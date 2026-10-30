ইছৰোৱে আজি উৎক্ষেপণ কৰিব NVS-03 নামৰ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া GSLV-F18 ৰকেট

ইছৰোৱে আজি উৎক্ষেপণ কৰিব NVS-03 নামৰ উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া GSLV-F18 ৰকেট
GSLV-F18/NVS-03 নামৰ এই মহাকাশ অভিযানটো শুকুৰবাৰে নিশা ১১.৫১ বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব ।
Published : October 30, 2026 at 12:07 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে শুকুৰবাৰে আন এক মহাকাশ অভিযান আৰম্ভ কৰিব । নিশা ১১.৫১ বজাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাস্থিত সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিজিলভি-এফ১৮/এনভিএছ-০৩ (GSLV-F18/NVS-03) অভিযান উৎক্ষেপণ কৰিব ।
সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্ম X-ৰ এটা পোষ্টত উৎক্ষেপণৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰি ইছৰোৱে কয়, “উৎক্ষেপণৰ দিন ! GSLV-F18/NVS-03 অভিযানটো আজি, ৩০ অক্টোবৰ ২০২৬-ৰ নিশা ১১.৫১ বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰাৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।”
Launch Day! The GSLV-F18/NVS-03 Mission is scheduled for launch today, 30 October 2026, at 23:51 hrs IST from Satish Dhawan Space Centre (SDSC SHAR), Sriharikota. Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ ‘নাভিক’ (NavIC) শৃংখলাৰ তৃতীয়টো উপগ্ৰহ ‘NVS-03’ক মহাকাশৰ জিঅ’চিনক্ৰনাছ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্বিটত (GTO) স্থাপন কৰা হ’ব । শ্ৰীহৰিকোটা মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয়টো উৎক্ষেপণ মঞ্চৰ পৰা এই উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইছৰোৰ মতে, ভাৰতৰ জিএছএলভি (GSLV) ৰকেট সংস্কৰণৰ এইটো হ’ব ২০ সংখ্যক উৎক্ষেপণ । NVS-03 উপগ্ৰহটো আমাৰ দেশৰ ‘নাভিক’ ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ নেভিগেচন সেৱা অবিৰতভাৱে চলাই নিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে । এই উপগ্ৰহটোত ভাৰততে নিৰ্মিত এটা থলুৱা পাৰমাণৱিক ঘড়ী (Atomic Clock) সংযোজন কৰা হৈছে ।
এই উপগ্ৰহটোত বৰ্তমান থকা এল৫ (L5) আৰু এছ (S) ছিগনেলৰ উপৰি নতুনকৈ এল১ (L1) নেভিগেচন ছিগনেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে এই ব্যৱস্থাটোৰ নেভিগেচন ক্ষমতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । ইছৰোৱে জনোৱা মতে, বৰ্তমান থকা এল৫/এছ ছিগনেলৰ উপৰি নতুনকৈ সংযোগ কৰা এই এল১ ছিগনেলে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ লগতে ভাৰতৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সীমাৰ চাৰিওফালে ১৫০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এলেকা সামৰি ল’ব ।
'নাভিক' হৈছে ভাৰতৰ এক স্বতন্ত্ৰ আঞ্চলিক নেভিগেচন উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা । ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ পৰা প্ৰায় ১৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে বিস্তৃত অঞ্চলৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নিখুঁত স্থান, গতিবেগ আৰু সময় সম্পৰ্কীয় সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিকশিত কৰা হৈছে ।
ইছৰোৰ মতে, নাভিকে দুটা পৰ্যায়ত সেৱা প্ৰদান কৰে: ষ্টেণ্ডাৰ্ড পজিছনিং ছাৰ্ভিচ (SPS) আৰু ৰেষ্ট্ৰিকটেড ছাৰ্ভিচ (RS) । ইয়াৰে এছপিএছ সেৱা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে আৰু আৰএছ সেৱা হৈছে কেৱল অনুমোদিত বিশেষ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা সুৰক্ষিত সেৱা । বৰ্তমানৰ নাভিক ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ সেৱা অবিৰতভাৱে চলাই নিবলৈ ইছৰোৱে পাঁচটা দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ নেভিগেচন উপগ্ৰহ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ।
দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ শৃংখলাটোৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ ‘NVS-01’ ২০২৩ চনৰ ২৯ মে’ত GSLV-F12 অভিযানৰ জৰিয়তে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । এই উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো ভাৰতীয় নেভিগেচন উপগ্ৰহত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত পাৰমাণৱিক ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এই শৃংখলাৰে তৃতীয়টো উপগ্ৰহ ‘NVS-03’ৰ লক্ষ্য হৈছে বৰ্তমান থকা এল৫ আৰু এছ ছিগনেলৰ সৈতে নতুন এল১ ছিগনেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই উপগ্ৰহ সমষ্টিটোৰ ক্ষমতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা ।
নাভিক ব্যৱস্থাটো পৰিবহণ, অৱস্থান-ভিত্তিক সেৱা আৰু নেভিগেচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা অন্যান্য কাৰ্যকলাপকে ধৰি নিৰ্ভৰযোগ্য অৱস্থান, দিশ নিৰ্ণয় আৰু সময়ৰ তথ্য প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন কাম-কাজত সহায় কৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ উপগ্ৰহসমূহৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে নাভিক ব্যৱস্থাটোক অধিক উন্নত কৰা আৰু ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ আঞ্চলিক নেভিগেচন সেৱা অবিৰতভাৱে বজাই ৰখাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।