ETV Bharat / technology

মহাকাশত নিৰীক্ষণ বৃদ্ধি ইছৰোৰ, লাডাখত স্থাপন শক্তিশালী আলোকীয় দূৰবীক্ষণ

মহাকাশত উপগ্ৰহ আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ ইছৰোই নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিছে ।

A view of Hanle monstery in Ladakh
লাডাখৰ হানলেত অতি উচ্চতাৰ শক্তিশালী আলোকীয় দূৰবীক্ষণ স্থাপন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ : বিগত কেইবাদশকত বিভিন্ন দেশে মহাকাশ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অৱস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে । কেৱল উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰাই নহয় মহাকাশত বিভিন্ন গৱেষণাত জড়িত হৈছে দেশসমূহ । মহাকাশত বিশেষকৈ পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ ওচৰত উপগ্ৰহ আৰু ধ্বংসাৱশেষ বৃদ্ধি পাইছে । যাক সাধাৰণ ভাষাত মহাকাশৰ আবৰ্জনা বুলিও কোৱা হয় । যিবোৰে বিভিন্ন সময়ত উপগ্ৰহত খুন্দা মাৰে বা সংঘৰ্ষ হয় আৰু ক্ষতি কৰে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই উপগ্ৰহ আৰু মহাকাশৰ ধ্বংসাৱশেষ নিৰীক্ষণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে । এই পদক্ষেপৰ এক বৃহৎ অংশ হিচাপে অতি উচ্চতাৰ শীতল মৰুভূমি লাডাখৰ হানলেত আলোকীয় দূৰবীক্ষণ (অপটিকেল টেলিস্কোপ) স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে কক্ষপথত থকা বস্তু নিৰীক্ষণৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সংঘৰ্ষৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

২০২৫ চনৰ ভাৰতীয় মহাকাশ পৰিস্থিতি সজাগতা প্ৰতিবেদনত ইছৰোই কয় যে হানলেত দূৰবীক্ষণ স্থাপনৰ কাম চলি আছে । মহাকাশৰ বিভিন্ন বস্তু নিৰীক্ষণৰ বাবে থলুৱা পৰ্যায়ৰ এৰে ৰাডাৰৰ ডিজাইন আৰু পৰ্যালোচনাও সম্পূৰ্ণ কৰিছে সংস্থাটোৱে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এই ৰাডাৰ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । একে সময়তে নাইনিতালত থকা বেকাৰ নান শ্বমিট টেলিস্কোপৰো আৰ্যভট্ট ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অৱ অবজাৰ্ভেচনেল ছায়েন্সৰ সহযোগত নৱীকৰণ কৰি ট্ৰেকিং ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

A view of Hanle space observatory in Ladakh
লাডাখৰ হানলেত অতি উচ্চতাৰ শক্তিশালী আলোকীয় দূৰবীক্ষণ স্থাপন (ISRO)

বৰ্তমান ইছৰোৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত থকা মাল্টি অবজেক্ট ট্ৰেকিং ৰাডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি উপগ্ৰহ, ৰকেটৰ অৱশিষ্ট আৰু ধ্বংসাৱশেষ নিৰীক্ষণ কৰে । এই ব্যৱস্থাই ১০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত একাধিক বস্তু নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে । ৰেডিঅ' তৰংগ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাডাৰে ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰি থাকে । অপটিকেল টেলিস্কোপে কেৱল ৰাতিহে কাম কৰে যদিও উপগ্ৰহৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি ধৰা পেলাই নিখুঁত পৰ্যবেক্ষণ প্ৰদান কৰে । বিষয়াসকলে কয় যে নিৰ্ভৰযোগ্য ট্ৰেকিং নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ দুয়োটা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন ।

লাডাখৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বাবে আলোকীয় দূৰবীক্ষণ স্থাপন কৰা হৈছে । এই অঞ্চল অতি উচ্চতাত আছে । ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল পৰিষ্কাৰ আৰু পোহৰৰ প্ৰদূষণো অতি কম । যাৰ ফলত মহাকাশত সূক্ষ্ম বস্তুবোৰো ভালদৰে দেখা যায় । নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ (ট্ৰেকিং ষ্টেচন)ৰ বাবে বহল নেটৱৰ্কৰ প্ৰয়োজন কাৰণ এটা কেন্দ্ৰই বস্তু এটাক ওপৰেৰে পাৰ হ'লে কম সময়ৰ বাবেহে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে ।

উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কক্ষপথত ক্ৰমাৎ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । বিশ্বৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা কিছু বছৰত প্ৰায় ১ লাখ ৫০ হাজাৰ ক্ল'জ এপ্ৰ'চ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । এই সতৰ্কবাণীসমূহে অপাৰেটৰসকলক সতৰ্ক কৰি দিয়ে যেতিয়া দুটা বস্তু বিপদজনকভাৱে ওচৰ চাপি আহে । ইছৰোই ১৮ টা সংঘৰ্ষৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, য'ত ১৪ টা পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত আৰু ৪ টা জিঅ'চিংক্ৰ'নাছ কক্ষপথত । ইয়াৰ পথ সালসলনি কৰিবলগীয়া হোৱা উপগ্ৰহসমূহৰ ভিতৰত এটা আছিল নাছা-ইছৰো চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ অভিযান ।

পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত থকা বস্তুবোৰে প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ২৮,০০০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে যাত্ৰা কৰে । আনকি সৰু সৰু অংশবোৰেও কাৰ্যক্ষম উপগ্ৰহৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিলে গুৰুতৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । ইছৰোই কয় যে মহাকাশৰ পৰিস্থিতিৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাটো নিৰাপদ আৰু বহনক্ষম মহাকাশ কাৰ্যকলাপ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

TAGGED:

ইছৰো
লাডাখত আলোকীয় দূৰবীক্ষণ
ইটিভি ভাৰত অসম
হানলে
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.