মুকলিৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ’ল iQOO Z11 Turbo ৰ কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য; কিমান হ’ব পাৰে মূল্য ?

অতি সোনকালে মুকলি কৰা হ’ব iQOO Z11 Turbo । কোম্পানীটোৰ এজন বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কিছু সবিশেষ জনাইছে ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 4:36 PM IST

হায়দৰাবাদ: শীঘ্ৰে চীনৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব iQOO Z11 Turbo। এতিয়া কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চীনত প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ এই স্মাৰ্টফোনটো । কিছুদিনৰ পৰা আগন্তুক হেণ্ডছেটৰ ডিজাইনৰ টিজাৰ মুকলি কৰি আহিছে স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ।

এতিয়া কোম্পানীটোৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে iQOO Z11 Turbo ৰ কেইবাটাও মূল স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত আছে ইয়াৰ চিপছেট, কেমেৰা, ইনগ্ৰেছ প্ৰটেকচন ৰেটিং আৰু ডিছপ্লেৰ আকাৰ । তদুপৰি স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে হেণ্ডছেটৰ পিছফালৰ ডিজাইন সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে, য’ত iQOO Z11 Turbo নীলা ৰঙত দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে ।

iQOO Z11 টাৰ্বো মূল্য

চীনৰ মাইক্ৰ’ব্লগিং প্লেটফৰ্ম ৱেইব’ত প্ৰকাশিত এটা পোষ্ট অনুসৰি, iQOO প্ৰডাক্ট মেনেজাৰ জিং চেঙে আগন্তুক iQOO Z11 Turbo সম্পৰ্কে ইয়াৰ মূল্য, চিপছেট, ডিছপ্লে, আৰু কেমেৰাৰ কনফিগাৰেচনকে ধৰি কেইবাটাও সবিশেষ নিশ্চিত কৰিছে । মূল্য নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে চীনত iQOO Z11 Turbo 2,500 CNY (প্ৰায় 32,000 টকা)ৰ পৰা CNY CNY (প্ৰায় 38,000 টকা)ৰ ভিতৰত মুকলি কৰা হ’ব । এই ফোনটো এতিয়া ভিভ’ চাইনা অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ ।

iQOO Z11 টাৰ্বো স্পেচিফিকেশন

কোম্পানীটোৱে আভ্যন্তৰীণভাৱে ক’ড নাম দিয়া এই স্মাৰ্টফোনটো কোৱালকমৰ শেহতীয়া অক্টা-কোৰ স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে, যিটো 3nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ফোনটোৱে উন্নত গেমিং পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰাত সহায়ক হ’ব ।

ডিছপ্লেৰ ক্ষেত্ৰত iQOO Z11 Turbo ত 6.59 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । তদুপৰি কোম্পানীটোৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে দাবী কৰিছে যে iQOO Z11 Turbo ৰ বেটাৰীয়ে আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষণত প্ৰতিযোগীসকলতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

অতি সোনকালে মুকলি হ’বলগীয়া iQOO Z11 Turbo ৰ পিছফালে 200 মেগাপিক্সেলৰ ‘আল্ট্ৰা-ক্লিয়াৰ’ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা থাকিব । ইয়াত ধাতুৰ ফ্ৰেম, কাঁচৰ পিছফালৰ পেনেল আৰু ঘূৰণীয়া প্ৰান্ত থাকিব । তদুপৰি, কাৰ্যবাহীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে যে এই স্মাৰ্টফোনটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 + IP69 ৰেটিং থাকিব । নিৰাপত্তাৰ বাবে ফোনটোত আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ আছে । এই ফোনটো সন্দৰ্ভত অধিক সবিশেষ আগন্তুক দিনত প্ৰকাশ পাব ।

iQOO Z11 টাৰ্বো ডিজাইন

ডিজাইনৰ সন্দৰ্ভত iQOO Z11 Turbo ত বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফোনটো নীলা ৰঙৰ আঁচনিত দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াত গ্ল’ছি বেক পেনেল আছে । ইয়াক সমতল কাষেৰে দেখুওৱা হৈছে, পাৱাৰ বুটাম আৰু ভলিউম নিয়ন্ত্ৰণসমূহ হেণ্ডছেটৰ সোঁফালে ৰখা হৈছে । পিছফালৰ পেনেলৰ তলৰ মাজত iQOO ব্ৰেণ্ডিং দেখা যায় ।

