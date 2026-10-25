২০২৯ চনৰ ভিতৰত দেশত কাৰ্যক্ষম হ'ব ৪ টা উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ : ইছৰো
ইছৰোৱে জাপানৰ সহযোগিতাৰে চলাব চন্দ্ৰযান-৫ অভিযান । শীঘ্ৰে গগনযানৰ মানৱবিহীন পৰীক্ষণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ।
Published : October 25, 2026 at 5:27 PM IST
চেন্নাই : ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা আৰু অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ইছৰোৱে নতুন নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে ২০২৯ চনৰ ভিতৰত দেশত ৪ টাকৈ কাৰ্যক্ষম উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । সংস্থাটোৰ মুৰব্বী ড৹ ভি নাৰায়ণনে ভৱিষ্যতৰ এই পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । ইছৰোৰ মুৰব্বীয়ে কয় যে তাৰ অংশ হিচাপে তামিলনাডুৰ টুটোকোৰিণ জিলাৰ কুলাছেকৰাপট্টিনামত ২০০০ একৰ ভূমি সামৰি এটা বিশেষ ক্ষুদ্ৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ যান (এছএছএলভি) কমপ্লেক্স নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে বিশ্বজুৰি উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ লক্ষ্যৰে এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
আনহাতে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহয় বুলিও মুৰব্বীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । অৱশ্যে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বৃদ্ধি পোৱা মহাকাশ অভিযানৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
চেন্নাই এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি নাৰায়ণনে কয় যে এই সম্প্ৰসাৰিত পৰিৱেশ তন্ত্ৰক বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ইছৰোৱে ষ্টাৰ্টআপ আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰযুক্তিগত জ্ঞান হস্তান্তৰ কৰিব । যাৰ ফলত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব ।
নাৰায়ণনে কয়, "ভাৰতে ২০২৯ চনৰ ভিতৰত চাৰিটা কাৰ্যক্ষম উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে মহাকাশ কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণ কৰিব । যাৰ সহায়ত বাণিজ্যিক কাৰ্য্যকলাপ চম্ভালিবলৈ ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাব ।"
ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কুলাছেকাৰপট্টিনাম মহাকাশকেন্দ্ৰটোত উপগ্ৰহ সংযোজন ভৱন, উৎক্ষেপণ মঞ্চ, ৰে'লপথ ব্যৱস্থা, টেলিমেট্ৰি, ট্ৰেকিং আৰু কমাণ্ড চিষ্টেমৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । অৱশ্যে আন ৩ টা প্ৰস্তাৱিত উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে তেওঁ বিতংভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই ।
ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ অভিযান 'গগনযান'ক লৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে অহা দুমাহৰ ভিতৰত গগনযানৰ প্ৰথমো মানৱবিহীন পৰীক্ষামূলক অভিযান সম্পন্ন কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে । তাৰ পিছত মহাকাশচাৰীসহ অভিযানৰ পূৰ্বে আন দুটা মানৱবিহীন পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই পৰীক্ষাসমূহে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, মহাকাশচাৰীৰ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা আৰু মডিউলৰ ভিতৰৰ অংশসমূহ ভিন্ন চাপ, উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিস্থিতিত মূল্যায়ন কৰিব ।"
ইয়াৰ লগতে ভাৰতে জাপানৰ মহাকাশ সংস্থাৰ সৈতে যৌথভাৱে চন্দ্ৰযান-৫ৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ১০০ দিনলৈ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰিব পৰাকৈ ৩৫০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এখন ৰ'ভাৰ নিৰ্মাণো কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা