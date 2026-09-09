ETV Bharat / technology

সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে পিএইচটিএ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন ইছৰোৰ

জিএছএলভি-এফ ১৭ ৰকেটত উৎক্ষেপণেৰে এইবাৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা(ইছৰো)ই আন এক সফলতা অৰ্জন ৷

Semicryogenic Engine Power Head Test Article
সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে পিএইচটিএ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন ইছৰোৰ (ISRO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিৰুনেলভেলি (তামিলনাডু): শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিএছএলভি-এফ ১৭ ৰকেটত উৎক্ষেপণৰ পিচত এইবাৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা(ইছৰো)ই আন এক সফলতা অৰ্জন কৰিছে । ইছৰোই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ৰকেটৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ছেমি-ক্ৰায়’জেনিক ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ হেড টেষ্ট আৰ্টিকল (পিএইচটিএ) সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

তামিলনাডুৰ তিৰুনেলভেলী জিলাৰ মহেন্দ্ৰগিৰিৰ ইছৰো প্ৰপালচন কমপ্লেক্সত এই ছেমি-ক্ৰায়’জেনিক ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ হেড টেষ্ট আৰ্টিকল পৰীক্ষা ইছৰোৱে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য় যে যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত এই পৰীক্ষাটো সম্পন্ন কৰা হয় ।

ইছৰোই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই পৰীক্ষাৰ সময়ত ২০০ টন সম্পূৰ্ণ থ্ৰাষ্টত পিএইচটিএ চলোৱা হয় । এই পৰীক্ষাটো ৩৫ ছেকেণ্ড সময় ধৰি চলে । এই পৰীক্ষাৰ সময়ত ইঞ্জিনৰ শক্তিৰ হেড ২০০ টন সম্পূৰ্ণ ঠেলাত ৫ ছেকেণ্ডৰ বাবে চলোৱা হয় । সেই সময়ত ৱাৰ হেড টেষ্ট আৰ্টিকেল-ইন থ্ৰাষ্ট চেম্বাৰৰ বাহিৰে ইঞ্জিনৰ আন সকলো প্ৰধান উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।

হেড টেষ্ট আৰ্টিকল হৈছে নৱমটো 'হট টেষ্ট'। ইয়াৰ পূৰ্বে কৰা পৰীক্ষাত প্ৰথমে ৪৭ শতাংশ (৯৪ টন),তাৰ পিচত ৬০ শতাংশ (১২০ টন) আৰু ৮৮ শতাংশ (১৭৫ টন) থ্ৰাষ্ট লেভেলত পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছিল । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১০০ শতাংশ অৰ্থাৎ ২০০ টন সম্পূৰ্ণ থ্ৰাষ্টৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

মুঠ ৩৫ ছেকেণ্ডৰ এই পৰীক্ষাত ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ হেডটো ২০০ টন সম্পূৰ্ণ ঠেলাত ৫ ছেকেণ্ডৰ বাবে চলোৱা হয় বুলি ইছৰ’ই উল্লেখ কৰি কয় যে পৰীক্ষাৰ সময়ত ৰেকৰ্ড কৰা সকলো ইঞ্জিনৰ পেৰামিটাৰ আশা কৰা ধৰণে আছিল ।

তদুপৰি, কম চাপৰ আৰম্ভণি টেংকৰ পৰা মধ্যম চাপৰ অপাৰেটিং টেংকলৈ ইন্ধনৰ যোগান স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও ইছৰোই সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰে । ভৱিষ্যতে যাতে দীৰ্ঘম্যাদী পৰীক্ষা কৰাটো সম্ভৱ হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এই পৰীক্ষাটো কৰা হৈছে । ২০০০ কিলোনেটৰ এছই২০০০ ইঞ্জিনেৰে চালিত এছচি ১২০ ছেমি ক্ৰায়’জেনিক প্ৰপালচন ষ্টেজটো এলভিএম৩ৰকেটৰ বৰ্তমানৰ এল ১১০ মূল স্তৰ সলনি কৰিবলৈ বিকশিত কৰা হৈছে ।

এই ছেমি-ছেমি ক্ৰায়’জেনিক পৰ্যায়ৰ সৈতে উন্নত চি৩২ ক্ৰায়’জেনিক উচ্চ পৰ্যায়ৰ সংমিশ্ৰণেৰে এলভিএম৩ ৰকেটৰ পেলোড ক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । ইছৰোৱে উল্লেখ কৰিছে যে এই নতুন ছেমি ক্ৰায়’জেনিক ইঞ্জিনত ইন্ধন হিচাপে তৰল অক্সিজেন আৰু অতি পৰিশোধিত কেৰাচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:ইছৰোৰ EOS-05 মিছন: চূড়ান্ত কক্ষপথত স্থাপন কৌশল সফল, উপগ্ৰহ এতিয়া কক্ষপথত

ইছৰোৰ কিছুমান শাখাক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নেকি ? উত্তৰ লাগে কৰ্মচাৰী সংস্থাক

TAGGED:

পিএইচটিএ
ইটিভি ভাৰত অসম
তামিলনাডু
ISRO
POWER HEAD TEST ARTICLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.