12 জানুৱাৰীৰ দিনা ইছৰোই উৎক্ষেপণ কৰিব EOS-N1 উপগ্ৰহ, সহায়ক হ’ব পৰিৱেশ নিৰীক্ষণত

12 জানুৱাৰীৰ দিনা ইছৰোই উৎক্ষেপণ কৰিব EOS-N1 উপগ্ৰহ, সহায়ক হ’ব পৰিৱেশ নিৰীক্ষণত
ইছৰোৱে অহা 12 জানুৱাৰীৰ দিনা PSLV- C62 ৰকেটত EOS- N1 উপগ্ৰহ আৰু আন 15 টা সহযোগী উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব । এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানক ---
Published : January 10, 2026 at 12:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই 2026 চনৰ উৎক্ষেপণ কেলেণ্ডাৰ আৰম্ভ কৰিব 12 জানুৱাৰীৰ পৰা ৷ PSLV C62 অভিযানৰ জৰিয়তে EOS-N1 পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ আৰু আন 14 টা পেলোড নিয়োগ কৰা হ’ব ।
শনিবাৰে ইছৰোৱে কয় যে, "বাহনখন আৰু উপগ্ৰহসমূহৰ একত্ৰীকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰক্ষেপণৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষা চলি আছে । PSLV- C62 অভিযানটো 12 জানুৱাৰীত 10.17 বজাত, শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমটো উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা উৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।"
PSLV-C62 / EOS-N1 Mission launch is scheduled on— ISRO (@isro) January 9, 2026
🗓️ 12 Jan 2026 | ⏰ 10:17 IST
from the First Launch Pad (FLP), SDSC-SHAR, Sriharikota.
PSLV-C62 will carry EOS-N1 and 15 co-passenger satellites.
For more information Visit:https://t.co/3ijojDaYB2#PSLVC62 #EOSN1 #ISRO #NSIL
PSLV ৰ 64 সংখ্যক বিমান হ’বলগীয়া এই অভিযানৰ বাবে 11 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 ঘণ্টীয়া কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হ’ব বুলি ISRO ই জনায় । থাইলেণ্ড আৰু যুক্তৰাজ্যই যৌথভাৱে এই পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি ইছৰোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।
12 জানুৱাৰীৰ পুৱা 10.17 বজাত লিফ্ট অফৰ দুঘণ্টাৰো অধিক পিছত এই সমগ্ৰ অভিযানটো হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । থাইলেণ্ড আৰু যুক্তৰাজ্যই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাথমিক পেলোড - ‘আৰ্থ অবজাৰ্ভেচন চেটেলাইট’ আন 13 টা সহযাত্ৰী উপগ্ৰহৰ সৈতে পিগিবেক উৰিব, যিবোৰ লিফ্ট অফৰ প্ৰায় 17 মিনিটৰ পিছত উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত সূৰ্য-সমকালীন কক্ষপথত নিয়োজিত হ’ব ।
কিন্তু ৰকেটটোৰ চতুৰ্থ পৰ্যায় (PS4) পৃথকীকৰণ আৰু স্পেনিছ ষ্টাৰ্টআপৰ অন্তৰ্গত কেষ্ট্ৰেল ইনিচিয়েল টেকন’লজি ডেম’ষ্ট্ৰেটৰ (KID) কেপচুলৰ প্ৰদৰ্শন উৎক্ষেপণৰ 2 ঘণ্টাৰো অধিক পিছত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইছৰোই কয় যে বিজ্ঞানীসকলে ৰকেটৰ চতুৰ্থ পৰ্যায় পুনৰ আৰম্ভ কৰি পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কেআইডি কেপচুলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে চতুৰ্থ পৰ্যায়টো পুনৰ আৰম্ভ কৰি ডি-বুষ্ট কৰি পুনৰ প্ৰৱেশৰ ট্ৰেজেক্টৰীত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত কেআইডি কেপচুল পৃথকীকৰণ কৰা হ’ব ।
PS4 ষ্টেজ আৰু KID কেপচুল (যিটো শেষ সহযাত্ৰী হ’ব) দুয়োটাই পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰি দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত স্প্লেছডাউন কৰিব বুলি ইছৰোৱে জনায় । অভিলাষী চন্দ্ৰযান-1, মংগল কক্ষপথ অভিযান (এম অ’ এম), আদিত্য-L1 অভিযানকে ধৰি এতিয়ালৈকে PSLV য়ে 63 খন বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
