শ্ৰীহৰিকোটাত তৃতীয়টো লঞ্চ পেড নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি ইছৰোৰ; সহায়ক হ’ব গধুৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণত

গধুৰ উপগ্ৰহক সহায় কৰিবলৈ ইছৰোৱে চাৰি বছৰৰ ভিতৰত শ্ৰীহৰিকোটাত তৃতীয়টো লঞ্চ পেডৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---

শ্ৰীহৰিকোটা (ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 1:44 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত আন এটা লঞ্চপেড নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । ভৱিষ্যতে গধুৰ উৎক্ষেপণৰ বাবে সংস্থাটোৱে এই নতুন লঞ্চপেডটো নিৰ্মাণ কৰিছে । সমগ্ৰ মহাকাশ বন্দৰটো নিৰ্মাণ কৰি উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ চাৰি বছৰ সময় লাগিব বুলি ইছৰোৱে জনায় । এই নতুন মহাকাশ বন্দৰৰ পৰা 12 হাজাৰ কিলোগ্ৰামৰ পৰা 14 হাজাৰ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কৰা সম্ভৱ হ’ব । তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মহাকাশযানবোৰ বিভিন্ন কক্ষপথত সলনি কৰিব পাৰি ।

সংবাদ সংস্থা PTI ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান প্ৰকুৰমেণ্ট পৰ্যায়ত আছে আৰু এই কামৰ বাবে উপযুক্ত বিক্ৰেতাৰ সন্ধান চলি আছে । আনহাতে, সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী তথা পৰিচালক পদ্মকুমাৰ ই. এসে জনাই যে নতুন লঞ্চ পেড নিৰ্মাণৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু কাৰিকৰী সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।

শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ 175 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত । চেন্নাইৰ পৰা 135 কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থিত। ইয়াক ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ মেৰুদণ্ড বুলিও কোৱা হয় । এই মহাকাশ বন্দৰৰ পৰা ভাৰতে শ শ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছে । যিবোৰৰ ভিতৰত যোগাযোগ, নেভিগেচন, ৰিম’ট চেন্সিং উপগ্ৰহ আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।

যদি এই লঞ্চপেড নিৰ্মাণ কৰা হয় তেন্তে ই হ’ব ইছৰোৰ তৃতীয়টো লঞ্চ পেড । এই পেডটো ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ৰকেট উৎক্ষেপণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । বৰ্তমান স্থাপন কৰা লঞ্চ পেড দুটাৰ পৰা PSLV, GSLV, LVM3 আৰু গধুৰ পেলোড ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰা হয় ।

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই লাভ কৰিছিল চৰকাৰী অনুমোদন

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে 16 জানুৱাৰীৰ দিনা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত থকা ইছৰোৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰত তৃতীয়টো লঞ্চ পেড (টি এল পি)ত অনুমোদন জনায় । তৃতীয় লঞ্চ পেড প্ৰকল্পত ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ৰকেট উৎক্ষেপণৰ বাবে শ্ৰীহৰিকোটা লঞ্চ আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰা আৰু দ্বিতীয় লঞ্চ পেডৰ বাবে ষ্টেণ্ডবাই লঞ্চ পেড হিচাপে সমৰ্থন প্ৰদান কৰাটো জড়িত হৈ আছে । এই প্ৰকল্পই ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় মানৱ মহাকাশ যাত্ৰা অভিযানৰ বাবে উৎক্ষেপণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব ।

ইছৰোৰ শেহতীয়া উৎক্ষেপণ

ইছৰোৰ অন্তিমটো উৎক্ষেপণ চলিত মাহৰ 24 তাৰিখে হৈছিল । সেইদিনা পুৱা 8:55 বজাত সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা মহাকাশলৈ ৰাওনা হয় ৰকেট । ই প্ৰথমে আমেৰিকাৰ এটা যোগাযোগ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । সেই যোগাযোগ উপগ্ৰহটোৰ নাম হৈছে ব্লুবাৰ্ড ব্লক 2 । পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ওলাই অহাৰ মাত্ৰ 15 মিনিট 40 ছেকেণ্ডৰ পিছতেই এই উপগ্ৰহটো ৰকেটৰ পৰা পৃথক হৈছিল । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ইছৰো)ৰ উদ্যোগত হৈছিল এই উৎক্ষেপণ ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

