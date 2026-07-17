শতাধিক বিজ্ঞানীয়ে এৰিলে ইছৰো: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত জোকাৰণি, আঁৰৰ কাৰণ বিচাৰি হাহাকাৰ

শতাধিক বিজ্ঞানীয়ে এৰিলে ইছৰো: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত জোকাৰণি, আঁৰৰ কাৰণ বিচাৰি হাহাকাৰ
গগণযান আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত কৰ্মৰত জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী কৰ্মীসকলৰ পদত্যাগ বা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ অনুৰোধত অনুমোদন নজনাবলৈ ইছৰোক নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ ।
Published : July 17, 2026 at 11:07 AM IST
সুৰভি গুপ্তা
এজন বিজ্ঞানীয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দুৰৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আমৰণ অনশন কৰি থকাৰ মাজতে আন এটা খবৰে জোঁকাৰি তুলিছে সচেতন মহলত ৷ এই খবৰটোও বিজ্ঞানীৰ সৈতে জড়িত ৷ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ পৰা যোৱা কেইমাহমানত পদত্যাগ তথা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক বিজ্ঞানীয়ে ৷ এই ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ৷
ভাৰতৰ পৰা মহাকাশলৈ মানৱযান প্ৰেৰণৰ বাবে অভিযান চলি থকাৰ সময়তেই এইদৰে শতাধিক বিজ্ঞানী সংস্থাটোৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ বিষয়টো অতি চিন্তনীয় ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিছে এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত ৷ গগণযান আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত কৰ্মৰত জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী কৰ্মীসকলৰ পদত্যাগ বা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ অনুৰোধত অনুমোদন নজনাবলৈ ইছৰোক নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰই ।
সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা কেইমাহমানত ইছৰোৰ প্ৰায় ১০০ জন বিজ্ঞানীয়ে পদত্যাগ কৰিছে । আভ্যন্তৰীণ তথ্য অনুসৰি গগণযান আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত গ্ৰুপ ‘এ’ৰ বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ বা পদত্যাগৰ বিষয়ে এতিয়াৰে পৰা সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব ইছৰোৰ অধ্যক্ষই ৷ এই অনুৰোধসমূহ বিবেচনাৰ বাবে মহাকাশ বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । বেংগালুৰুৰ ইউ আৰ ৰাও চেটেলাইট চেণ্টাৰ (URSC) আৰু তিৰুৱনন্তপুৰমৰ বিক্ৰম ছাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰ (VSSC)কে ধৰি ইছৰোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ এই নিৰ্দেশ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে প্ৰশাসনিক কাৰণত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মহাকাশ সংস্থাটোৰ ভিতৰত কোনো বিতৰ্কৰ সৈতে এই বিষয়টো জড়িত নহয় । পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি সিঙে কয় যে ইছৰোৰ বৃহৎ কৰ্মশক্তি আছে আৰু নতুন কৰ্মী নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তেওঁ কয় যে এই নিৰ্দেশনাৰ লক্ষ্য হৈছে যে সিদ্ধান্তসমূহ ‘অধিক পৰিপক্কভাৱে’ লোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।
ভাৰতৰ মহাকাশচাৰীক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰি নিৰাপদে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী গগণযানৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ এই কাৰ্যসূচীত ক্ৰু মডিউল, জীৱন-সহায়ক ব্যৱস্থা, লঞ্চ বাহন ব্যৱস্থাকে ধৰি কেইবাটাও জটিল ব্যৱস্থা জড়িত হৈ থাকে ।
ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচীৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি সিঙে কয় যে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে সংস্থাটোৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ফলত গগণযানত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈকে ইছৰোৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সোমনাথে চন্দ্ৰযান-৩ আৰু আদিত্য-এল১ৰ দৰে অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
এই বিজ্ঞানীসকলে কিয় পদত্যাগ কৰিছে বা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ৷ তথাপিও ধাৰণা কৰা হৈছে যে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰদান কৰা উচ্চ হাৰৰ দৰমহা, ব্যক্তিগত সা-সুবিধা আদিয়ে বিজ্ঞানীসকলক অধিক আকৰ্ষিত কৰিছে ৷ কিয়নো ইছৰোৰ দৰমহাৰ গাঁথনি সন্দৰ্ভত ইতিপূৰ্বে এছ সোমনাথে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ইছৰোৰ দৰমহা গাঁথনিত যুৱ বিজ্ঞানীসকল সন্তুষ্ট নহয় ৷ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতকৈ অধিক উচ্চ হাৰত তেওঁলোকক দৰমহাৰ অফাৰ দিয়ে আৰু সেইবাবেই তেওঁলোক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হয় ৷
মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে জোৰ দি কয় যে ইছৰোই প্ৰতিষ্ঠানিক ধাৰাবাহিকতাৰ জৰিয়তে কাম কৰে, প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলে প্ৰায়ে বৃহৎ প্ৰকল্পসমূহত অৰিহণা যোগায় । ইফালে, শেহতীয়াকৈ সোমনাথে চেন্নাইস্থিত মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ অগ্নিকুল কচমছৰ ব’ৰ্ডত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছে । কুডানকুলাম পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পক লৈ হোৱা বিতৰ্ক কৌশলগত সুবিধাটোৰ সৈতে সম্পৰ্কহীন বুলিও উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাজভাগলৈকে কুডানকুলাম পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত ১৯ হাজাৰতকৈ অধিক অতি স্পৰ্শকাতৰ ফাইল ৰেনছমৱেৰ গ্ৰুপ ৱৰ্ল্ড লিকছে ফাদিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিযোগ অনুসৰি এই তথ্যত নিয়ন্ত্ৰণ, শীতল আৰু বায়ু চলাচল ব্যৱস্থাৰ অভিযান্ত্ৰিক ব্লুপ্ৰিণ্ট, বিক্ৰেতা আৰু যোগানকাৰীৰ সবিশেষ, কাৰ্যকৰী ৰেকৰ্ড, বৈঠকৰ কাৰ্যবিৱৰণী, ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ অভিযন্তাই কৰা যৌথ পৰিদৰ্শন পৰ্যালোচনা, আৰু বীমাৰ নথি-পত্ৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।
তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰদানকাৰী যোটাৰ দ্বাৰা হ’ষ্ট কৰা চাৰ্ভাৰৰ পৰা এই লিক উৎপত্তি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্লাণ্টটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কামৰ সৈতে জড়িত ঠিকাদাৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত । ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে স্বীকাৰ কৰিছে যে “আংশিক বিসংগতি” সংঘটিত হৈছে ।
নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এনপিচিআইএল) আৰু ইণ্ডিয়ান কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেন্সি ৰেচপন্স টিম (চিইআৰটি-ইন)ৰ তদন্ত চলাই আছে । কুডানকুলামে বৰ্তমান ৰাছিয়ান ডিজাইনৰ দুটা ১০০০ মেগাৱাট ৰিয়েক্টৰ চলাই আছে, আনহাতে আৰু চাৰিটা ইউনিট নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই প্ৰকল্পটো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি উদ্যান হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ মুঠ স্থাপন ক্ষমতা হ’ব ৬,০০০ মেগাৱাট ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন বহুমূলীয়া: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক লৈ চিন্তিত ন্যায়ালয়