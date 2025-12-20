অহা 24 ডিচেম্বৰৰ দিনা উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব ব্লুবাৰ্ড ৰকেট; কি প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ দৈনন্দিক জীৱনত ?
24 ডিচেম্বৰৰ দিনা উৎক্ষেপণ হ’ব LVM3/M6 ব্লুবাৰ্ড ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা এই ৰকেটটো উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব ৷
Published : December 20, 2025 at 12:40 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ গধুৰ উত্তোলন বাহন LVM-3 য়ে 24 ডিচেম্বৰত আমেৰিকাৰ এটা বৃহৎ বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ কক্ষপথত স্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে, যিয়ে বিশ্ব মহাকাশ বাণিজ্যত দেশখনৰ বিস্তাৰিত ভূমিকাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিব । উচ্চ ভৰ বিদেশী উপগ্ৰহৰ বাবে উৎক্ষেপণ সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বাসযোগ্যতাক উজ্জ্বল কৰি তোলা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ অধীনত নিউস্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে এই অভিযান সম্পন্ন কৰিব ।
আৰম্ভ সূচী আৰু মিছন প্ৰফাইল
ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে যে সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়টো উৎক্ষেপণ স্থানৰ পৰা পুৱা 8.54 বজাত LVM3-M6 অভিযান উৰা মাৰিব । প্ৰথমে ডিচেম্বৰৰ মাজভাগত এই অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও আভ্যন্তৰীণ প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়নৰ পিছত 24 ডিচেম্বৰলৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । এই উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2 উপগ্ৰহটোক ব্লুবাৰ্ড-6 বুলি কোৱা হ’ব ।
🚀 LVM3-M6 Mission Launch Scheduled— ISRO (@isro) December 19, 2025
The launch of LVM3-M6 is scheduled on 24 December 2025 at 08:54 hrs IST from the Second Launch Pad (SLP), SDSC SHAR, Sriharikota.
👀 The public can witness the launch from the Launch View Gallery, SDSC SHAR by registering online:
👉… pic.twitter.com/DXJ9JsFAhM
কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এই উৎক্ষেপণ
ইছৰোই জনোৱা অনুসৰি এই উৎক্ষেপণ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে সংস্থাটোৱে মুকলি কৰিছে পঞ্জীয়ন ব্যৱস্থা ৷ ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰি ইচ্ছুক লোকে উৎক্ষেপণৰ দৃশ্য শ্ৰীহৰিকোটাৰ গেলেৰীৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ৷ সমান্তৰালভৱে ইছৰোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেও প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব উৎক্ষেপণৰ দৃশ্য ৷
NSIL আৰু LVM-3 বাহনৰ ভূমিকা
নিউস্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ অধীনত এই লঞ্চটো এক্সিকিউট কৰাৰ দায়িত্ব লয় । PSLV ঐতিহাসিকভাৱে বিদেশী উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ বাবে ভাৰতৰ CTN মূল চালিকা শক্তি হৈ আহিছে যদিও LVM-3 গধুৰ পেলোডৰ বাবে এক মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । 2022 চনত ইয়াৰ বাণিজ্যিক আত্মপ্ৰকাশে ভাৰতৰ পাঁচ টনতকৈও অধিক ওজনৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, যাৰ ফলত বিশ্বৰ উৎক্ষেপণ খণ্ডত ইয়াৰ বজাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছিল ।
BlueBird উপগ্ৰহৰ ক্ষমতাসমূহ
এ এছ টি স্পেচম’বাইলে বিকশিত কৰা ব্লুবাৰ্ড ব্লক-2 উপগ্ৰহৰ ওজন প্ৰায় 6500 কিলোগ্ৰাম আৰু ই বিশ্বজুৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে স্মাৰ্টফোনলৈ চেলুলাৰ ব্ৰডবেণ্ড প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা পৰিকল্পিত নক্ষত্ৰমণ্ডলৰ অংশ । এই উপগ্ৰহটোত প্ৰায় 2400 বৰ্গফুটৰ ফেজড-এৰে এণ্টিনা আছে । প্ৰতিটো উপগ্ৰহে উচ্চ প্ৰচেছিং বেণ্ডউইডথ সমৰ্থন কৰে আৰু বিশেষ গ্ৰাউণ্ড হাৰ্ডৱেৰ অবিহনে উচ্চ-গতিৰ সংযোগ প্ৰদান কৰিবলে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
এই অভিযানে ভাৰতৰ উৎক্ষেপণ নিৰ্ভৰশীল ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উন্নত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপগ্ৰহৰ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰদানকাৰীলৈ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । LVM-3 ব্যৱহাৰ কৰি উচ্চ মূল্যৰ আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণে প্ৰতিযোগিতামূলক বিশ্ব মহাকাশ অৰ্থনীতিত ভাৰতৰ স্থান শক্তিশালী কৰে আৰু ইয়াৰ গধুৰ উত্তোলন ক্ষমতাৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ আস্থাৰ সংকেত দিয়ে ।
এইটো কোনো সাধাৰণ উপগ্ৰহ নহয় । কক্ষপথত উপনীত হ’লেই এডাল বিশাল এন্টেনা খোল খাব । পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত এতিয়ালৈকে নিয়োজিত হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ বাণিজ্যিক পৰ্যায়ৰ এৰে এণ্টিনা হ’ব । ইয়াৰ আকাৰ হ’ব প্ৰায় 2400 বৰ্গফুট । কোম্পানীটোৰ পূৰ্বৰ ব্লু বাৰ্ড 1 আৰু 5 উপগ্ৰহৰ তুলনাত ই চাৰে তিনিগুণ ডাঙৰ । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ ডাটা কেপাচিটি 10 গুণ অধিক হ’ব । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমটো মহাকাশ ভিত্তিক চেলুলাৰ ব্ৰডবেণ্ড নেটৱৰ্ক সৃষ্টি কৰা । ই সাধাৰণ মানুহৰ স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব, অৰ্থাৎ মোবাইল টাৱাৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে নেটৱৰ্কৰ প্ৰৱেশ লাভ কৰিব ।
