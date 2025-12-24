ভাৰতত মুকলি হ’ব নেকি Kawasaki W230, সাম্ভাব্য দাম কিমান হ’ব ?
কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুন আধুনিক ক্লাছিক ৰ’ডষ্টাৰ Kawasaki W230 ৰ কিছু টিজাৰ ইমেজ । এয়া কিহৰ ইংগিত ? জানো আহক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : December 24, 2025 at 4:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই শেহতীয়াকৈ নিজৰ নতুন আধুনিক ক্লাছিক ৰ’ডষ্টাৰ মটৰ চাইকেল Kawasaki W230 ৰ কিছু টিজাৰ ছবি নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত মুকলি কৰিছে । খবৰ অনুসৰি, Kawasaki য়ে মাত্ৰ যোৱা মাহত ইউৰোপৰ বাবে নতুন W230 ঘোষণা কৰিছিল ।
এতিয়া প্ৰথম ডব্লিউ ছিৰিজৰ মডেল 1965 চনৰ 650-W1 ৰ 60 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ শেহতীয়া ডব্লিউ মডেল W230 ৰ ভিডিঅ’। এতিয়াপ্ৰশ্নটো হ’ল- Kawasaki India ই সঁচাকৈয়ে Kawasaki W230 ভাৰতত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছেনে ? এই বাইকখনৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে জানো আহক ।
কাৱাছাকি W230 ইঞ্জিন
ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন W230 ত আছে 233 CC, এয়াৰ কুল্ড, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন যিয়ে 7000 RPM ত 17.3 BHP শক্তি আৰু 5800 RPM ত সৰ্বোচ্চ টৰ্ক 18.6 NM । মটৰ চাইকেলখনৰ ড্ৰাই ওজন মাত্ৰ 133 কিলোগ্ৰাম আৰু আসনৰ উচ্চতা 745 মিলিমিটাৰ । এই আসনৰ উচ্চতাৰ সৈতে W230 এ অতি সহজে চলাব পৰা, সুলভ এণ্ট্ৰি লেভেল আধুনিক ক্লাছিক বাইক হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কোম্পানীটোৱে ।
মটৰ চাইকেলখনত 12 লিটাৰৰ ইন্ধনৰ টেংক আৰু 150 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ লগতে 37 মিলিমিটাৰ টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল টুইন ৰিয়াৰ শ্বক আছে । ব্ৰেকিং আগফালে আৰু পিছফালে একক ডিস্কৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি, সন্মুখত 265 মিলিমিটাৰ ডিস্ক আৰু পিছফালে 220 মিলিমিটাৰ ডিস্ক ।
কাৱাছাকি W230 ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী
কোম্পানীটোৰ 650-W1 ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ষ্টাইলিঙৰ সৈতে নতুন কাৱাছাকি W230 য়ে বহুতো অনন্য বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছে । মটৰ চাইকেলখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে পিৰিয়ড-কাৰেক্ট আধুনিক ক্লাছিক ডিজাইন আৰু সামগ্ৰিক মাত্ৰা আৰু মূল স্পেচিফিকেশনসমূহ আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছে । ভাৰতত ক্ৰমবৰ্ধমান একক চিলিণ্ডাৰ চাব-350 CC মডাৰ্ণ ক্লাছিক ছেগমেণ্টত নিজৰ নাম উজলাই তুলিবলৈ কোম্পানীটোৱে হয়তো এই মটৰ চাইকেলখন মুকলি কৰিছে ।
মুকলিৰ লগে লগে ভাৰতত বহু প্ৰতিযোগীৰ সন্মুখীন হ’ব নতুন W230 । এই প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ ভিতৰত আছে হাণ্টাৰ 350 কে ধৰি ৰয়েল এনফিল্ড 350 ৰ লগতে TVS Ronin আৰু Jawa-Yezdi 350 ছিৰিজ ।
ইয়াৰ মূল্য 1.75 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি ই এই স্তৰৰ তললৈ পৰে তেন্তে কাৱাছাকি W230 ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কাৱাছাকি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ই এণ্ট্ৰি লেভেল আধুনিক ক্লাছিক ছেগমেণ্টৰ সুপৰিচিত প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলক কঠিন প্ৰতিযোগিতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক