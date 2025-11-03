বাহুবলীয়ে পিঠিত কঢ়িয়াই নিয়া উপগ্ৰহ সফলতাৰে স্থাপিত হ'ল কক্ষপথত

ETV Bharat / technology

শ্ৰীহৰিকোটা : এইবাৰ মহাকাশত ‘বাহুবলী’ । এয়া কোনো চলচ্চিত্ৰৰ নায়কৰ নাম নহয়, ভাৰতে মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা এটা ৰকেটহে । নতুন প্ৰজন্মৰ ঘৰতে উৎপাদিত এই ৰকেটটোৱে কঢ়িয়াই নিছে আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহটো । ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহটো কক্ষপথত সফলতাৰে স্থাপন কৰা বুলি সদৰী কৰিছে ইছৰোৱে ।

উপগ্ৰহটোৰ ওজন কিমান ?

এই ৰকেটটোৱে কঢ়িয়াই নিয়া উপগ্ৰহটোৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে ? এইটো হৈছে ৪,৪১০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ । এই যোগাযোগ উপগ্ৰহ চিএমএছ-০৩ এলভিএম৩-এম৫ উৰুৱাই ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাটোৱে এই বিৰল কৃতিত্ব সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইছৰোই সদৰী কৰা তথ্য় মতে, চিএমএছ-০৩ হৈছে মাল্টি-বেণ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহ আৰু ই ভাৰতীয় ভূখণ্ডকে ধৰি এক বহল সাগৰীয় অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াব। উপগ্ৰহটোক আকাংক্ষিত জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (GTO)ত স্থাপন কৰা হৈছে ।

এয়া ২০১৩ চনত উৎক্ষেপণ কৰা জি এছ এ টি ৭ ছিৰিজৰ সলনি ব্য়ৱহাৰ কৰা হ'ব । ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে কয় যে এই উৎক্ষেপণ বাহনে প্ৰয়োজনীয় কক্ষপথত যোগাযোগ উপগ্ৰহটোক সফলতাৰে স্থাপন কৰিছে । ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে কয়, “৪৪১০ কিলোগ্ৰাম উপগ্ৰহটো নিখুঁতভাৱে সংস্থাপিত কৰা হৈছে ।” মিছন কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰৰ পোষ্ট লঞ্চৰ পৰা দিয়া ভাষণত তেওঁ এলভিএম ৩ ৰকেটটোক ‘বাহুবলী’ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে ৰকেটটোৰ পূৰ্বৰ উৎক্ষেপণ আছিল জাতিৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা আটাইতকৈ সন্মানীয় চন্দ্ৰযান ৩। এতিয়া গধুৰ উপগ্ৰহৰ সৈতে সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত ই আন এক গৌৰৱ অৰ্জন কৰা বুলি মন্তব্য় কৰে ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে ।

ইয়াৰ পৰীক্ষামূলক অভিযানকে ধৰি আঠটা এলভিএম ৩ উৎক্ষেপণেই সফল হৈছে, য’ত ১০০ শতাংশ সফলতাৰ হাৰ দেখা গৈছে । মহাকাশ বিভাগৰ সচিবও নাৰায়ণনে লগতে কয় যে এই উপগ্ৰহটো কমেও ১৫ বছৰৰ বাবে যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । উপগ্ৰহটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আন এক উজ্জ্বল উদাহৰণ বুলিও তেওঁ কয় । এই উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপৰ পূৰ্বে বতৰ অনুকুল নাছিল । তথাপি বিজ্ঞানীসকলে এই প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি কঠিন সময় পাৰ কৰে যদিও তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সফলতা নিশ্চিত কৰিছিল বুলিও কয় অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে ।

দেওবাৰে উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাটোৱে গধুৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ বাবে ফ্ৰান্সস্থিত এৰিয়ানস্পেচে আগবঢ়োৱা এৰিয়ান ৰকেটৰ দ্বাৰা ফ্ৰেন্স গুইয়ানাৰ কৌৰৌ উৎক্ষেপণ ঘাটিৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । ২০১৮ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত ইছৰ’ৱে ফ্ৰেন্স গুইয়ানাৰ পৰা অহা এৰিয়ান-৫ ভিএ-২৪৬ ৰকেটত ৫,৮৫৪ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ নিজৰ আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ জিএছএটি-১১ উৎক্ষেপণ কৰিছিল । এইবাৰ কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ ঘৰতে উৎপাদিত ৰকেটেই কৰিলে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে ।

দুটা কঠিন মটৰ ষ্ট্ৰেপ-অন (S200), এটা লিকুইড প্ৰপেলেণ্ট কোৰ ষ্টেজ (L110) আৰু এটা ক্ৰাইজেনিক ষ্টেজ (C25) থকা তিনিটা পৰ্যায়ৰ উৎক্ষেপণ বাহন LVM3-M5 এ জিটিঅ’ত ৪,০০০ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজনৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰাত ইছৰ’ক সম্পূৰ্ণ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা প্ৰদান কৰে । ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে LVM3ক জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ চেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (GSLV) MkIII বুলিও অভিহিত কৰিছে।

উল্লেখ্য় যে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে অভিযানৰ লক্ষ্য, লক্ষ্য কক্ষপথ, উচ্চতা আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উৎক্ষেপণ বাহনসমূহক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে । ইছৰ’ই ব্যৱহাৰ কৰা লঞ্চ বাহন বা লঞ্চাৰসমূহৰ ভিতৰত আছে পোলাৰ চেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পিএছএলভি), জিএছএলভি) আৰু এলভিএম৩ (লঞ্চ ভেহিকেল মাৰ্ক-III)। মহাকাশ সংস্থাটোৱে ১৯৯৯ চনৰ পৰা শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা গ্ৰাহক উপগ্ৰহৰ বাবে উৎক্ষেপণ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে।

ইছৰ’ই জনোৱা মতে, ক্ৰাইজেনিক আপাৰ ষ্টেজৰ সৈতে জিএছএলভি প্ৰায় ২২০০ কিলোগ্ৰামৰ গধুৰ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আনহাতে এলভিএম-৩ ৰকেটে ৪০০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক পেলোড কঢ়িয়াই নিয়াৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । ইছৰ’ই জনোৱা মতে, এলভিএম৩-এম৫ পঞ্চমখন কাৰ্যকৰী বাহন ।

থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ এলভিএম ৩ :

চি ২৫ ক্ৰাইজেনিক ষ্টেজকে ধৰি সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এলভিএম৩ বাহনখন। ইছৰ’ই জনোৱা মতে, ২০১৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা প্ৰথমটো উন্নয়নমূলক বিমান এলভিএম-৩ ক্ৰু মডিউল এটম’স্ফেৰিক ৰি-এণ্ট্ৰি এক্সপেৰিমেণ্ট (কেয়াৰ)ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ সকলো সফল উৎক্ষেপণৰ অভিলেখ আছে ।

এই এলভিএম৩ ৰকেটটোৱে ৪,০০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ জিটিঅ’লৈ আৰু নিম্ন পৃথিৱী কক্ষপথৰ বাবে ইয়াৰ শক্তিশালী ক্ৰাইজেনিক পৰ্যায়ৰ সৈতে ৮,০০০ কিলোগ্ৰাম পেলোড কঢ়িয়াই নিব পাৰে। ৰকেটৰ কাষত অৱস্থিত দুটা S200 কঠিন ৰকেট বুষ্টাৰে লিফ্ট অফৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় থ্ৰাষ্ট প্ৰদান কৰে । তিৰুৱনন্তপুৰমৰ বিক্ৰম চাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে S200 বুষ্টাৰ ।

তৃতীয় পৰ্যায়টো হৈছে এল ১১০ লিকুইড ষ্টেজ আৰু ইয়াক লিকুইড প্ৰপালচন চিষ্টেম চেণ্টাৰত ডিজাইন আৰু বিকশিত কৰা দুটা বিকাশ ইঞ্জিনেৰে চালিত কৰা হৈছে এল ভি এম-৩ ৰকেটৰ পূৰ্বৰ অভিযান আছিল চন্দ্ৰযান-৩ অভিযানৰ সফল উৎক্ষেপণ, য'ত, ভাৰতে ২০২৩ চনত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । এই উপগ্ৰহটোৰ ওজন আছিল ৩৮৪১.৪ কিলোগ্ৰাম।

ইছৰোক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে । ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহটো সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । ইছৰোৱে এলভিএম-৩ ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি ৪৪১০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিএমএছ-০৩ উপগ্ৰহটোক জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (জিটিঅ’)ত স্থাপন কৰাৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি এক্সত এক পোষ্টত কয়, "আমাৰ মহাকাশ খণ্ডই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে ! ভাৰতৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ চিএমএছ-০৩ৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে ইছৰোক অভিনন্দন ।"

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিনন্দন :

আনহাতে উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ প্ৰশংসা কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়," ইছৰোৱে মহাকাশ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি অব্যাহত ৰাখিছে ।" ৰাধাকৃষ্ণনে কয়, "ইছৰো আৰু ভাৰতীয় নৌসেনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন! ভাৰতৰ শক্তিশালী LVM3-M5 ৰকেটে ভাৰতৰ নৌসেনাৰ আটাইতকৈ গধুৰ আৰু উন্নত যোগাযোগ উপগ্ৰহ -জিঅ'চিনক্ৰ'নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিটত স্থাপন কৰা GSAT-7R (CMS-03) সফল উৎক্ষেপণৰ লগে লগে পুনৰবাৰ আকাশলৈ গৰ্জন কৰিলে ।"

ইণ্ডিয়ান স্পেচ এছ’চিয়েশ্যনৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল এ কে ভাট (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)য়ে কয়,"চিএমএছ-০৩ উপগ্ৰহ ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ হ’ব । ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চল আৰু মূল ভূখণ্ডত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নত, সুৰক্ষিত যোগাযোগ মাধ্যম প্ৰদান কৰিব।

