্মে সেই স্বৰূপে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছুৰো দ্বাৰা প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ইউভিকা নামেৰে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ, য'ত দেশৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক বাচনি কৰা হয় ৷ বিগতবৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো ইউভিকা-২০২৬ ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে চাণ্ডীগড়ৰৰ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত থকা অংকুৰ স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আদিত্য খাইৱাল ৷ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ইছুৰো)ৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা ইউভিকা-২০২৬ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে চণ্ডীগড়ৰ আঠজনকৈ ছাত্ৰ ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যমত আদিত্য খাইৱাল ৷

উল্লেখ্য যে, ১১ মে'ত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ ইছুৰোৰ স্পেছ এপ্লিকেশ্বনচ চেণ্টাৰত দশ দিনীয়া আবাসিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব চণ্ডীগড়ৰ খাইৱালে ৷ এই প্ৰশিক্ষণতে ইছৰোৰ প্ৰখ্যাত বিজ্ঞানীসকলৰ বক্তৃতা প্ৰদানৰ লগতে মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু উপগ্ৰহ কাৰিকৰিক অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা আৰু ৰকেট নিৰ্মাণ আৰু উৎক্ষেপণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ আদিত্য খাইৱালে কয়, “নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আহমেদাবাদত থকা ইছুৰোৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব ৷ ইছুৰোৰ প্ৰতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকসকলে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব আৰু আমি স্থানীয় স্পেচ এপ্লিকেশ্বন ছেণ্টাৰসমূহ দৰ্শন কৰিব পাৰিম ৷ য'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে জানিব পাৰিব বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশসূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্প সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্বও দিয়া হ’ব ৷ ৰকেট নিৰ্মাণ আৰু সেইবোৰ নিক্ষেপ কৰাৰ আঁৰৰ পদ্ধতি শিকোৱা হ’ব ৷ লগতে এই কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বতৰ বিজ্ঞান, বতৰ পূৰ্বাভাস, পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ আৰু সাগৰীয় বিজ্ঞানৰ শিক্ষাও লাভ কৰিব ।”

ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃয়ে কয়, "আদিত্যই অনলাইন শিক্ষণ আৰু ফলপ্ৰসূ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এখন পুস্তিকাও ৰচনা কৰিছে। এই পুস্তিকাখনে সময় ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা অভ্যাসসমূহ এৰাই চলাত সহায় কৰিব ।’’

