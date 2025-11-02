মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ বাহুবলী, শত্ৰুৰ প্ৰতিটো খোজৰ ওপৰতে ৰাখিব চকু
ইছৰোৰ শক্তিশালী যোগাযোগ উপগ্ৰহ চি এম এছ-০৩ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা শত্ৰুৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যাব ।
Published : November 2, 2025 at 10:32 PM IST
শ্ৰীহৰিকোটা: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই দেওবাৰে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ GSAT 7R (CMS-03) উৎক্ষেপণ কৰে । স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত এই উপগ্ৰহটো বৰ্তমানলৈকে ভাৰতৰ সৰ্বাধিক গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, যাৰ ওজন প্ৰায় ৪৪০০ কিলোগ্ৰাম ।
দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫.২৬ বজাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাস্থিত সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয় লঞ্চ পেডৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় এই উপগ্ৰহটো । এই উপগ্ৰহটোৱে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কাৰ্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে বিকশিত থলুৱা, অত্যাধুনিক উপাদানসমূহৰ সৈতে নৌসেনাৰ মহাকাশভিত্তিক যোগাযোগ আৰু সামুদ্ৰিক ডমেইন সজাগতা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব ।
ভাৰতীয় নৌসেনাই কয় যে এই উপগ্ৰহটো ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে উৎক্ষেপণ কৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ, যাৰ ওজন ৪৪০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক আৰু ইয়াত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কাৰ্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে বিকশিত কেইবাটাও থলুৱা অত্যাধুনিক উপাদান সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
Kudos Team #ISRO!— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 2, 2025
India’s #Bahubali scales the skies, with the successful launch of #LVM3M5 Mission!
“Bahubali” as it is being popularly referred, LVM3-M5 rocket is carrying the CMS-03 communication satellite, the heaviest ever to be launched from the Indian soil into a… pic.twitter.com/ccyIPUxpIX
ইছৰোৰ তথ্য অনুসৰি চি এম এছ-০৩ হৈছে বহু বেণ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহ, যিয়ে ভাৰতীয় ভূখণ্ড আৰু বিস্তৃত সাগৰীয় অঞ্চলৰ ওপৰত সেৱা আগবঢ়াব । চন্দ্ৰযান-৩ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ভাৰতক সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা প্ৰখ্যাত এল ভি এম ৩ উৎক্ষেপণ বাহনে এই উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰে । এয়া হ’ব মহাকাশযানখনৰ পঞ্চমটো কাৰ্যকৰী উৎক্ষেপণ ।
ইছৰোৰ এক বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘প্ৰায় ৪৪০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চি এম এছ-০৩ ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (জি টি অ')লৈ প্ৰেৰণ কৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ হ'ব । এল ভি এম ৩ ৰ পূৰ্বৰ অভিযানত চন্দ্ৰযান-৩ অভিযান উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল, য'ত ভাৰত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।’’
আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা এই উৎক্ষেপণ বাহনখন ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে অভিযানৰ বাবে লঞ্চ পেডত আছিল । এল ভি এম ৩-এম ৫ উৎক্ষেপণ ক্ৰমটো আঠটা পৰ্যায়ৰে গঠিত আছিল, য’ত চি এম এছ-০৩ প্ৰায় ১৭৯ কিলোমিটাৰ উচ্চতাত প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ বেগত বাহনখনৰ পৰা পৃথক হৈছিল । উৎক্ষেপণ বাহনখনৰ উচ্চতা আছিল ৪৩.৫ মিটাৰ আৰু মুঠ ওজন আছিল ৬৪২ টন । এই বাহনখনে তিনিটা পৰ্যায়ৰ প্ৰপেলেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি উপগ্ৰহটোক জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিট (জিটিঅ’) লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
LVM3-M5/CMS-03 Mission Update: CMS-03 separated successfully. Perfect injection.— ISRO (@isro) November 2, 2025
Youtube URL:https://t.co/gFKB0A1GJE
For more Information Visithttps://t.co/yfpU5OTEc5
এয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ এক দৰ্শনীয় উদাহৰণ: ইছৰোৰ মুৰব্বী নাৰায়ণন
ইছৰোৰ এল ভি এম ৩-এম ৫ ৰ দ্বাৰা চি এম এছ-০৩ যোগাযোগ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ সময়ত ইছৰোৰ মুৰব্বী ভি নাৰায়ণনে কয়, ‘‘চি এম এছ-০৩ উপগ্ৰহটো হৈছে ভাৰতীয় ভূখণ্ডকে ধৰি বহল সাগৰীয় অঞ্চলত কভাৰেজ থকা এটা মাল্টি-বেণ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহ আৰু ইয়াক কমেও ১৫ বছৰৰ বাবে যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘এই উপগ্ৰহত বহু নতুন প্ৰযুক্তি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আন এক উজ্জ্বল উদাহৰণ । দেশৰ যোগাযোগ ক্ষমতাৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জটিল উপগ্ৰহটো বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে ইছৰোৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰত কাম কৰা সমগ্ৰ উপগ্ৰহ দলটোক অভিনন্দন জনাইছো । উৎক্ষেপণ অভিযানৰ সময়ত আমি কঠিন আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ৰ সন্মুখীন হৈছিলো । বতৰ ইমান অনুকূল নাছিল । কিন্তু তথাপিও, মই এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আপোনালোক সকলোকে শলাগ লৈছো যে এই কঠিন বতৰতো এই মিছনটো সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো… লগতে আমি কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ কথাও ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো ৷’’
#WATCH | Sriharikota | On the launch of ISRO’s LVM3-M5 carrying the CMS-03 communication satellite, ISRO Chief V Narayanan says, " the cms-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the indian landmass, and is designed… pic.twitter.com/8MwIrDvVQE— ANI (@ANI) November 2, 2025
ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত চি-২৫ ক্ৰাইজেনিক ষ্টেজ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি উপগ্ৰহটোক সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছো ৷ আমি উপগ্ৰহটোক সফলতাৰে কক্ষপথত স্থাপন কৰি মঞ্চখন পুনৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছো ৷ থ্ৰাষ্ট চেম্বাৰ… এইটো এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'ব, যিয়ে ভৱিষ্যতে ক্ৰাইজেনিক পৰ্যায়টো পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে তথ্য প্ৰদান কৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা বাহুবলী ৰকেট এল ভি এম-৩ ব্যৱহাৰ কৰি একাধিক উপগ্ৰহ বিভিন্ন কক্ষপথত স্থাপন কৰিবলৈ মিছনৰ নমনীয়তা সম্ভৱ হ’ব ৷’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শুভেচ্ছা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ চি এম এছ-০৩ ৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে ইছৰোক অভিনন্দন জনায় ।
Our space sector continues to make us proud!— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025
Congratulations ISRO on the successful launch of India’s heaviest communication satellite, CMS-03.
Powered by our space scientists, it is commendable how our space sector has become synonymous with excellence and innovation. Their…
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সৰ জৰিয়তে কয়, ‘‘আমাৰ মহাকাশ খণ্ডই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে । ভাৰতৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ চি এম এছ-০৩ সফলতাৰে উৎক্ষেপণৰ বাবে ইছৰোক অভিনন্দন । আমাৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলৰ কৃপাত আমাৰ মহাকাশ খণ্ডই উৎকৃষ্টতা আৰু উদ্ভাৱনৰ সমাৰ্থক হৈ পৰিছে, যিটো প্ৰশংসনীয় । তেওঁলোকৰ সফলতাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগতিৰ সূচনা কৰিছে আৰু অগণন লোকক শক্তিশালী কৰিছে ।’’
